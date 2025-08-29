Bisnis Indonesia Premium
Harga Emas Antam Naik Hari Ini, Dibanderol Rp1.964.000 per Gram

Harga emas Antam pada hari ini, Jumat (29/8/2025) terpantau naik. Harga emas Antam 1 gram Rp1.964.000, buyback Rp1.810.000.
I Putu Gede Rama Paramahamsa
I Putu Gede Rama Paramahamsa - Bisnis.com
Jumat, 29 Agustus 2025 | 09:42
Warga menunjukan emas logam mulia di Jakarta, Minggu (10/8/2025). Bisnis/Himawan L Nugraha
Warga menunjukan emas logam mulia di Jakarta, Minggu (10/8/2025). Bisnis/Himawan L Nugraha

Bisnis.com, JAKARTA – Harga emas Antam pada hari ini, Jumat (29/8/2025), terpantau naik dibanderol Rp1.964.000 per gram. Emas batangan Antam termurah berukuran 0,5 gram kini dibanderol Rp1.032.000.

Mengutip informasi pada laman Unit Pengolahan dan Pemurnian Logam Mulia Antam, harga emas Antam paling murah Rp1.032.000 berukuran 0,5 gram. Harga ini  naik Rp10.000 dibandingkan perdagangan kemarin Rp1.022.000. 

Kemudian harga emas Antam untuk bobot 1 gram mencapai harga Rp1.964.000 pada hari ini, naik Rp20.000 dibandingkan harga kemarin Rp1.944.000.

Harga untuk emas ukuran 5 gram tercatat sebesar Rp9.595.000, sedangkan ukuran 10 gram dibanderol Rp19.135.000. Ukuran 25 gram dijual dengan harga Rp47.712.000, dan emas ukuran 50 gram dapat ditebus dengan harga Rp95.345.000.

Selanjutnya, emas Antam berukuran 100 gram ditawarkan seharga Rp190.612.000. Untuk ukuran 500 gram, harga yang ditetapkan adalah Rp952.320.000, sedangkan emas terbesar berukuran 1.000 gram dibanderol Rp1.904.600.000

Sementara itu, harga jual kembali (buyback) emas Antam hari ini mencapai Rp1.810.000 per gram, naik Rp20.000 dibandingkan perdagangan sebelumnya. 

Mengacu pada Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No. 34/PMK.10/2017, penjualan kembali emas batangan ke Antam dengan nominal di atas Rp10 juta dikenakan PPh 22 sebesar 1,5% bagi pemilik NPWP dan 3% bagi non-NPWP. 

Pajak itu langsung dipotong dari nilai buyback. Sementara itu, pembelian emas batangan dikenakan PPh 22 sebesar 0,45% bagi pemilik NPWP dan 0,9% bagi non-NPWP. Setiap transaksi pembelian akan disertai dengan bukti potong PPh 22.

Berikut daftar harga emas Antam hari ini, Jumat (29/8/2025):

Ukuran

Harga

0.5 gram

Rp1.032.000,00

1 gram

Rp1.964.000,00

2 gram

Rp3.868.000,00

3 gram

Rp5.777.000,00

5 gram

Rp9.595.000,00

10 gram

Rp19.135.000,00

25 gram

Rp47.712.000,00

50 gram

Rp95.345.000,00

100 gram

Rp190.612.000,00

250 gram

Rp476.265.000,00

500 gram

Rp952.320.000,00

1000 gram

Rp1.904.600.000,00

 

Penulis : I Putu Gede Rama Paramahamsa
Editor : Ana Noviani

