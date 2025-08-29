Bisnis Indonesia Premium
Bisniscom
Bisnis Network
Bisnis Regional
Available on:
Google Play App Store

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Harga Emas UBS & Galeri24 di Pegadaian Melejit Hari Ini 29 Agustus 2025

Harga emas UBS dan Galeri24 di Pegadaian naik pada 29 Agustus 2025, dengan UBS 0,5 gram seharga Rp1.059.000 dan Galeri24 Rp1.013.000. Pembelian bisa dilakukan di outlet atau aplikasi Pegadaian Digital.
Ana Noviani
Ana Noviani - Bisnis.com
Jumat, 29 Agustus 2025 | 07:50
Share
Pegawai menunjukan emas batangan di kantor cabang Galeri24 Pegadaian di Depok, Jawa Barat, Selasa (7/1/2024). Bisnis/Himawan L Nugraha
Pegawai menunjukan emas batangan di kantor cabang Galeri24 Pegadaian di Depok, Jawa Barat, Selasa (7/1/2024). Bisnis/Himawan L Nugraha

Bisnis.com, JAKARTA — Harga emas UBS dan Galeri24 di Pegadaian pada perdagangan hari ini, Jumat (29/8/2025) terpantau kompak mengalami kenaikan.

Berdasarkan informasi dari laman resmi Pegadaian, harga emas UBS ukuran 0,5 gram dijual Rp1.059.000 atau naik Rp12.000 dari Rp1.047.000 dari hari sebelumnya. Emas Galeri24 ukuran 0,5 gram dibanderol lebih murah, yaitu Rp1.013.000. 

Untuk emas UBS ukuran 1 gram, Pegadaian membanderol seharga Rp1.959.000, naik Rp12.000 dari Rp1.937.000 kemarin. Untuk ukuran yang sama, emas Galeri24 dijual seharga Rp1.931.000. 

Selanjutnya, emas UBS ukuran 2 gram dilego seharga Rp3.888.000 dan Rp3.803.000 untuk emas Galeri24 ukuran yang sama. Pegadaian juga menjual emas UBS dan Galeri24 ukuran 5 gram seharga masing-masing Rp9.606.000 dan Rp9.438.000. 

Untuk emas cetakan UBS ukuran 50 gram dijual Pegadaian seharga Rp95.167.000 dan emas Galeri24 ukuran tersebut dijual Rp93.810.000. Untuk ukuran 100 gram, emas UBS dan Galeri24 dilego seharga berturut-turut Rp190.257.000 dan Rp187.526.000. 

Untuk diketahui, pembelian emas di Pegadaian dapat dilakukan secara langsung di outlet atau secara daring melalui aplikasi Pegadaian Digital yang tersedia di Playstore dan Appstore.

Baca Juga

Calon pembeli cukup mengisi formulir pembukaan rekening tabungan emas dan melampirkan identitas seperti KTP atau paspor. Saldo emas dalam tabungan bisa dicetak dalam bentuk emas batangan, baik dari Antam, UBS, Antam, UBS Disney, Lotus Archi, maupun Dinar, dengan pilihan keping mulai dari 0,25 gram hingga 1.000 gram.

Tabel Harga Emas UBS dan Galeri25, Kamis 28 Agustus 2025:

Berat (gram)

Emas Galeri24

Emas UBS

0,5

Rp1.013.000

Rp1.059.000

1

Rp1.931.000

Rp1.959.000

2

Rp3.803.000

Rp3.888.000

5

Rp9.438.000

Rp9.606.000

10

Rp18.824.000

Rp19.111.000

25

Rp46.942.000

Rp47.681.000

50

Rp93.810.000

Rp95.167.000

100

Rp187.526.000

Rp190.257.000

250

Rp468.584.000

Rp475.502.000

500

Rp936.706.000

Rp949.884.000

1.000

Rp1.873.411.000

-

 

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel

Penulis : Ana Noviani
Editor : Ana Noviani

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Topik

Share
Bisnis Indonesia Premium.

Dapatkan informasi komprehensif di Bisnis.com yang diolah secara mendalam untuk menavigasi bisnis Anda. Silakan login untuk menikmati artikel Bisnis Indonesia Premium.

Taruhan Besar Pemodal Kakap di ANTM, MDKA, AMMN, Kala Asing Menjauh dari Emiten Tambang
Premium
2 jam yang lalu

Taruhan Besar Pemodal Kakap di ANTM, MDKA, AMMN, Kala Asing Menjauh dari Emiten Tambang

Revisi Positif untuk BTN (BBTN) Semester II/2025
Premium
10 jam yang lalu

Revisi Positif untuk BTN (BBTN) Semester II/2025

Artikel Premium Lainnya

Artikel Terkait

Harga Emas Antam di Pegadaian Hari Ini Jumat, 29 Agustus 2025 Tembus Rp2.022.000

Harga Emas Antam di Pegadaian Hari Ini Jumat, 29 Agustus 2025 Tembus Rp2.022.000

Pasar Waswas Independensi The Fed, Harga Emas Melesat

Pasar Waswas Independensi The Fed, Harga Emas Melesat

Taruhan Besar Pemodal Kakap di ANTM, MDKA, AMMN, Kala Asing Menjauh dari Emiten Tambang

Taruhan Besar Pemodal Kakap di ANTM, MDKA, AMMN, Kala Asing Menjauh dari Emiten Tambang

Freeport Weighs New Export Permit After Repeated Smelter Troubles

Freeport Weighs New Export Permit After Repeated Smelter Troubles

Tabel Harga Buyback Emas Antam Hari Ini Kamis, 28 Agustus 2025 & Besaran Pajaknya

Tabel Harga Buyback Emas Antam Hari Ini Kamis, 28 Agustus 2025 & Besaran Pajaknya

Harga Emas 24 Karat Antam Naik, Termurah Dibanderol Rp1,02 Juta

Harga Emas 24 Karat Antam Naik, Termurah Dibanderol Rp1,02 Juta

Harga Emas Antam & UBS serta Buyback di Pegadaian Hari Ini Kamis 28 Agustus 2025

Harga Emas Antam & UBS serta Buyback di Pegadaian Hari Ini Kamis 28 Agustus 2025

Harga Emas Antam di Pegadaian Hari Ini Kamis, 28 Agustus 2025 Tembus Rp2.018.000

Harga Emas Antam di Pegadaian Hari Ini Kamis, 28 Agustus 2025 Tembus Rp2.018.000

Berita Lainnya

Berita Terbaru

IHSG Diproyeksi Melemah, Cermati Gerak Saham BBTN, INCO hingga BBCA
Bursa & Saham
26 menit yang lalu

IHSG Diproyeksi Melemah, Cermati Gerak Saham BBTN, INCO hingga BBCA

Saham Bumi Serpong Damai (BSDE) Tancap Gas, Intip Sentimen Pendorongnya
Rekomendasi
34 menit yang lalu

Saham Bumi Serpong Damai (BSDE) Tancap Gas, Intip Sentimen Pendorongnya

Dilema Investasi Nikel: Aliansi Raksasa Danantara-INCO hingga Ancaman Royalti
Korporasi
34 menit yang lalu

Dilema Investasi Nikel: Aliansi Raksasa Danantara-INCO hingga Ancaman Royalti

Harga Emas UBS & Galeri24 di Pegadaian Melejit Hari Ini 29 Agustus 2025
Emas
44 menit yang lalu

Harga Emas UBS & Galeri24 di Pegadaian Melejit Hari Ini 29 Agustus 2025

Harga Emas Antam di Pegadaian Hari Ini Jumat, 29 Agustus 2025 Tembus Rp2.022.000
Emas
1 jam yang lalu

Harga Emas Antam di Pegadaian Hari Ini Jumat, 29 Agustus 2025 Tembus Rp2.022.000

Berita Lainnya

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Terpopuler

1

Tabel Harga Buyback Emas Antam Hari Ini Kamis, 28 Agustus 2025 & Besaran Pajaknya

2

Rekomendasi Saham dan Pergerakan IHSG Hari Ini, Kamis 28 Agustus 2025

3

Rupiah Menguat, Cek Kurs Dolar AS Hari Ini (28/8) di BCA, BRI, Mandiri, dan BNI

4

Nilai Tukar Rupiah terhadap Dolar AS Hari Ini, Kamis 28 Agustus 2025

5

BEI Suspensi Saham Humpuss (HUMI) Milik Tommy Soeharto Usai Melejit 211%

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

# Hot Topic

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Rekomendasi Kami

Intip Seri Sukuk Ritel Baru yang Diramal Paling Diburu Investor

Intip Seri Sukuk Ritel Baru yang Diramal Paling Diburu Investor

Sukuk SR023 Diprediksi Diburu Investor di Tengah Tren Penurunan BI Rate

Sukuk SR023 Diprediksi Diburu Investor di Tengah Tren Penurunan BI Rate

Indeks Bisnis-27 Ditutup Menguat, ANTM, ASII, BBCA hingga BBNI Cuan

Indeks Bisnis-27 Ditutup Menguat, ANTM, ASII, BBCA hingga BBNI Cuan

IHSG Kembali Tembus 8.000 Terdongkrak Saham TOBA, DSSA, BBCA

IHSG Kembali Tembus 8.000 Terdongkrak Saham TOBA, DSSA, BBCA

PREMIUM NOTES: Kinerja Emiten Konglomerat Masuk MSCI hingga Ekspor Batu Bara INDY & PTBA

PREMIUM NOTES: Kinerja Emiten Konglomerat Masuk MSCI hingga Ekspor Batu Bara INDY & PTBA

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

VIDEO

Menelusuri Tambang Raksasa Freeport Indonesia di Papua

Menelusuri Tambang Raksasa Freeport Indonesia di Papua

25 Agustus 2025

Foto

7 Anggota Brimob Diperiksa Terkait Tewasnya Ojol dalam Aksi 28 Agustus
2+

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro
Bisnis Indonesia E-paper

Terpopuler

1

Tabel Harga Buyback Emas Antam Hari Ini Kamis, 28 Agustus 2025 & Besaran Pajaknya

2

Rekomendasi Saham dan Pergerakan IHSG Hari Ini, Kamis 28 Agustus 2025

3

Rupiah Menguat, Cek Kurs Dolar AS Hari Ini (28/8) di BCA, BRI, Mandiri, dan BNI

4

Nilai Tukar Rupiah terhadap Dolar AS Hari Ini, Kamis 28 Agustus 2025

5

BEI Suspensi Saham Humpuss (HUMI) Milik Tommy Soeharto Usai Melejit 211%