Harga Emas UBS & Galeri24 di Pegadaian Melejit Hari Ini 29 Agustus 2025

Harga emas UBS dan Galeri24 di Pegadaian naik pada 29 Agustus 2025, dengan UBS 0,5 gram seharga Rp1.059.000 dan Galeri24 Rp1.013.000. Pembelian bisa dilakukan di outlet atau aplikasi Pegadaian Digital.

Bisnis.com, JAKARTA — Harga emas UBS dan Galeri24 di Pegadaian pada perdagangan hari ini, Jumat (29/8/2025) terpantau kompak mengalami kenaikan.

Berdasarkan informasi dari laman resmi Pegadaian, harga emas UBS ukuran 0,5 gram dijual Rp1.059.000 atau naik Rp12.000 dari Rp1.047.000 dari hari sebelumnya. Emas Galeri24 ukuran 0,5 gram dibanderol lebih murah, yaitu Rp1.013.000.

Untuk emas UBS ukuran 1 gram, Pegadaian membanderol seharga Rp1.959.000, naik Rp12.000 dari Rp1.937.000 kemarin. Untuk ukuran yang sama, emas Galeri24 dijual seharga Rp1.931.000.

Selanjutnya, emas UBS ukuran 2 gram dilego seharga Rp3.888.000 dan Rp3.803.000 untuk emas Galeri24 ukuran yang sama. Pegadaian juga menjual emas UBS dan Galeri24 ukuran 5 gram seharga masing-masing Rp9.606.000 dan Rp9.438.000.

Untuk emas cetakan UBS ukuran 50 gram dijual Pegadaian seharga Rp95.167.000 dan emas Galeri24 ukuran tersebut dijual Rp93.810.000. Untuk ukuran 100 gram, emas UBS dan Galeri24 dilego seharga berturut-turut Rp190.257.000 dan Rp187.526.000.

Untuk diketahui, pembelian emas di Pegadaian dapat dilakukan secara langsung di outlet atau secara daring melalui aplikasi Pegadaian Digital yang tersedia di Playstore dan Appstore.

Calon pembeli cukup mengisi formulir pembukaan rekening tabungan emas dan melampirkan identitas seperti KTP atau paspor. Saldo emas dalam tabungan bisa dicetak dalam bentuk emas batangan, baik dari Antam, UBS, Antam, UBS Disney, Lotus Archi, maupun Dinar, dengan pilihan keping mulai dari 0,25 gram hingga 1.000 gram.

Tabel Harga Emas UBS dan Galeri25, Kamis 28 Agustus 2025: