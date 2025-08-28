Harga Emas Antam di Pegadaian Hari Ini Kamis, 28 Agustus 2025 Tembus Rp2.018.000

Harga emas Antam di Pegadaian hari ini, Kamis 28 Agustus 2025 melonjak tajam, ukuran 1 gram dibanderol Rp2.018.000, sementara emas Antam 0,5 gram Rp1.061.000,

Bisnis.com, JAKARTA - Harga emas batangan Antam di Pegadaian hari ini, Rabu, 27 Agustus 2025 tercatat melonjak tajam. Berdasarkan data terbaru dari Galeri 24, harga emas ukuran 1 gram dijual Rp2.018.000, naik Rp18.000 dibandingkan dengan harga kemarin. Sementara harga buyback atau pembelian kembali berada di level Rp1.789.000 per gram.

Naiknya harga emas di Pegadaian juga terlihat pada harga emas ukuran lainnya. Untuk emas batangan termurah pecahan 0,5 gram, harga jual ditetapkan Rp1.061.000, naik Rp9.000 dibandingkan kemarin, dengan buyback Rp894.000. Sementara itu, untuk emas ukuran 100 gram dijual Rp195.741.000 dengan buyback Rp178.059.000.

Adapun emas Antam berukuran besar, seperti 1.000 gram, dipasarkan Rp1.955.824.000 per batang dengan harga buyback Rp1.771.822.000.

Berikut daftar harga emas Antam hari ini, Kamis, 28 Agustus 2025 di Pegadaian: