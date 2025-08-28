Bisnis Indonesia Premium
Harga Emas Antam di Pegadaian Hari Ini Kamis, 28 Agustus 2025 Tembus Rp2.018.000

Harga emas Antam di Pegadaian hari ini, Kamis 28 Agustus 2025 melonjak tajam, ukuran 1 gram dibanderol Rp2.018.000, sementara emas Antam 0,5 gram Rp1.061.000,
Ibad Durrohman
Ibad Durrohman - Bisnis.com
Kamis, 28 Agustus 2025 | 07:24
Karyawati memperlihatkan logam mulia Antam di Jakarta, Selasa (17/6/2025). Bisnis/Arief Hermawan P
Karyawati memperlihatkan logam mulia Antam di Jakarta, Selasa (17/6/2025). Bisnis/Arief Hermawan P
Ringkasan Berita
  • Harga emas Antam di Pegadaian untuk ukuran 1 gram naik menjadi Rp2.018.000, dengan harga buyback Rp1.789.000 per gram.
  • Emas batangan termurah ukuran 0,5 gram dijual Rp1.061.000, naik Rp9.000 dari harga sebelumnya, dengan buyback Rp894.000.
  • Emas Antam ukuran 1.000 gram dipasarkan dengan harga Rp1.955.824.000, sementara harga buyback berada di Rp1.771.822.000.

Bisnis.com, JAKARTA - Harga emas batangan Antam di Pegadaian hari ini, Rabu, 27 Agustus 2025 tercatat melonjak tajam. Berdasarkan data terbaru dari Galeri 24, harga emas ukuran 1 gram dijual Rp2.018.000, naik Rp18.000 dibandingkan dengan harga kemarin. Sementara harga buyback atau pembelian kembali berada di level Rp1.789.000 per gram.

Naiknya harga emas di Pegadaian juga terlihat pada harga emas ukuran lainnya. Untuk emas batangan termurah pecahan 0,5 gram, harga jual ditetapkan Rp1.061.000, naik Rp9.000 dibandingkan kemarin, dengan buyback Rp894.000. Sementara itu, untuk emas ukuran 100 gram dijual Rp195.741.000 dengan buyback Rp178.059.000.

Adapun emas Antam berukuran besar, seperti 1.000 gram, dipasarkan Rp1.955.824.000 per batang dengan harga buyback Rp1.771.822.000.

Berikut daftar harga emas Antam hari ini, Kamis, 28 Agustus 2025 di Pegadaian:

Berat (gram) Harga Jual Harga Buyback
0,5 Rp1.061.000 Rp894.000
1 Rp2.018.000 Rp1.789.000
2 Rp3.973.000 Rp3.578.000
3 Rp5.934.000 Rp5.368.000
5 Rp9.854.000 Rp8.946.000
10 Rp19.651.000 Rp17.893.000
25 Rp48.997.000 Rp44.514.000
50 Rp97.911.000 Rp89.029.000
100 Rp195.741.000 Rp178.059.000
250 Rp489.076.000 Rp442.955.000
500 Rp977.933.000 Rp885.911.000
1.000 Rp1.955.824.000 Rp1.771.822.000
 

Penulis : Ibad Durrohman
Editor : Ibad Durrohman

