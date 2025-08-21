Bisnis Indonesia Premium
Bisniscom
Bisnis Network
Bisnis Regional
Available on:
Google Play App Store

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Jadi Komisaris WSKT, Ajudan Prabowo & Stafsus Menteri UMKM Mundur dari WSBP

Sejumlah komisaris PT Waskita Beton Precast Tbk. (WSBP) mengundurkan diri usai menjadi komisaris di induk usahanya, PT Waskita Karya Tbk. (WSKT).
Fahmi Ahmad Burhan
Fahmi Ahmad Burhan - Bisnis.com
Kamis, 21 Agustus 2025 | 10:51
Share
Karyawan beraktivitas disekitar logo PT Waskita Karya (Persero) Tbk. (WSKT), Jakarta, Selasa (11/10/2022). Bisnis/Abdurachman
Karyawan beraktivitas disekitar logo PT Waskita Karya (Persero) Tbk. (WSKT), Jakarta, Selasa (11/10/2022). Bisnis/Abdurachman
Ringkasan Berita
  • Sejumlah komisaris PT Waskita Beton Precast Tbk. (WSBP) mengundurkan diri setelah diangkat menjadi komisaris di PT Waskita Karya Tbk. (WSKT), termasuk Hasby Muhammad Zamri, Muhammad Harrifar Syafar, dan Aqila Rahmani.
  • Hasby Muhammad Zamri, yang sebelumnya menjabat sebagai Staf Khusus Menteri UMKM, dan Muhammad Harrifar Syafar, pengawal pribadi Presiden Prabowo Subianto, adalah dua dari tiga komisaris yang mundur dari WSBP.
  • PT Waskita Beton Precast Tbk. (WSBP) mencatatkan pendapatan usaha sebesar Rp732,65 miliar pada semester I/2025, dengan segmen precast sebagai penyumbang utama pendapatan.

* Ringkasan ini dibantu dengan menggunakan AI

Bisnis.com, JAKARTA — Sejumlah komisaris di PT Waskita Beton Precast Tbk. (WSBP) yang baru diangkat pada Mei 2025 mengundurkan diri usai menjadi komisaris di induk usahanya, PT Waskita Karya Tbk. (WSKT).

Berdasarkan keterbukaan informasi di laman Bursa Efek Indonesia (BEI), Manajemen WSBP telah menerima surat pengunduran diri Komisaris WSBP Hasby Muhammad Zamri pada kemarin, Rabu (20/8/2025).

Mengacu yang tercantum dalam surat pengunduran diri tersebut, pengunduran diri Hasby disebabkan oleh pengangkatannya sebagai Komisaris WSKT.

"Sebagai tindak lanjut atas pengunduran diri Hasby Muhammad Zamri, maka perseroan akan menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham [RUPS] dalam jangka waktu selambat-lambatnya 90 hari sejak diterimanya surat pengunduran diri," tulis Corporate Secretary WSBP Fandy Dewanto di keterbukaan informasi pada Kamis (21/8/2025).

Selain Hasby, dua Komisaris Independen WSBP yakni Muhammad Harrifar Syafar dan Aqila Rahmani pun mengajukan surat pengunduran dirinya usai diangkat menjadi Komisaris WSKT.

Hasby, Harrifar, dan Aqila baru saja diangkat sebagai Komisaris WSBP pada Mei lalu dalam agenda Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST).

Baca Juga

Namun, dalam Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) WSKT yang digelar di Jakarta kemarin (20/8/2025), Hasby, Harrifar, dan Aqila diangkat sebagai Komisaris WSKT.

Muhammad Harrifar Syafar dikenal sebagai pengawal pribadi Presiden Prabowo Subianto. Pria kelahiran Jambi ini sempat maju sebagai calon anggota DPR dari Partai Gerindra, tetapi gagal melaju lebih jauh.

Sementara, Aqila Rahmani yang juga tercatat sebagai kader muda Partai Gerindra. Adapun, Hasby Muhammad Zamri tercatat sebagai Staf Khusus Menteri UMKM, dan pernah beberapa kali menjadi staf ahli anggota DPR RI.

Kinerja WSBP Semester I/2025

Dari sisi kinerja keuangan, PT Waskita Beton Precast Tbk. (WSBP) membukukan pendapatan usaha sebesar Rp732,65 miliar sepanjang semester I/2025. 

Berdasarkan Laporan Keuangan, segmen precast masih menjadi penyumbang utama pendapatan WSBP dengan kontribusi sebesar 47,2%. Diikuti oleh readymix & quarry sebesar 29,1%, serta jasa konstruksi sebesar 23,7%. 

Peningkatan utilitas produksi mendukung efisiensi operasional WSBP, salah satunya terlihat dari penurunan beban non-contributing plant (NCP) sebesar 61,3% menjadi Rp17,74 miliar pada paruh pertama. 

Kepala Divisi Corporate Secretary WSBP Fandy Dewanto mengatakan bahwa entitas anak PT Waskita Karya (Persero) Tbk. (WSKT) ini terus mengandalkan peningkatan produktivitas plant serta berfokus pada efisiensi. 

“Kami akan terus berfokus pada optimalisasi proses produksi, pemeliharaan aset, dan inovasi teknologi agar dapat menghasilkan produk dengan kualitas terbaik, serta efisiensi biaya,” ujarnya dalam siaran pers, Kamis (17/7/2025). 

Hingga Juni 2025, WSBP mencatatkan laba kotor Rp131,50 miliar dengan gross profit margin (GPM) 17,95%. Laba ini ditopang efisiensi beban umum dan administrasi yang turun 18,91% secara tahunan menjadi Rp191,85 miliar. 

Fandy menambahkan bahwa perseroan juga mengantongi pendapatan lain-lain senilai Rp34,09 miliar, antara lain dari pelepasan aset nonproduktif.

Dari sisi kontrak, nilai kontrak baru (NKB) yang dibukukan WSBP mencapai Rp474 miliar hingga semester I/2025. Hal ini mendorong nilai kontrak dikelola menjadi Rp1,76 triliun, yang akan menopang pendapatan hingga akhir tahun.

______

Disclaimer: berita ini tidak bertujuan mengajak membeli atau menjual saham. Keputusan investasi sepenuhnya ada di tangan pembaca. Bisnis.com tidak bertanggung jawab terhadap segala kerugian maupun keuntungan yang timbul dari keputusan investasi pembaca.

 

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel

Penulis : Fahmi Ahmad Burhan
Editor : Ibad Durrohman

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Topik

Share
Bisnis Indonesia Premium.

Dapatkan informasi komprehensif di Bisnis.com yang diolah secara mendalam untuk menavigasi bisnis Anda. Silakan login untuk menikmati artikel Bisnis Indonesia Premium.

Healthcare Issuers Outpace Broader Market Performance
Premium
36 menit yang lalu

Healthcare Issuers Outpace Broader Market Performance

Penopang Prospek Pasar Komoditas Baja, Tembaga, hingga Nikel, saat Perang Dagang Memanas
Premium
1 jam yang lalu

Penopang Prospek Pasar Komoditas Baja, Tembaga, hingga Nikel, saat Perang Dagang Memanas

Artikel Premium Lainnya

Artikel Terkait

Waskita Bidik Tol Probolinggo-Banyuwangi Paket 3 Tuntas Akhir 2025

Waskita Bidik Tol Probolinggo-Banyuwangi Paket 3 Tuntas Akhir 2025

Waskita Beton (WSBP) Cetak Pendapatan Rp732,65 Miliar Semester I/2025

Waskita Beton (WSBP) Cetak Pendapatan Rp732,65 Miliar Semester I/2025

Mantan Wasekjen Gerindra & Ajudan Prabowo Jadi Komisaris Waskita (WSKT)

Mantan Wasekjen Gerindra & Ajudan Prabowo Jadi Komisaris Waskita (WSKT)

Waskita Karya (WSKT) Gelar RUPSLB, Bahas Perubahan Manajemen

Waskita Karya (WSKT) Gelar RUPSLB, Bahas Perubahan Manajemen

Kinerja Emiten BUMN Karya Anggota Danantara yang Untung dan Rugi

Kinerja Emiten BUMN Karya Anggota Danantara yang Untung dan Rugi

Danantara’s Aggressive SOE Slimdown

Danantara’s Aggressive SOE Slimdown

Prabowo Rapat di Hambalang: Bahas Kawasan Hutan, Tambang Ilegal, hingga Investasi

Prabowo Rapat di Hambalang: Bahas Kawasan Hutan, Tambang Ilegal, hingga Investasi

Manuver PGEO Pacu 3 Proyek Panas Bumi Kejar Target EBT Prabowo

Manuver PGEO Pacu 3 Proyek Panas Bumi Kejar Target EBT Prabowo

Berita Lainnya

Berita Terbaru

Merdeka Battery (MBMA) Rilis Obligasi dan Sukuk Rp3,71 Triliun
Korporasi
31 menit yang lalu

Merdeka Battery (MBMA) Rilis Obligasi dan Sukuk Rp3,71 Triliun

Nilai Tukar Rupiah terhadap Dolar AS Hari Ini, Kamis 21 Agustus 2025
Kurs
35 menit yang lalu

Nilai Tukar Rupiah terhadap Dolar AS Hari Ini, Kamis 21 Agustus 2025

Rekomendasi Saham dan Pergerakan IHSG Hari Ini, Kamis 21 Agustus 2025
Rekomendasi
38 menit yang lalu

Rekomendasi Saham dan Pergerakan IHSG Hari Ini, Kamis 21 Agustus 2025

Jadi Komisaris WSKT, Ajudan Prabowo & Stafsus Menteri UMKM Mundur dari WSBP
Korporasi
45 menit yang lalu

Jadi Komisaris WSKT, Ajudan Prabowo & Stafsus Menteri UMKM Mundur dari WSBP

Saham Bank Kompak Terkoreksi setelah BI Rate Turun
Bursa & Saham
1 jam yang lalu

Saham Bank Kompak Terkoreksi setelah BI Rate Turun

Berita Lainnya

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Terpopuler

1

Harga Emas Hari Ini Rabu, 20 Agustus di Pasar Spot

2

Nilai Tukar Rupiah terhadap Dolar AS Hari Ini, Rabu 20 Agustus 2025

3

Rekomendasi Saham dan Pergerakan IHSG Hari Ini, Rabu 20 Agustus 2025

4

Grup Harita (TIRT) Akhiri Bisnis Kayu, Tarik Pinjaman Pemegang Saham Rp200 Miliar untuk Pivot

5

Diterpa Isu Bakal Diakuisisi Danantara, Saham Bank BCA (BBCA) Anjlok

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

# Hot Topic

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Rekomendasi Kami

Mantan Wasekjen Gerindra & Ajudan Prabowo Jadi Komisaris Waskita (WSKT)

Mantan Wasekjen Gerindra & Ajudan Prabowo Jadi Komisaris Waskita (WSKT)

Harga Buyback dan Emas Pegadaian Hari Ini Rabu (20/8): LM Antam, UBS, dan Galeri 24

Harga Buyback dan Emas Pegadaian Hari Ini Rabu (20/8): LM Antam, UBS, dan Galeri 24

Harga Emas Antam Hari Ini Rabu, 20 Agustus di Gerai Resmi Rp1.890.000 per Gram

Harga Emas Antam Hari Ini Rabu, 20 Agustus di Gerai Resmi Rp1.890.000 per Gram

DPR Setujui Rencana Bisnis Danantara dalam Rapat Tertutup, Sebut Soal Spekulasi di Pasar Saham

DPR Setujui Rencana Bisnis Danantara dalam Rapat Tertutup, Sebut Soal Spekulasi di Pasar Saham

PREMIUM WRAP-UP: Investasi Keluarga Haji Isam di KFC hingga Lo Kheng Hong Sejak Borong BBRI

PREMIUM WRAP-UP: Investasi Keluarga Haji Isam di KFC hingga Lo Kheng Hong Sejak Borong BBRI

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

VIDEO

Tunjangan Ketua dan Anggota DPR Naik, Ini Rinciannya

Tunjangan Ketua dan Anggota DPR Naik, Ini Rinciannya

20 Agustus 2025

Foto

Penyerahan Bantuan Pemutihan Ijazah di Jakarta
2+

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro
Bisnis Indonesia E-paper

Terpopuler

1

Harga Emas Hari Ini Rabu, 20 Agustus di Pasar Spot

2

Nilai Tukar Rupiah terhadap Dolar AS Hari Ini, Rabu 20 Agustus 2025

3

Rekomendasi Saham dan Pergerakan IHSG Hari Ini, Rabu 20 Agustus 2025

4

Grup Harita (TIRT) Akhiri Bisnis Kayu, Tarik Pinjaman Pemegang Saham Rp200 Miliar untuk Pivot

5

Diterpa Isu Bakal Diakuisisi Danantara, Saham Bank BCA (BBCA) Anjlok