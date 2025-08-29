Bisnis Indonesia Premium
Harga Emas Antam di Pegadaian Hari Ini Jumat, 29 Agustus 2025 Tembus Rp2.022.000

Harga emas Antam di Pegadaian hari ini, 29 Agustus 2025, naik jadi Rp2.022.000 per gram.
Ana Noviani
Ana Noviani - Bisnis.com
Jumat, 29 Agustus 2025 | 06:38
Karyawati memperlihatkan logam mulia Antam di Jakarta, Selasa (17/6/2025). Bisnis/Arief Hermawan P
Karyawati memperlihatkan logam mulia Antam di Jakarta, Selasa (17/6/2025). Bisnis/Arief Hermawan P

Bisnis.com, JAKARTA — Harga emas batangan Antam di Pegadaian hari ini, Jumat (29/8/2025), kembali naik menjadi Rp2,02 juta per 1 gram. 

Berdasarkan data terbaru di laman resmi Pegadaian, harga emas Antam ukuran 0,5 gram dibanderol Rp1.063.000 atau naik Rp2.000 dibanding Kamis (28/8/2025). 

Sementara itu, emas Antam ukuran 1 gram dijual Rp2.022.000 atau naik Rp4.000 dari posisi Rp2.018.000 pada perdagangan hari sebelumnya. 

Lebih lanjut, Pegadaian menjual emas Antam ukuran 5 gram seharga Rp9.875.000, ukuran 10 gram Rp19.693.000, dan ukuran 100 gram senilai Rp196.157.000. 

Adapun, emas Antam berukuran besar, seperti 1.000 gram, dipasarkan Pegadaian seharga Rp1.959.984.000.

Sementara itu, harga buyback atau pembelian kembali berada di level Rp1.802.000 per gram.

Berikut daftar harga emas Antam di Pegadaian hari ini, Jumat, 29 Agustus 2025:

Berat (gram)

Harga

0,5

Rp1.063.000

1

Rp2.022.000

2

Rp3.982.000

3

Rp5.946.000

5

Rp9.875.000

10

Rp19.693.000

25

Rp49.101.000

50

Rp98.119.000

100

Rp196.157.000

250

Rp490.116.000

500

Rp980.013.000

1.000

Rp1.959.984.000

 

Penulis : Ana Noviani
Editor : Ana Noviani

