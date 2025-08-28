IHSG Kembali Tembus 8.000 Terdongkrak Saham TOBA, DSSA, BBCA

IHSG tembus 8.000, saham TOBA dan DSSA naik bersama dengan saham emiten bank besar BBCA, BBRI, dan BMRI.

Bisnis.com, JAKARTA — Indeks harga saham gabungan (IHSG) kembali menembus level 8.000 pada perdagangan intraday sesi pertama hari ini, Kamis (28/8/2025). Sejumlah saham seperti PT TBS Energi Utama Tbk. (TOBA) dan PT Dian Swastatika Sentosa Tbk. (DSSA) terpantau menanjak.

Berdasarkan data Bursa Efek Indonesia (BEI), IHSG mulai menanjak ke level 8.000 pada perdagangan sesi pertama hari ini. Pada pukul 11.25 WIB, IHSG menyentuh level 8.011,66, atau 0,95% dari posisi penutupan kemarin.

Sepanjang sesi I, indeks komposit bergerak di rentang 7.941,94 sampai 8.022,76. Kapitalisasi pasar atau market cap pun mencapai Rp14.509 triliun.

Sejumlah saham dengan nilai transaksi tinggi di pasar membukukan penguatan harga. Saham TOBA, misalnya, menanjak 4,55% dan DSSA melejit 4,63%.

Saham bank jumbo pun kompak menguat. Harga saham PT Bank Central Asia Tbk. (BBCA) naik 0,6%, PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. (BMRI) naik 0,21%, PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. (BBRI) naik 0,24%, dan PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. (BBNI) 1,21%.

Tim Riset Phintraco Sekuritas sebenarnya mencatat IHSG hari ini masih akan cenderung bergerak sideways pada kisaran 7.850-7.970.

Terdapat sejumlah sentimen yang akan memengaruhi pasar pada perdagangan hari ini. Secara global, investor menantikan data Economic Sentiment dari Euro Area per Agustus 2025 yang diperkirakan sedikit menguat pada level 96 dari 95,8 per Juli 2025.

Dari AS, investor akan mencermati data pertumbuhan ekonomi kuartal II/2025 dengan estimasi ke-2 yang diperkirakan sebesar 3,1% secara kuartalan (quarter on quarter/QoQ) dari -0,5% QoQ pada kuartal I/2025.