PREMIUM WRAP-UP: Dari SIDO Pulih, Tuah Bisnis Nikel (HRUM), hingga Proyeksi Laba Bank Jumbo

Bisnis.com, JAKARTA– Pada sisa tahun ini, Sido Muncul (SIDO) diproyeksikan mengalami pemulihan kinerja, setelah rapor yang masuk angin sepanjang 2025.

1. Pemulihan Sido Muncul (SIDO) dari Rapor yang Masuk Angin

Kinerja masuk angin emiten produsen Tolak Angin, PT Industri Jamu dan Farmasi Sido Muncul Tbk. (SIDO) diproyeksi akan mereda pada sisa tahun ini. SIDO sebelumnya mencatatkan penurunan kinerja sepanjang paruh pertama tahun ini. Berdasarkan kinerja semester I/2025, pendapatan SIDO susut 3,5% year on year (YoY) menjadi Rp1,83 triliun. Sejalan dengan penurunan tersebut, laba bersih perseroan juga terkontraksi 1,31% YoY menjadi Rp608,49 miliar. Berita selengkapnya klik disini.

2. Investor Asing Tambah Koleksi SBN, Sinar Mas Multiartha (SMMA), Bank Panin (PNBN) Cs Berlomba Rilis Obligasi





Di tengah gerak investor asing di pasar SBN, PT Sinar Mas Multiartha Tbk. (SMMA), PT Bank Panin Tbk. (PNBN), dan PT Bank KB Bukopin Tbk. (BBKP) berlomba menggalang dana melalui obligasi dengan target Rp6,36 triliun. Berita selengkapnya klik di sini

3. Menanti Tuah Bisnis Nikel Emiten Kiki Barki Harum Energy (HRUM)



PT Harum Energy Tbk. (HRUM) mencatatkan kinerja bottom line yang terkontraksi pada semester I/2025. Namun, kinerja HRUM itu sesuai dengan arah perseroan yang kini lebih fokus pada bisnis nikel. Emiten milik Kiki Barki itu tercatat mampu memperbesar kontribusi bisnis nikel di tengah tekanan pada bisnis batu bara perseroan pada semester I/2025. Sayangnya, walau pendapatan meningkat, kinerja laba bersih HRUM terkontraksi. Berita selengkapnya klik di sini

4. Pasar Luar Negeri Indofood (ICBP) & Mayora (MYOR) Kian Legit



Dua pemimpin industri makanan, PT Indofood CBP Sukses Makmur Tbk. (ICBP) dan PT Mayora Indah Tbk. (MYOR), kian agresif menggali potensi pasar Asia hingga Afrika di tengah stagnasi daya beli konsumen domestik. Berita selengkapnya klik di sini



5. Proyeksi Laba Bersih Bank Jumbo, BBRI, BBCA, BMRI, dan BBNI Tahun 2025-2027



BBRI, BBCA, BMRI dan BBNI diproyeksi menutup tahun 2025—2027 dengan laba bersih tebal, bahkan kian dekat ke Rp70 triliun. Berdasarkan data Bloomberg, Rabu (13/8/2025), bank jumbo, yakni PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. (BBRI), PT Bank Central Asia Tbk. (BBCA), PT Bank Mandiri(Persero) Tbk. (BMRI) dan PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. (BBNI) diproyeksi membukukan laba bersih tebal secara tahunan. Berita selengkapnya klik di sini