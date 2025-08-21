Bisnis Indonesia Premium
Bisniscom
Bisnis Network
Bisnis Regional
Available on:
Google Play App Store

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Harga Emas Antam Hari Ini Kamis, 21 Agustus Melejit Nyaris Tembus Rp2 Juta per Gram

Harga emas Antam pada hari ini, Kamis 21 Agustus 2025, melonjak jadi Rp1.914.000 per gram, naik Rp24.000 dari hari sebelumnya. Harga buyback Rp1.760.000.
I Putu Gede Rama Paramahamsa
I Putu Gede Rama Paramahamsa - Bisnis.com
Kamis, 21 Agustus 2025 | 08:54
Share
Karyawati memperlihatkan logam mulia di Butik Emas Logam Mulia Antam, Jakarta, Senin (2/6/2025). Bisnis/Arief Hermawan P
Karyawati memperlihatkan logam mulia di Butik Emas Logam Mulia Antam, Jakarta, Senin (2/6/2025). Bisnis/Arief Hermawan P
Ringkasan Berita
  • Harga emas Antam pada Kamis, 21 Agustus 2025, melonjak menjadi Rp1.914.000 per gram, naik Rp24.000 dari hari sebelumnya.
  • Harga jual kembali (buyback) emas Antam mencapai Rp1.760.000 per gram, juga mengalami kenaikan Rp24.000 dibandingkan perdagangan sebelumnya.
  • Penjualan kembali emas batangan ke Antam dikenakan PPh 22 sebesar 1,5% bagi pemilik NPWP dan 3% bagi non-NPWP, sementara pembelian dikenakan PPh 22 sebesar 0,45% bagi pemilik NPWP dan 0,9% bagi non-NPWP.

* Ringkasan ini dibantu dengan menggunakan AI

Bisnis.com, JAKARTA – Harga emas Antam pada hari ini, Kamis (21/8/2025), terpantau melonjak signifikan, dengan dibanderol Rp1.914.000 per gram. Emas batangan Antam termurah berukuran 0,5 gram kini dibanderol Rp1.007.000.

Mengutip informasi pada laman Unit Pengolahan dan Pemurnian Logam Mulia Antam, harga emas Antam paling murah Rp1.007.000 berukuran 0,5 gram. Harga ini  naik Rp12.000 dibandingkan perdagangan kemarin Rp995.000.

Kemudian harga emas Antam untuk bobot 1 gram mencapai harga Rp1.914.000 pada hari ini, melejit Rp24.000 dibandingkan harga kemarin Rp1.890.000.

Harga untuk emas ukuran 5 gram tercatat sebesar Rp9.345.000, sedangkan ukuran 10 gram dibanderol Rp18.635.000. 

Ukuran 25 gram dijual dengan harga Rp46.462.000, dan emas ukuran 50 gram dapat ditebus dengan harga Rp92.845.000.

Selanjutnya, emas Antam berukuran 100 gram ditawarkan seharga Rp185.612.000. Untuk ukuran 500 gram, harga yang ditetapkan adalah Rp927.320.000, sedangkan emas terbesar berukuran 1.000 gram dibanderol Rp1.854.600.000.

Baca Juga

Sementara itu, harga jual kembali (buyback) emas Antam hari ini mencapai Rp1.760.000 per gram, naik Rp24.000 dibandingkan perdagangan sebelumnya.

Mengacu pada Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No. 34/PMK.10/2017, penjualan kembali emas batangan ke Antam dengan nominal di atas Rp10 juta dikenakan PPh 22 sebesar 1,5% bagi pemilik NPWP dan 3% bagi non-NPWP. 

Pajak itu langsung dipotong dari nilai buyback. Sementara itu, pembelian emas batangan dikenakan PPh 22 sebesar 0,45% bagi pemilik NPWP dan 0,9% bagi non-NPWP. Setiap transaksi pembelian akan disertai dengan bukti potong PPh 22.

Harga Emas Antam Hari Ini, Kamis (21/8/2025) di Logam Mulia:

Ukuran

Harga

0.5 gram

Rp1.007.000,00

1 gram

Rp1.914.000,00

2 gram

Rp3.768.000,00

3 gram

Rp5.627.000,00

5 gram

Rp9.345.000,00

10 gram

Rp18.635.000,00

25 gram

Rp46.462.000,00

50 gram

Rp92.845.000,00

100 gram

Rp185.612.000,00

250 gram

Rp463.765.000,00

500 gram

Rp927.320.000,00

1000 gram

Rp1.854.600.000,00

 

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel

Penulis : I Putu Gede Rama Paramahamsa
Editor : Ibad Durrohman

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Topik

Share
Bisnis Indonesia Premium.

Dapatkan informasi komprehensif di Bisnis.com yang diolah secara mendalam untuk menavigasi bisnis Anda. Silakan login untuk menikmati artikel Bisnis Indonesia Premium.

Ekspektasi Lo Kheng Hong untuk Saham BBRI
Premium
31 menit yang lalu

Ekspektasi Lo Kheng Hong untuk Saham BBRI

Aksi Komisaris dan Direksi Borong Saham PTRO Usai Akuisisi 51% Grup Hafar
Premium
1 jam yang lalu

Aksi Komisaris dan Direksi Borong Saham PTRO Usai Akuisisi 51% Grup Hafar

Artikel Premium Lainnya

Artikel Terkait

Emas Meroket! Simak Daftar Harga 3 Merek Emas di Pegadaian Hari Ini Kamis (21/8)

Emas Meroket! Simak Daftar Harga 3 Merek Emas di Pegadaian Hari Ini Kamis (21/8)

Harga Emas Antam Termurah di Pegadaian Hari Ini Kamis, 21 Agustus 2025 Rp1.030.000

Harga Emas Antam Termurah di Pegadaian Hari Ini Kamis, 21 Agustus 2025 Rp1.030.000

Tabel Harga Buyback Emas Antam Hari Ini Kamis, 21 Agustus 2025

Tabel Harga Buyback Emas Antam Hari Ini Kamis, 21 Agustus 2025

Harga Emas Menguat Lagi Jelang Simposium Jackson Hole

Harga Emas Menguat Lagi Jelang Simposium Jackson Hole

Harga Emas Hari Ini Rabu, 20 Agustus di Pasar Spot

Harga Emas Hari Ini Rabu, 20 Agustus di Pasar Spot

Tabel Harga Buyback Emas Antam Hari Ini Rabu, 20 Agustus

Tabel Harga Buyback Emas Antam Hari Ini Rabu, 20 Agustus

Antam Jelaskan Makna Edisi Emas Simfoni Ibu Pertiwi

Antam Jelaskan Makna Edisi Emas Simfoni Ibu Pertiwi

Harga Buyback dan Emas Pegadaian Hari Ini Rabu (20/8): LM Antam, UBS, dan Galeri 24

Harga Buyback dan Emas Pegadaian Hari Ini Rabu (20/8): LM Antam, UBS, dan Galeri 24

Berita Lainnya

Berita Terbaru

Saham Bank Kompak Terkoreksi setelah BI Rate Turun
Bursa & Saham
16 menit yang lalu

Saham Bank Kompak Terkoreksi setelah BI Rate Turun

Indeks Bisnis-27 Dibuka Lesu, Saham Bank Jumbo BBCA, BBRI & BMRI Kompak Merah
Bursa & Saham
17 menit yang lalu

Indeks Bisnis-27 Dibuka Lesu, Saham Bank Jumbo BBCA, BBRI & BMRI Kompak Merah

Dolar AS Menguat Tipis, Rupiah Dibuka Relatif Stabil pada Hari Ini (21/8)
Kurs
23 menit yang lalu

Dolar AS Menguat Tipis, Rupiah Dibuka Relatif Stabil pada Hari Ini (21/8)

Emas Meroket! Simak Daftar Harga 3 Merek Emas di Pegadaian Hari Ini Kamis (21/8)
Emas
32 menit yang lalu

Emas Meroket! Simak Daftar Harga 3 Merek Emas di Pegadaian Hari Ini Kamis (21/8)

Tabel Harga Buyback Emas Antam Hari Ini Kamis, 21 Agustus 2025
Emas
34 menit yang lalu

Tabel Harga Buyback Emas Antam Hari Ini Kamis, 21 Agustus 2025

Berita Lainnya

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Terpopuler

1

Tabel Harga Buyback Emas Antam Hari Ini Rabu, 20 Agustus

2

Harga Emas Hari Ini Rabu, 20 Agustus di Pasar Spot

3

Nilai Tukar Rupiah terhadap Dolar AS Hari Ini, Rabu 20 Agustus 2025

4

Danantara Indonesia Bantah Isu Akuisisi Mayoritas Saham BCA

5

Rekomendasi Saham dan Pergerakan IHSG Hari Ini, Rabu 20 Agustus 2025

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

# Hot Topic

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Rekomendasi Kami

Mantan Wasekjen Gerindra & Ajudan Prabowo Jadi Komisaris Waskita (WSKT)

Mantan Wasekjen Gerindra & Ajudan Prabowo Jadi Komisaris Waskita (WSKT)

Harga Buyback dan Emas Pegadaian Hari Ini Rabu (20/8): LM Antam, UBS, dan Galeri 24

Harga Buyback dan Emas Pegadaian Hari Ini Rabu (20/8): LM Antam, UBS, dan Galeri 24

Harga Emas Antam Hari Ini Rabu, 20 Agustus di Gerai Resmi Rp1.890.000 per Gram

Harga Emas Antam Hari Ini Rabu, 20 Agustus di Gerai Resmi Rp1.890.000 per Gram

DPR Setujui Rencana Bisnis Danantara dalam Rapat Tertutup, Sebut Soal Spekulasi di Pasar Saham

DPR Setujui Rencana Bisnis Danantara dalam Rapat Tertutup, Sebut Soal Spekulasi di Pasar Saham

PREMIUM WRAP-UP: Investasi Keluarga Haji Isam di KFC hingga Lo Kheng Hong Sejak Borong BBRI

PREMIUM WRAP-UP: Investasi Keluarga Haji Isam di KFC hingga Lo Kheng Hong Sejak Borong BBRI

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

VIDEO

Tunjangan Ketua dan Anggota DPR Naik, Ini Rinciannya

Tunjangan Ketua dan Anggota DPR Naik, Ini Rinciannya

20 Agustus 2025

Foto

Hampir 2 Tahun Beroperasi, LRT Layani 42 Juta Penumpang
3+

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro
Bisnis Indonesia E-paper

Terpopuler

1

Tabel Harga Buyback Emas Antam Hari Ini Rabu, 20 Agustus

2

Harga Emas Hari Ini Rabu, 20 Agustus di Pasar Spot

3

Nilai Tukar Rupiah terhadap Dolar AS Hari Ini, Rabu 20 Agustus 2025

4

Danantara Indonesia Bantah Isu Akuisisi Mayoritas Saham BCA

5

Rekomendasi Saham dan Pergerakan IHSG Hari Ini, Rabu 20 Agustus 2025