Bisnis Indonesia Premium
Bisniscom
Bisnis Network
Bisnis Regional
Available on:
Google Play App Store

PNM Perkuat Ekonomi Akar Rumput Lewat Olahan Singkong

PNM mendukung pemberdayaan perempuan prasejahtera melalui usaha emping singkong oleh Ibu Wawang, melibatkan 25 ibu rumah tangga dan 10 petani lokal di Garut
Media Digital
Media Digital - Bisnis.com
Kamis, 28 Agustus 2025 | 14:37
Share
Ibu Wawang, Nasabah PNM Mekaar sejak 2018
Ibu Wawang, Nasabah PNM Mekaar sejak 2018
Ringkasan Berita
  • PNM berkomitmen memberdayakan perempuan prasejahtera melalui program pengembangan kapasitas usaha, salah satunya dengan mendukung usaha emping singkong Ibu Wawang.
  • Ibu Wawang berhasil memberdayakan 25 ibu rumah tangga dan 10 petani singkong lokal di Garut, memperluas dampak ekonomi positif di komunitasnya.
  • PNM tidak hanya memberikan modal, tetapi juga pelatihan dan kesempatan pameran, mendorong nasabah untuk mengolah potensi lokal menjadi produk bernilai tambah.

* Ringkasan ini dibantu dengan menggunakan AI

Bisnis.com, JAKARTA - PT Permodalan Nasional Madani (PNM) terus berkomitmen dalam pemberdayaan perempuan prasejahtera melalui program pengembangan kapasitas usaha. Salah satu kisah inspiratif datang dari Ibu Wawang, Nasabah PNM Mekaar sejak 2018, yang berhasil mengangkat potensi singkong menjadi emping bernilai ekonomi tinggi.

Sejak bergabung dengan PNM, Ibu Wawang tidak hanya menjalankan usaha emping singkong, tetapi juga memberdayakan 25 ibu rumah tangga untuk ikut serta dalam proses produksi. Para ibu rumah tangga yang tergabung kini juga menjadi anggota kelompok PNM Mekaar, sehingga manfaat pemberdayaan semakin meluas ke masyarakat sekitar.

Lebih jauh, PNM mendukung langkah Ibu Wawang yang turut melibatkan 10 petani singkong lokal di Garut. Dengan adanya kolaborasi ini, para petani mendapatkan pasar yang lebih terjamin, sementara produksi emping singkong yang dijalankan Ibu Wawang terus berkembang dan memberikan dampak positif bagi ekonomi komunitasnya.

“PNM tidak hanya membantu permodalan, tapi juga memberikan pelatihan serta kesempatan mengikuti pameran. Alhamdulillah, dari situ saya bisa membawa ibu-ibu lain untuk menjadi nasabah PNM Mekaar,” ungkap Ibu Wawang dengan penuh syukur.

Sekretaris Perusahaan PNM, L. Dodot Patria Ary, menyampaikan bahwa keberhasilan Ibu Wawang adalah contoh nyata bagaimana PNM hadir bukan hanya memberi modal, tetapi juga semangat untuk tumbuh bersama.

“Kami percaya, ketika seorang ibu diberdayakan, ia tidak hanya mengubah hidupnya sendiri, tetapi juga membawa perubahan bagi keluarga dan lingkungannya. Kisah seperti Ibu Wawang ini yang terus memotivasi PNM untuk terus hadir memberikan dampak nyata bagi masyarakat khususnya perempuan prasejehatera,” ujar Dodot.

PNM akan terus mendorong nasabah untuk mengolah potensi lokal, seperti singkong, menjadi produk bernilai tambah. Dengan cara ini, PNM berkomitmen menghadirkan pemberdayaan berkelanjutan yang tidak hanya meningkatkan penghasilan keluarga, tetapi juga menguatkan ekonomi akar rumput.

#PNMuntukUMKM
#PNMPemberdayaanUMKM

 

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel

Penulis : Media Digital
Editor : Media Digital

Topik

Share
Bisnis Indonesia Premium.

Dapatkan informasi komprehensif di Bisnis.com yang diolah secara mendalam untuk menavigasi bisnis Anda. Silakan login untuk menikmati artikel Bisnis Indonesia Premium.

WTO Ruling Fuels Bullish Outlook for Palm Oil Stocks
Premium
1 menit yang lalu

WTO Ruling Fuels Bullish Outlook for Palm Oil Stocks

Revisi Naik Laba AZKO (ACES) Ditengah Kembalinya Penantang Kuat Ace Hardware
Premium
1 jam yang lalu

Revisi Naik Laba AZKO (ACES) Ditengah Kembalinya Penantang Kuat Ace Hardware

Artikel Premium Lainnya

Artikel Terkait

Hari Perumahan Nasional, PNM Dukung Rumah Layak bagi Nasabah Mekaar

Hari Perumahan Nasional, PNM Dukung Rumah Layak bagi Nasabah Mekaar

Hijaukan Negeri, PNM Tanam 343.451 Pohon untuk Indonesia yang Berkelanjutan

Hijaukan Negeri, PNM Tanam 343.451 Pohon untuk Indonesia yang Berkelanjutan

PNM Latih Perempuan Pesisir Olah Hasil Laut Jadi Bernilai Tinggi

PNM Latih Perempuan Pesisir Olah Hasil Laut Jadi Bernilai Tinggi

Petani Wanti-wanti Tumpukan Tetes Tebu Dapat Picu Ledakan

Petani Wanti-wanti Tumpukan Tetes Tebu Dapat Picu Ledakan

Harga Tetes Tebu Anjlok Sentuh Rp1.000 per Kg, Pendapatan Petani Tertekan

Harga Tetes Tebu Anjlok Sentuh Rp1.000 per Kg, Pendapatan Petani Tertekan

Kemarau Basah Tekan Produksi Garam Cirebon, Pemerintah Mainkan Jurus Geomembran

Kemarau Basah Tekan Produksi Garam Cirebon, Pemerintah Mainkan Jurus Geomembran

Berita Lainnya

Berita Terbaru

Hypermart (MPPA) Rayakan HUT ke-21, Rebranding Logo Baru
Korporasi
5 menit yang lalu

Hypermart (MPPA) Rayakan HUT ke-21, Rebranding Logo Baru

PNM Perkuat Ekonomi Akar Rumput Lewat Olahan Singkong
Korporasi
23 menit yang lalu

PNM Perkuat Ekonomi Akar Rumput Lewat Olahan Singkong

Rekomendasi Saham dan Pergerakan IHSG Hari Ini, Kamis 28 Agustus 2025
Rekomendasi
47 menit yang lalu

Rekomendasi Saham dan Pergerakan IHSG Hari Ini, Kamis 28 Agustus 2025

Bangun Karya (KRYA) Pacu Bisnis EV, Rancang Rights Issue
Korporasi
51 menit yang lalu

Bangun Karya (KRYA) Pacu Bisnis EV, Rancang Rights Issue

Adu Kinerja Emiten Angkutan Gas Alam (HUMI, GTSI, hingga SMDR) Sambut Banjir Pasokan LNG Global
Korporasi
1 jam yang lalu

Adu Kinerja Emiten Angkutan Gas Alam (HUMI, GTSI, hingga SMDR) Sambut Banjir Pasokan LNG Global

Berita Lainnya

Terpopuler

1

Kata Pengusaha Prajogo Pangestu hingga Franky Widjaja soal Patriot Bond

2

Rekomendasi Saham dan Pergerakan IHSG Hari Ini, Kamis 28 Agustus 2025

3

HUMI Milik Tommy Soeharto Umumkan Perubahan Pemegang Saham, Simak Rinciannya

4

Arah Bisnis Waste to Energy UNTR usai Danantara Umumkan Patriot Bond

5

Harga Emas Antam di Pegadaian Hari Ini Kamis, 28 Agustus 2025 Tembus Rp2.018.000

# Hot Topic

Rekomendasi Kami

IHSG Kembali Tembus 8.000 Terdongkrak Saham TOBA, DSSA, BBCA

IHSG Kembali Tembus 8.000 Terdongkrak Saham TOBA, DSSA, BBCA

PREMIUM NOTES: Kinerja Emiten Konglomerat Masuk MSCI hingga Ekspor Batu Bara INDY & PTBA

PREMIUM NOTES: Kinerja Emiten Konglomerat Masuk MSCI hingga Ekspor Batu Bara INDY & PTBA

Kata Pengusaha Prajogo Pangestu hingga Franky Widjaja soal Patriot Bond

Kata Pengusaha Prajogo Pangestu hingga Franky Widjaja soal Patriot Bond

BEI dan Mandiri Sekuritas: Saatnya Investor Muda Bangun Portofolio Impian

BEI dan Mandiri Sekuritas: Saatnya Investor Muda Bangun Portofolio Impian

Bos Astra Djony Bunarto Ungkap Kisi-Kisi Strategi ASII Pacu Kinerja

Bos Astra Djony Bunarto Ungkap Kisi-Kisi Strategi ASII Pacu Kinerja

VIDEO

Menelusuri Tambang Raksasa Freeport Indonesia di Papua

Menelusuri Tambang Raksasa Freeport Indonesia di Papua

25 Agustus 2025

Foto

Aksi Buruh di Depan Kompleks Parlemen Senayan
3+
Bisnis Indonesia E-paper

Terpopuler

1

Kata Pengusaha Prajogo Pangestu hingga Franky Widjaja soal Patriot Bond

2

Rekomendasi Saham dan Pergerakan IHSG Hari Ini, Kamis 28 Agustus 2025

3

HUMI Milik Tommy Soeharto Umumkan Perubahan Pemegang Saham, Simak Rinciannya

4

Arah Bisnis Waste to Energy UNTR usai Danantara Umumkan Patriot Bond

5

Harga Emas Antam di Pegadaian Hari Ini Kamis, 28 Agustus 2025 Tembus Rp2.018.000