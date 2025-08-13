Tabel Harga Buyback Emas Antam Hari Ini Rabu, 13 Agustus 2025 dengan Besaran Pajaknya

Bisnis.com, JAKARTA - Laman Logam Mulia Antam menetapkan harga buyback emas batangan 24 karat di level Rp1.763.000 per gram pada hari ini, Rabu (13/8/2025).
Angka buyback emas Antam ini turun Rp7.000 dibandingkan posisi sebelumnya. Harga buyback merupakan nilai yang ditawarkan Antam kepada konsumen yang menjual kembali emas batangan mereka.
Buyback emas Antam merupakan transaksi menjual kembali emas, baik dalam bentuk logam mulia, logam batangan, maupun perhiasan kepada Antam sebagai penerbit.
Dikutip dari laman Logam Mulia, emas Antam yang dapat dibeli kembali memiliki sertifikat LBMA (London Bullion Market Association) yang diterbitkan perusahaan. Emas batangan ANTAM LM diakui secara global dengan harga jual kembali mengikuti pergerakan harga emas dunia. Harga jual kembali adalah sama untuk semua pecahan dan tahun produksi.
Harga buyback sendiri berlaku di seluruh jaringan butik emas Antam di Indonesia.
Sesuai dengan PMK No 34/PMK.10/2017, penjualan kembali emas batangan ke Antam dengan nominal lebih dari Rp10 juta, dikenakan PPh 22 sebesar 1,5 persen untuk pemegang NPWP dan 3 persen untuk non NPWP). Adapun, PPh 22 atas transaksi buyback dipotong langsung dari total nilai buyback.
Baca Juga
Simulasi Buyback Emas Antam Hari Ini Rabu, 13 Agustus 2025
|Berat (gram)
|Taksiran Buyback
|PPH 22
|Meterai
|Perkiraan Hasil Penjualan Total
|0,5
|Rp881.500
|-
|-
|Rp881.500
|1
|Rp1.763.000
|-
|-
|Rp1.763.000
|2
|Rp3.526.000
|-
|-
|Rp3.526.000
|5
|Rp8.815.000
|-
|Rp10.000
|Rp8.805.000
|10
|Rp17.630.000
|Rp264.000
|Rp10.000
|Rp17.356.000
|50
|Rp88.150.000
|Rp1.322.000
|Rp10.000
|Rp86.818.000
|100
|Rp176.300.000
|Rp2.645.000
|Rp10.000
|Rp173.645.000
|500
|Rp881.500.000
|Rp13.223.000
|Rp10.000
|Rp868.267.000
|1000
|Rp1.763.000.000
|Rp26.445.000
|Rp10.000
|Rp1.736.545.000
Sumber: Logam Mulia, Diolah.