Tabel Harga Buyback Emas Antam Hari Ini Kamis, 28 Agustus 2025 & Besaran Pajaknya

Harga buyback emas Antam pada hari ini, Kamis 28 Agustus 2025, adalah Rp1.790.000/gram. Penjualan emas di atas Rp10 juta dikenakan PPh 22 hingga 3%.
Ibad Durrohman
Ibad Durrohman
Kamis, 28 Agustus 2025 | 09:25
Karyawati memperlihatkan logam mulia di Butik Emas Logam Mulia Antam, Jakarta, Senin (2/6/2025). Bisnis/Arief Hermawan P
Karyawati memperlihatkan logam mulia di Butik Emas Logam Mulia Antam, Jakarta, Senin (2/6/2025). Bisnis/Arief Hermawan P
Ringkasan Berita
  • Harga buyback emas Antam pada 29 Agustus 2025 adalah Rp1.790.000 per gram, naik Rp4.000 dari hari sebelumnya.
  • Penjualan kembali emas ke Antam dikenakan PPh 22 sebesar 1,5% untuk pemegang NPWP dan 3% untuk non-NPWP, dipotong langsung dari nilai buyback.
  • Nomor Induk Kependudukan (NIK) kini berfungsi sebagai NPWP untuk transaksi buyback emas sesuai peraturan terbaru.

* Ringkasan ini dibantu dengan menggunakan AI

Bisnis.com, JAKARTA - Harga buyback emas PT Aneka Tambang Tbk. (Antam) pada perdagangan hari ini, Kamis (28/8/2025), tercatat sebesar Rp1.790.000 per gram. Angka tersebut naik Rp4.000 dibandingkan posisi kemarin.

Dikutip dari laman Logam Mulia, emas Antam yang dapat dibeli kembali memiliki sertifikat LBMA (London Bullion Market Association) yang diterbitkan perusahaan. Emas batangan ANTAM LM diakui secara global dengan harga jual kembali mengikuti pergerakan harga emas dunia. Harga jual kembali adalah sama untuk semua pecahan dan tahun produksi.

Buyback emas merupakan transaksi menjual kembali emas, baik dalam bentuk logam mulia, logam batangan, maupun perhiasan.

Biasanya, harga yang dibanderol lebih rendah dari harga jual saat itu. Kendati demikian, buyback emas masih bisa mendatangkan keuntungan apabila terdapat selisih besar antara harga jual dan harga buyback.

Sesuai dengan PMK No 34/PMK.10/2017, penjualan kembali emas batangan ke Antam dengan nominal lebih dari Rp10 juta, dikenakan PPh 22 sebesar 1,5 persen untuk pemegang NPWP dan 3 persen untuk non NPWP). Adapun, PPh 22 atas transaksi buyback dipotong langsung dari total nilai buyback.

Ketentuan Kelengkapan Dokumen Identitas Mengacu pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 112/PMK.03/2022 tentang Nomor Pokok Wajib Pajak bagi Wajib Pajak Orang Pribadi, Badan, dan Instansi Pemerintah, Nomor Induk Kependudukan (NIK) kini berfungsi sebagai NPWP untuk Wajib Pajak Orang Pribadi. Oleh karena itu, pelanggan wajib memastikan kelengkapan dan kesesuaian data identitas, khususnya NIK, dalam setiap transaksi.

Simulasi Buyback Emas Antam Hari Ini, Kamis 28 Agustus 2025 di Galeri Resmi Antam Logam Mulia

Berat (gram) Taksiran Buyback PPh 22 Meterai Perkiraan Hasil Penjualan Setelah Pajak
0,5 gr Rp895.000 - - Rp895.000
1 gr Rp1.790.000 - - Rp1.790.000
2 gr Rp3.580.000 - - Rp3.580.000
5 gr Rp8.950.000 - - Rp8.950.000
10 gr Rp17.900.000 Rp26.000 Rp10.000 Rp17.864.000
50 gr Rp89.500.000 Rp132.000 Rp10.000 Rp89.358.000
100 gr Rp179.000.000 Rp264.000 Rp10.000 Rp178.726.000
500 gr Rp895.000.000 Rp1.318.000 Rp10.000 Rp893.672.000
1.000 gr Rp1.790.000.000 Rp2.636.000 Rp10.000 Rp1.787.354.000
 

Penulis : Ibad Durrohman
Editor : Ibad Durrohman

