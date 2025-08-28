Bisnis Indonesia Premium
Harga Emas 24 Karat Antam Naik, Termurah Dibanderol Rp1,02 Juta

Harga emas Antam pada hari ini naik, termurah Rp1,022 juta untuk 0,5 gram dan Rp1,944 juta untuk 1 gram.
Fahmi Ahmad Burhan
Fahmi Ahmad Burhan - Bisnis.com
Kamis, 28 Agustus 2025 | 08:58
Warga menunjukan emas logam mulia di Jakarta, Minggu (10/8/2025). Bisnis/Himawan L Nugraha
Warga menunjukan emas logam mulia di Jakarta, Minggu (10/8/2025). Bisnis/Himawan L Nugraha

Bisnis.com, JAKARTA – Harga emas Antam pada hari ini, Kamis (28/8/2025), terpantau naik menjadi sebesar Rp1.944.000 per gram. Sementara, harga emas termurah mencapai Rp1.022.000.

Mengutip informasi pada laman Unit Pengolahan dan Pemurnian Logam Mulia Antam, harga emas Antam paling murah Rp1.022.000 berukuran 0,5 gram. Harga ini naik Rp2.000 dibandingkan dengan perdagangan kemarin, Rabu (27/8/2025) di harga Rp1.020.000.

Sementara, harga emas berukuran 0,5 gram hari ini dibandingkan perdagangan sepekan sebelumnya (21/8/2025) pun naik Rp15.000 atau dari Rp1.007.000.

Kemudian harga emas Antam untuk bobot 1 gram mencapai harga Rp1.944.000 pada hari ini, naik Rp4.000 dibandingkan dengan harga kemarin Rp1.940.000.

Harga untuk emas ukuran 5 gram tercatat sebesar Rp9.495.000, sedangkan ukuran 10 gram dibanderol Rp18.935.000.  

Ukuran 25 gram dijual dengan harga Rp47.212.000, dan emas ukuran 50 gram dapat ditebus dengan harga Rp94.345.000. Selanjutnya, emas Antam berukuran 100 gram ditawarkan seharga Rp188.612.000.

Untuk ukuran 500 gram, harga yang ditetapkan adalah Rp942.320.000, sedangkan emas terbesar berukuran 1.000 gram dibanderol Rp1.884.600.000.   

Sementara itu, harga jual kembali (buyback) emas Antam hari ini mencapai Rp1.790.000 per gram, naik Rp4.000 dibandingkan perdagangan sebelumnya.   

Mengacu pada Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No. 34/PMK.10/2017, penjualan kembali emas batangan ke Antam dengan nominal di atas Rp10 juta dikenakan PPh 22 sebesar 1,5% bagi pemilik NPWP dan 3% bagi non-NPWP.   

Pajak itu langsung dipotong dari nilai buyback. Sementara itu, pembelian emas batangan dikenakan PPh 22 sebesar 0,45% bagi pemilik NPWP dan 0,9% bagi non-NPWP. Setiap transaksi pembelian akan disertai dengan bukti potong PPh 22.

Berikut adalah daftar harga emas Antam hari ini, Kamis (28/8/2025). 

0,5 gram: Rp1.022.000 

1 gram: Rp1.944.000 

2 gram: Rp3.828.000 

3 gram: Rp5.717.000 

5 gram: Rp9.495.000 

10 gram: Rp18.935.000 

25 gram: Rp47.212.000 

50 gram: Rp94.345.000 

100 gram: Rp188.612.000 

250 gram: Rp471.265.000 

500 gram: Rp942.320.000 

1.000 gram: Rp1.884.600.000   

 

Penulis : Fahmi Ahmad Burhan
Editor : Ana Noviani

