Cek Kurs Jual Beli Dolar AS di Bank Mandiri, BNI, BRI, dan BCA

Bisnis.com, JAKARTA — Nilai tukar rupiah dibuka melemah ke posisi Rp16.345,5 per dolar Amerika Serikat atau dolar AS pada perdagangan akhir pekan ini, Jumat (22/8/2025).

Berdasarkan data Bloomberg, rupiah mengawali perdagangan hari ini dengan melemah 0,35% atau 57,5 poin ke level Rp16.345,5 per dolar AS. Pada saat yang sama, indeks dolar AS terpantau naik 0,06% ke posisi 98,67.

Sama seperti rupiah, sejumlah mata uang di Asia lainnya mengalami pelemahan. Yen Jepang misalnya melemah 0,07%, dolar Singapura melemah 0,03%, dolar Taiwan melemah 0,47%, dan peso Filipina melemah 0,08%.

Selain itu, yuan China melemah 0,05%, rupee India melemah 0,22%, baht Thailand melemah 0,10%, dan ringgit Malaysia melemah 0,13%.

Menurut laporan Reuters, sentimen negatif terjadi di pasar Asia yang juga menyeret pergerakan rupiah. Yuan China misalnya, terdepresiasi setelah data penjualan ritel per Juli 2025 hanya tumbuh 3,7% sepanjang tahun berjalan (year to date/YtD), jauh di bawah ekspektasi 5,9%.

"Sentimen terhadap rupiah Indonesia berbalik negatif setelah sebelumnya positif, sementara posisi short pada dolar Taiwan dipangkas. Bank Indonesia secara mengejutkan memangkas suku bunga acuan 7-day reverse repo sebesar 25 basis poin pada Rabu,” dikutip dari Reuters, Jumat (22/8/2025).

Kurs Dolar AS di BCA

PT Bank Central Asia Tbk. (BBCA) pada pukul 10.46 WIB menetapkan harga beli dolar AS sebesar Rp16.320 dan harga jual sebesar Rp16.340 berdasarkan e-rate.

Berdasarkan TT Counter, harga beli dan jual dolar AS ditetapkan masing-masing sebesar Rp16.165 dan Rp16.465. Berdasarkan Bank Notes, BCA juga menerapkan harga beli sebesar Rp16.165 per dolar AS dan harga jual sebesar Rp16.465 per dolar AS.





Kurs Dolar AS di BRI

PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. (BBRI) menetapkan harga beli dan harga jual dolar AS per pukul 10.34 WIB masing-masing sebesar Rp16.313 dan Rp16.339 untuk e-rate.

Sementara itu, kurs beli dan jual dolar AS pada TT Counter masing-masing ditetapkan sebesar Rp16.220 dan Rp16.420 sampai dengan waktu yang sama.





Kurs Dolar AS di Bank Mandiri

PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. (BMRI) menetapkan harga beli dan jual dolar AS pukul 09.07 WIB untuk special rate masing-masing sebesar Rp16.315 dan Rp16.345.

Berdasarkan TT Counter, Bank Mandiri menetapkan harga beli per dolar AS sebesar Rp16.075 dan harga jual senilai Rp16.425. Angka tersebut merujuk pada pembaruan pukul 09.59 WIB.

Selain itu, berdasarkan Bank Notes dengan pembaruan terakhir pukul 09.11 WIB, harga beli dan jual per dolar AS ditetapkan masing-masing sebesar Rp16.075 dan Rp16.425.





Kurs Dolar AS di BNI

PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. (BBNI) pada pukul 10.35 WIB menetapkan harga beli dolar AS sebesar Rp16.322 dan harga jual sebesar Rp16.337 berdasarkan special rates.

Sementara itu, berdasarkan TT Counter pada jam yang sama, nilai dolar AS untuk beli berada pada level Rp16.215 dan jual sebesar Rp16.465. Angka serupa berlaku berdasarkan Bank Notes per pukul 10.35 WIB.