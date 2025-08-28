Bisnis Indonesia Premium
PREMIUM NOTES: Kinerja Emiten Konglomerat Masuk MSCI hingga Ekspor Batu Bara INDY & PTBA

Berita pilihan Bisnis Indonesia Premium mulai dari kinerja emiten konglomerat masuk MSCI hingga peluang ekspor batu bara INDY dan PTBA.
Jaffry Prabu Prakoso
Jaffry Prabu Prakoso
Kamis, 28 Agustus 2025 | 09:00
Layar menampilkan grafik pergerakan Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) di Jakarta. Berita pilihan Bisnis Indonesia Premium mulai dari kinerja emiten konglomerat masuk MSCI hingga peluang ekspor batu bara INDY dan PTBA. Bisnis/Abdurachman
Layar menampilkan grafik pergerakan Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) di Jakarta. Berita pilihan Bisnis Indonesia Premium mulai dari kinerja emiten konglomerat masuk MSCI hingga peluang ekspor batu bara INDY dan PTBA. Bisnis/Abdurachman
Ringkasan Berita
  • Sejumlah emiten konglomerat Indonesia berhasil masuk indeks MSCI berkat valuasi tinggi dan relevansi bisnis dengan tren energi global.
  • Pasar properti apartemen dan kondominium masih lesu meski ada kebijakan PPN DTP 100%, mempengaruhi prospek emiten properti seperti SMRA, BSDE, PWON, dan CTRA.
  • Pemerintah mencabut kewajiban penjualan batu bara dengan harga patokan, membuka peluang ekspor lebih besar bagi Indika Energy (INDY) dan Bukit Asam (PTBA).

* Ringkasan ini dibantu dengan menggunakan AI

Bisnis.com, JAKARTA – Berita pilihan Bisnis Indonesia Premium edisi Kamis (28/8/2025) mulai dari kinerja emiten konglomerat masuk indeks MSCI hingga peluang ekspor batu bara INDY dan PTBA.

 

1.     Adu Kinerja Emiten Konglomerat (CUAN, AADI, RATU) Paling Kilat Masuk Indeks MSCI

PREMIUM NOTES: Kinerja Emiten Konglomerat Masuk MSCI hingga Ekspor Batu Bara INDY & PTBA

Fenomena emiten-emiten baru Indonesia yang menembus indeks global Morgan Stanley Capital International (MSCI) semakin menyita perhatian investor. 

Dalam waktu relatif singkat, sejumlah perusahaan masuk ke dalam indeks bergengsi ini berkat kombinasi valuasi tinggi, likuiditas, hingga narasi bisnis yang relevan dengan tren energi global.

 

2.   Prospek Emiten Properti SMRA, BSDE, PWON, hingga CTRA saat Pasar Apartemen Lesu

PREMIUM NOTES: Kinerja Emiten Konglomerat Masuk MSCI hingga Ekspor Batu Bara INDY & PTBA

Pasar properti kondominium dan apartemen masih melanjutkan tren pelemahan hingga semester I/2025 kendati didukung paket kebijakan pajak pertambahan nilai ditanggung pemerintah (PPN DTP) 100%.

Lalu, bagaimana kinerja dan prospek penjualan apartemen dan kondominium sederet emiten properti seperti SMRA, BSDE, PWON dan CTRA? 

 

3.   Utak-atik Jajaran Direksi di Tubuh Grup Pertamina, dari Elnusa (ELSA) Hingga PGN (PGAS)

PREMIUM NOTES: Kinerja Emiten Konglomerat Masuk MSCI hingga Ekspor Batu Bara INDY & PTBA

Pemegang saham dua emiten grup PT Pertamina (Persero), yakni PT Elnusa Tbk. dan PT Perusahaan Gas Negara Tbk. (PGN) resmi merombak jajaran direksi di kedua perusahaan tersebut.

Dalam Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) Elnusa yang digelar pada Senin (25/8/2025), emiten jasa energi terintegrasi yang merupakan anak usaha PT Pertamina Hulu Energi (PHE) tersebut menyetujui Litta Indriya Ariesca sebagai Direktur Utama menggantikan Bachtiar Soeria Atmadja.

 

4.   Genggaman Emiten Garibaldi Thohir, ADRO dan Keluarga Eka Tjipta, DSSA Makin Erat di Bisnis Energi Terbarukan

PREMIUM NOTES: Kinerja Emiten Konglomerat Masuk MSCI hingga Ekspor Batu Bara INDY & PTBA

Duo emiten produsen batu bara, ADRO dan DSSA menambah pengaruhnya di bisnis selain pertambangan, yakni energi terbarukan melalui aktivitas di anak usaha.

Terbaru, melalui keterbukaan informasi, Rabu (27/8/2025), PT Alamtri Resources Indonesia Tbk. (ADRO) mengumumkan bahwa transaksi afiliasi untuk mendorong bisnis energi terbarukan.

 

5.   Peluang Ekspor Batu Bara Indika Energy (INDY) dan Bukit Asam (PTBA) Bakal Terangkat Usai Revisi Aturan HPB

PREMIUM NOTES: Kinerja Emiten Konglomerat Masuk MSCI hingga Ekspor Batu Bara INDY & PTBA

Keputusan pemerintah mencabut kewajiban penjualan batu bara dengan harga patokan batu bara (HPB) dinilai dapat menjadi katalis positif bagi produsen besar seperti PT Indika Energy Tbk. (INDY) dan PT Bukit Asam Tbk. (PTBA).

Analis Senior Bloomberg Intelligence Mary Ellen Olsen menyebutkan, kebijakan baru ini berpotensi mendorong kenaikan volume ekspor di tengah tren penurunan pengiriman batu bara nasional.

 

 

Penulis : Jaffry Prabu Prakoso
Editor : Jaffry Prabu Prakoso

Topik

Bisnis Indonesia Premium.

Dapatkan informasi komprehensif di Bisnis.com yang diolah secara mendalam untuk menavigasi bisnis Anda. Silakan login untuk menikmati artikel Bisnis Indonesia Premium.

