Ringkasan Perdagangan 23 Maret: IHSG Terkoreksi, Rupiah Melemah Tajam

Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) terjungkal ke zona merah di tengah pelemahan bursa Asia, sedangkan nilai tukar rupiah melemah tajam terhadap dolar AS hingga menembus level Rp16.500 per dolar AS.

