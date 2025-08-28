Harga Emas Antam & UBS serta Buyback di Pegadaian Hari Ini Kamis 28 Agustus 2025

Harga emas Antam dan UBS di Pegadaian kompak naik pada hari ini, Kamis, 28 Agustus 2025. Emas Antam 0,5 gram dijual Rp1.061.000 sementara emas UBS Rp1.047.000.

Bisnis.com, JAKARTA – Harga emas Antam dan UBS di Pegadaian pada perdagangan hari ini, Kamis (28/8/2025) terpantau kompak mengalami kenaikan.

Berdasarkan informasi dari laman resmi Pegadaian, harga emas Antam ukuran 0,5 gram dijual Rp1.061.000atau naik Rp9.000 dibandingkan perdagangan kemarin. Sementara itu, harga emas UBS ukuran 0,5 gram dijual lebih mahal Rp3.000 seharga Rp1.047.000.

Sementara itu, untuk emas Antam berukuran 1 gram, Pegadaian membanderol seharga Rp2.018.000, naik Rp18.000 dibandingkan dari perdagangan kemarin. Sementara emas UBS berukuran 1 gram, dibanderol seharga Rp1.937.000, naik Rp6.000 dibandingkan perdagangan kemarin.

Selanjutnya, emas Antam ukuran 2 gram dilego seharga Rp3.973.000 dan emas UBS ukuran yang sama dilego seharga Rp3.843.000.

Emas Antam ukuran 5 gram dibanderol seharga Rp9.854.000. Adapun, emas UBS dihargai seharga Rp9.495.000.

Untuk emas cetakan Antam dan UBS ukuran 50 gram masing-masing dijual Rp97.911.000, sedangkan emas UBS seharga Rp94.068.000.

Untuk ukuran 100 gram, emas Antam di level Rp195.741.000, sedangkan emas UBS senilai Rp188.060.000.

Ukuran terbesar, yakni 1.000 gram, UBS belum tersedia di Pegadaian hingga hari ini. Namun, emas Antam dijual seharga Rp1.955.824.000.

Untuk diketahui, pembelian emas di Pegadaian dapat dilakukan secara langsung di outlet atau secara daring melalui aplikasi Pegadaian Digital yang tersedia di Playstore dan Appstore.

Calon pembeli cukup mengisi formulir pembukaan rekening tabungan emas dan melampirkan identitas seperti KTP atau paspor. Saldo emas dalam tabungan bisa dicetak dalam bentuk emas batangan, baik dari Antam, UBS, Antam, UBS Disney, Lotus Archi, maupun Dinar, dengan pilihan keping mulai dari 0,25 gram hingga 1.000 gram.

Tabel Harga Emas Antam dan Buyback di Pegadaian Hari Ini, Kamis 28 Agustus 2025:

Berat (gram) Harga Jual Harga Buyback 0,5 Rp1.061.000 Rp894.000 1 Rp2.018.000 Rp1.789.000 2 Rp3.973.000 Rp3.578.000 3 Rp5.934.000 Rp5.368.000 5 Rp9.854.000 Rp8.946.000 10 Rp19.651.000 Rp17.893.000 25 Rp48.997.000 Rp44.514.000 50 Rp97.911.000 Rp89.029.000 100 Rp195.741.000 Rp178.059.000 250 Rp489.076.000 Rp442.955.000 500 Rp977.933.000 Rp885.911.000 1.000 Rp1.955.824.000 Rp1.771.822.000

Tabel Harga Emas UBS dan Buyback di Pegadaian Hari Ini, Kamis 28 Agustus 2025: