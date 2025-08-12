Bisnis Indonesia Premium
IPO Sepi Peminat, Danantara-OJK 'Jemput Bola' Hidupkan Pasar Modal RI

OJK dan Danantara menggelar roadshow global untuk menarik investor untuk meredam sejumlah tantangan pasar modal Indonesia.
Dionisio Damara Tonce,Akbar Maulana al Ishaqi,Annisa Kurniasari Saumi
Dionisio Damara Tonce , Akbar Maulana al Ishaqi & Annisa Kurniasari Saumi - Bisnis.com
Selasa, 12 Agustus 2025 | 08:00
Karyawan beraktivitas di depan layar monitor yang menampilkan Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) di PT Bursa Efek Indonesia, Jakarta, Rabu (09/04/2025)./JIBI/Bisnis/Eusebio Chrysnamurti
Karyawan beraktivitas di depan layar monitor yang menampilkan Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) di PT Bursa Efek Indonesia, Jakarta, Rabu (09/04/2025)./JIBI/Bisnis/Eusebio Chrysnamurti
Ringkasan Berita
  • Pasar modal Indonesia menghadapi tantangan dengan menurunnya minat terhadap IPO, meskipun ada 13 perusahaan dalam pipeline dengan nilai indikatif Rp16,65 triliun.
  • OJK dan Danantara Indonesia melakukan non-deal roadshow di luar negeri untuk meningkatkan daya tarik pasar modal Indonesia di mata investor global.
  • Jumlah investor pasar modal Indonesia meningkat signifikan, mencapai 17,59 juta SID, dengan dominasi investor muda di bawah 30 tahun.

* Ringkasan ini dibantu dengan menggunakan AI

Bisnis.com, JAKARTA — Di balik euforia 48 tahun aktivasi kembali pasar modal Indonesia, ternyata masih menyimpan sejumlah tantangan bagi pelakunya. Salah satunya adalah aksi penawaran umum (initial public offering/IPO) yang kian sepi peminat dalam beberapa tahun terakhir.

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menyebut masih ada 13 calon perusahaan tercatat yang berada dalam pipeline penawaran umum OJK. 

Ketua Dewan Komisioner OJK Mahendra Siregar mengatakan aktivitas penghimpunan dana di pasar modal telah mencapai Rp144,7 triliun, dengan 16 emiten baru. 

“Masih terdapat 13 perusahaan dalam pipeline IPO, dengan nilai indikatif mencapai Rp16,65 triliun,” kata Mahendra dalam sambutan Pembukaan Perdagangan dalam Rangka 48 Tahun Diaktifkannya Kembali Pasar Modal Indonesia, di gedung BEI, Jakarta, Senin (11/8/2025). 

Adapun, dalam pipeline IPO BEI, sampai dengan 8 Agustus 2025, tercatat 22 perusahaan yang sudah mencatatkan saham di BEI, dengan dana yang dihimpun sebesar Rp10,39 triliun. 

Sampai saat ini, terdapat 7 perusahaan dalam pipeline pencatatan saham Bursa Efek Indonesia. Sebanyak empat perusahaan aset skala menengah atau aset di antara Rp50 miliar sampai Rp250 miliar, dan tiga perusahaan aset skala besar atau aset di atas Rp250 miliar. 

Baca Juga

Akan tetapi, jumlah perusahaan yang melakukan IPO tercatat makin menurun dalam lima tahun terakhir. Berdasarkan data yang dihimpun, IPO di pasar modal pada 2020 mencapai 51 perusahaan, dengan sempat mencapai puncak pada 2023 dengan 79 perusahaan, dan mulai menurun pada 2024 dengan 41 perusahaan.

Melihat sejumlah tantangan tersebut, ditambah dengan volatilitas pasar global yang bisa terjadi hingga akhir 2025, Badan Pengelola Investasi (BPI) Danantara Indonesia dan OJK disebut tengah melaksanakan agenda non-deal roadshow di luar negeri. 

Mahendra Siregar menyampaikan bahwa kegiatan tersebut merupakan bagian dari upaya meningkatkan daya tarik dan memajukan pasar modal Indonesia di mata investor global.

Agenda ini, kata Mahendra, turut dihadiri oleh Wakil Ketua Dewan Komisioner OJK Mirza Adityaswara bersama tim Danantara Indonesia.

“Pak Mirza bersama tim dari Danantara saat ini sedang non-deal roadshow di luar negeri, tujuannya tidak lain untuk meningkatkan dan memajukan pasar modal Indonesia,” ujar Mahendra.

Sebagaimana diketahui, agenda non-deal roadshow biasanya melibatkan pertemuan dengan calon investor institusi maupun pelaku pasar internasional.

Pertemuan itu bertujuan untuk memaparkan prospek ekonomi, perkembangan pasar modal, serta peluang investasi di Indonesia. Meski demikian, agenda ini tanpa disertai penerbitan atau penawaran instrumen investasi tertentu.

Mahendra menyatakan perjalanan pasar modal Indonesia selama 48 tahun ini menandai kesiapan dan daya tahan dalam menghadapi berbagai dinamika.

Menurutnya, di tengah ketidakpastian global yang masih tinggi dan diperkirakan terus berlanjut dalam beberapa waktu ke depan, Indonesia menunjukkan ketahanan ekonomi yang kuat. 

Pasar modal, lanjut Mahendra, juga berperan penting dalam menopang stabilitas ekonomi sekaligus mampu menunjukkan resiliensi dan adaptasi.

Penulis : Dionisio Damara Tonce, Akbar Maulana al Ishaqi & Annisa Kurniasari Saumi
Editor : Rio Sandy Pradana

