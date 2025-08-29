Bisnis Indonesia Premium
Rupiah Menguat, Cek Kurs BCA, BRI, Bank Mandiri, dan BNI Hari ini (29/8)

Rupiah menguat 0,03% ke Rp16.347,5 per dolar AS. Cek kurs BCA, BRI, Mandiri, dan BNI hari ini, 29 Agustus 2025.
Ni Luh Anggela
Ni Luh Anggela
Jumat, 29 Agustus 2025 | 10:36
Pegawai menunjukan mata uang dolar Amerika Serikat (AS) dan rupiah di Jakarta. / Bisnis-Himawan L Nugraha
Pegawai menunjukan mata uang dolar Amerika Serikat (AS) dan rupiah di Jakarta. / Bisnis-Himawan L Nugraha

Bisnis.com, JAKARTA — Nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat atau dolar AS dibuka menguat pada pembukaan perdagangan akhir pekan (29/8/2025). Intip kurs dolar AS hari ini di BCA, BRI, Mandiri, dan BNI.

Berdasarkan data Bloomberg, mata uang rupiah dibuka menguat 0,03% atau 16,50 poin ke level Rp16.347,5 per dolar AS. Indeks dolar AS melesat 0,22% menjadi 98,03.

Mata uang di Asia dibuka bervariasi. Yen Jepang misalnya, melemah 0,08% dan won Korea melemah sebesar 0,22%. Sementara itu, rupee India dan peso Filipina masing-masing mencatat penguatan 0,06% dan 0,25%.

Chief Economist & Head of Research Mirae Asset Sekuritas Rully Arya Wisnubroto mengungkapkan nilai tukar rupiah melemah dalam dua hari terakhir dan ditutup di atas Rp16.300 per dolar AS. Pelemahan tersebut berlangsung seiring dengan indeks dolar (DXY) yang konsisten bertahan di atas level 98.

“Kami melihat bahwa hal ini dipengaruhi oleh sentimen global, dimana indeks Dollar AS [DXY] selama beberapa hari terakhir konsisten berada di atas level 98,” kata Rully melalui riset yang dipublikasikan pada Jumat (29/8/2025). 

Namun, sepanjang Agustus 2025, rupiah cenderung mengalami pergerakan positif dengan kenaikan 0,7% (month to date/MtD). Kendati begitu, kenaikan ini masih di bawah apresiasi yang dialami baht Thailand sebesar 1% MtD, kemudian ringgit Malaysia mencatat kenaikan 0,5% MtT, dan peso Filipina melonjak 2,1% MtD.

Berikut kurs dolar AS di BCA, BRI, Bank Mandiri, dan BNI hari ini, Jumat.

Kurs Dolar AS di BCA

PT Bank Central Asia Tbk. (BBCA) pada pukul 09.17 WIB menetapkan harga beli dolar AS sebesar Rp16.375 dan harga jual sebesar Rp16.395 berdasarkan e-rate.

Berdasarkan TT counter, BCA pada pukul 08.02 WIB mematok harga beli dolar AS sebesar Rp16.155 dan harga jual Rp16.455. Lalu berdasarkan bank notes pada pukul 08.05 WIB, harga beli dan harga jual dolar AS masing-masing ditetapkan sebesar Rp16.155 dan Rp16.455.

Kurs Dolar AS di BRI

PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. (BBRI) menetapkan harga beli dan harga jual dolar AS pada pukul 09.20 WIB masing-masing sebesar Rp16.66 dan Rp16.394 untuk e-rate.

Lalu untuk TT counter, BRI mematok harga beli sebesar Rp16.275 per dolar AS dan harga jual Rp16.475 per dolar AS.

Kurs Dolar AS di Bank Mandiri

Sementara itu, PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. (BMRI) hingga Jumat (29/8/2025) pukul 09.36 WIB belum melakukan perubahan baik untuk special rate, TT Counter, dan bank notes.

Merujuk data Kamis (28/8/2025) pukul 09.12 WIB, BMRI menetapkan harga beli dan harga jual untuk special rate masing-masing sebesar Rp16.330 dan Rp16.360 per dolar AS. 

Kemudian, Mandiri menetapkan harga beli dolar AS sebesar Rp16.075 dan harga jual Rp16.425 untuk TT counter. Lalu untuk bank notes, bank pelat merah itu menetapkan harga beli sebesar Rp16.075 per dolar AS, sedangkan harga jual sebesar Rp16.425 per dolar AS.

Kurs Dolar AS di BNI

PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. (BBNI) menetapkan harga beli dan jual dolar AS untuk special rates pada pukul 09.35 WIB masing-masing sebesar Rp16.388 dan Rp16.403.

Berdasarkan TT counter, BNI pada pukul 09.35 WIB menetapkan harga beli dolar AS sebesar Rp16.215 dan harga jual Rp16.515. Untuk bank notes, bank pelat merah itu menetapkan harga beli dolar AS sebesar Rp16.215 per dolar AS dan harga jual sebesar Rp16.515 per dolar AS.

U.S. DOLLAR / INDONESIAN RUPIAH - TradingView
 

Penulis : Ni Luh Anggela
Editor : Wibi Pangestu Pratama

