Kurs Dolar AS Hari Ini (25/8) di Bank Mandiri, BNI, BCA dan BRI

Rupiah menguat 0,57% ke Rp16.257 per dolar AS. Kurs dolar di BCA, BRI, Mandiri, dan BNI bervariasi, dengan harga beli sekitar Rp16.100-16.248 dan jual Rp16.255-16.400.

Bisnis.com, JAKARTA — Nilai tukar rupiah terhadap dolar AS dibuka menguat pada perdagangan Senin (25/8/2025). Saat ini, pasar sedang menunggu kepastian suku bunga yang akan ditetapkan The Fed pada September 2025 nanti.

Berdasarkan data Bloomberg, pukul 09.06 WIB, rupiah menguat 0,57% ke Rp16.257 per dolar AS. Sementara itu, indeks dolar menguat 0,24% ke 97,95.

Sejumlah mata uang negara Asia lain yang dibuka menguat terhadap dolar AS antara lain adalah dolar Hongkong yang menguat 0,05%, dolar Taiwan menguat 0,39%, peso Filipina menguat 0,53%, yuan China menguat 0,02%, dan ringgit Malaysia terapresiasi 0,58%.

Sebaliknya, mata uang negara Asia yang dibuka melemah terhadap dolar AS adalah yen Jepang yang melemah 0,31%, dolar Singapura terdepresiasi 0,16%, won Korea Selatan melemah 0,30%, rupee India melemah 0,30%, dan baht Thailand melemah 0,09%.

Sebelumnya, pengamat mata uang Ibrahim Assuaibi menjelaskan sentimen luar negeri yang mempengaruhi pergerakan rupiah adalah pasar sedang menunggu keputusan Bank Sentral Amerika Serikat menetapkan suku bunga The Fed.

Ibrahim menjelaskan bahwa meskipun Bank Sentral AS diprediksi akan memangkas suku bunga pada September nanti, sejumlah pejabat The Fed ingin mempertahankan suku bunga karena kondisi inflasi yang masih tinggi.

Kurs Dolar AS di BCA

PT Bank Central Asia Tbk. (BBCA) pada pukul 10.21 WIB menetapkan harga beli dolar AS sebesar Rp16.245 dan harga jual sebesar Rp16.265 berdasarkan e-rate.

Berdasarkan TT Counter, harga beli dan jual dolar AS ditetapkan masing-masing sebesar Rp16.199 dan Rp16.400. Berdasarkan Bank Notes, BCA juga menerapkan harga beli sebesar Rp16.100 per dolar AS dan harga jual sebesar Rp16.400 per dolar AS.





Kurs Dolar AS di BRI

PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. (BBRI) menetapkan harga beli dan harga jual dolar AS per pukul 10.20 WIB masing-masing sebesar Rp16.236 dan Rp16.264 untuk e-rate.

Sementara itu, kurs beli dan jual dolar AS pada TT Counter masing-masing ditetapkan sebesar Rp16.165 dan Rp16.365 sampai dengan waktu yang sama.





Kurs Dolar AS di Bank Mandiri

PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. (BMRI) menetapkan harga beli dan jual dolar AS pukul 09.11 WIB untuk special rate masing-masing sebesar Rp16.225 dan Rp16.255.

Berdasarkan TT Counter, Bank Mandiri menetapkan harga beli per dolar AS sebesar Rp15.975 dan harga jual senilai Rp16.325. Angka tersebut merujuk pada pembaruan pukul 09.48 WIB.

Selain itu, berdasarkan Bank Notes dengan pembaruan terakhir pukul 09.11 WIB, harga beli dan jual per dolar AS ditetapkan masing-masing sebesar Rp15.975 dan Rp16.325.





Kurs Dolar AS di BNI

PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. (BBNI) pada pukul 10.20 WIB menetapkan harga beli dolar AS sebesar Rp16.248 dan harga jual sebesar Rp16.263 berdasarkan special rates.

Sementara itu, berdasarkan TT Counter pada jam yang sama, nilai dolar AS untuk beli berada pada level Rp16.100 dan jual sebesar Rp16.400. Angka serupa berlaku berdasarkan Bank Notes per pukul 10.20 WIB.