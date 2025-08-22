Bisnis Indonesia Premium
Bisniscom
Bisnis Network
Bisnis Regional
Available on:
Google Play App Store

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Penawaran Sukuk Ritel SR023 Resmi Dibuka, Patok Imbal Hasil hingga 5,95%

Pemerintah tawarkan Sukuk Ritel SR023 dengan imbal hasil hingga 5,95% per tahun, tersedia dalam tenor 3 dan 5 tahun, dijual 22 Agustus-15 September 2025.
Dionisio Damara Tonce
Dionisio Damara Tonce - Bisnis.com
Jumat, 22 Agustus 2025 | 12:06
Share
Pengguna salah satu aplikasi reksa dana menunjukan daftar penjualan sukuk ritel Sukuk Tabungan Seri ST010 di Jakarta. Bisnis/Abdurachman
Pengguna salah satu aplikasi reksa dana menunjukan daftar penjualan sukuk ritel Sukuk Tabungan Seri ST010 di Jakarta. Bisnis/Abdurachman

Bisnis.com, JAKARTA – Pemerintah kembali menawarkan instrumen investasi syariah ritel melalui penerbitan Sukuk Ritel Seri SR023T3 dan SR023T5. Instrumen ini dijual secara daring mulai 22 Agustus hingga 15 September 2025.

Sukuk Ritel SR023 ditawarkan dalam dua pilihan tenor, yaitu 3 tahun (SR023T3) dan 5 tahun (SR023T5). Kupon yang ditetapkan adalah 5,80% per tahun untuk tenor 3 tahun dan 5,95% per tahun untuk tenor 5 tahun.

Imbal hasil tersebut bersifat tetap (fixed coupon) dengan pembayaran secara periodik setiap bulan, yakni pada tanggal 10. Pembayaran pertama akan dilakukan pada 10 November 2025 yang berlaku sebagai long coupon.

Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko Kementerian Keuangan (DJPPR) menjelaskan penerbitan SR023 bertujuan menyediakan alternatif investasi yang aman, menguntungkan, dan likuid. Langkah ini sekaligus mendorong pendalaman pasar keuangan syariah domestik.

“Penerbita SR023T3 dan SR023T5 juga untuk mendukung pengembangan pasar keuangan syariah, memperluas basis investor, dan memperkuat pasar modal Indonesia,” tulis keterangan resmi DJPPR, Jumat (22/8/2025). 

Baca Juga : Sukuk Ritel SR023 Diproyeksi Tebar Kupon 6%, Mulai Ditawarkan Besok (22/8)

DJPPR menyampaikan bahwa instrumen ini dapat diperdagangkan di pasar sekunder mulai 11 November 2025, setelah melewati masa minimum holding period satu kali pembayaran imbalan. Adapun jatuh tempo SR023T3 pada 10 Oktober 2028, sementara SR023T5 jatuh tempo 10 Oktober 2030. 

Masyarakat dapat berinvestasi mulai dari Rp1 juta dengan kelipatan yang sama. Untuk SR023T3, batas maksimal pemesanan ditetapkan sebesar Rp5 miliar, sedangkan SR023T5 mencapai Rp10 miliar.

Sukuk ritel ini diterbitkan dengan akad ijarah asset to be leased, berbasis pada aset berupa Barang Milik Negara (BMN) serta proyek Kementerian dan Lembaga dalam APBN 2025. Setelmen ditetapkan pada 22 September 2025.

Sementara itu, proses pemesanan dilakukan secara daring melalui sistem e-SBN. Calon investor perlu melakukan registrasi, pemesanan, pembayaran, dan konfirmasi kepemilikan melalui platform yang disediakan mitra distribusi.

Pemerintah telah menunjuk 32 mitra distribusi untuk melayani pembelian SR023, terdiri atas bank umum, bank syariah, perusahaan sekuritas, dan financial technology agen penjual efek reksa dana (APERD).

Dari perbankan, beberapa institusi yang ditunjuk antara lain Bank Mandiri, BRI, BNI, BTN, BCA, CIMB Niaga, Danamon, Permata, Mega, hingga UOB. Untuk bank syariah, terdapat Bank Syariah Indonesia dan Bank Muamalat.

Sementara dari perusahaan efek, investor dapat memesan melalui Mandiri Sekuritas, Bahana Sekuritas, BRI Danareksa Sekuritas, Trimegah Sekuritas, hingga BNI Sekuritas. Selain itu, Bareksa, Bibit, Tanamduit, dan Fundtastic+ turut menyediakan layanan pembelian.

 

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel

Penulis : Dionisio Damara Tonce
Editor : Ana Noviani

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Topik

Share
Bisnis Indonesia Premium.

Dapatkan informasi komprehensif di Bisnis.com yang diolah secara mendalam untuk menavigasi bisnis Anda. Silakan login untuk menikmati artikel Bisnis Indonesia Premium.

Fresh Momentum Drives Growth for Property Issuers
Premium
26 menit yang lalu

Fresh Momentum Drives Growth for Property Issuers

Tekanan Trump Menggoyang Pasar Minyak Dunia Jadi Kian Volatil
Premium
2 jam yang lalu

Tekanan Trump Menggoyang Pasar Minyak Dunia Jadi Kian Volatil

Artikel Premium Lainnya

Artikel Terkait

Suku Bunga BI Makin Rendah, Mana yang Lebih Cuan: SBN Ritel SR023 atau Deposito Bank BUMN?

Suku Bunga BI Makin Rendah, Mana yang Lebih Cuan: SBN Ritel SR023 atau Deposito Bank BUMN?

OBLIGASI NEGARA : Yield SR023 Bakal Lebih Rendah

OBLIGASI NEGARA : Yield SR023 Bakal Lebih Rendah

SR023 Ditawarkan Besok, Intip Riwayat Kupon Sukuk Ritel yang Selalu Lebih Tinggi dari Suku Bunga BI

SR023 Ditawarkan Besok, Intip Riwayat Kupon Sukuk Ritel yang Selalu Lebih Tinggi dari Suku Bunga BI

Suku Bunga BI Turun, Adu Cuan Saham, Obligasi, SBN, dan Reksa Dana

Suku Bunga BI Turun, Adu Cuan Saham, Obligasi, SBN, dan Reksa Dana

Dukung Program Prabowo, BI Sudah Beli SBN Rp186,06 Triliun Tahun Ini

Dukung Program Prabowo, BI Sudah Beli SBN Rp186,06 Triliun Tahun Ini

Sri Mulyani Berencana Terbitkan Surat Utang Rp749,2 T di RAPBN 2026

Sri Mulyani Berencana Terbitkan Surat Utang Rp749,2 T di RAPBN 2026

Sukuk Ritel SR023 Mulai Ditawarkan Hari Ini (22/8), Cek Prediksi Kuponnya

Sukuk Ritel SR023 Mulai Ditawarkan Hari Ini (22/8), Cek Prediksi Kuponnya

PREMIUM WRAP-UP: Cengkeraman Hashim Djojohadikusumo di WIFI hingga Kinerja Emiten BUMN Karya Danantara

PREMIUM WRAP-UP: Cengkeraman Hashim Djojohadikusumo di WIFI hingga Kinerja Emiten BUMN Karya Danantara

Berita Lainnya

Berita Terbaru

Penawaran Sukuk Ritel SR023 Resmi Dibuka, Patok Imbal Hasil hingga 5,95%
Obligasi & Reksadana
20 menit yang lalu

Penawaran Sukuk Ritel SR023 Resmi Dibuka, Patok Imbal Hasil hingga 5,95%

Nilai Tukar Rupiah terhadap Dolar AS Hari Ini, Jumat 22 Agustus 2025
Kurs
1 jam yang lalu

Nilai Tukar Rupiah terhadap Dolar AS Hari Ini, Jumat 22 Agustus 2025

Rekomendasi Saham dan Pergerakan IHSG Hari Ini, Jumat 22 Agustus 2025
Rekomendasi
1 jam yang lalu

Rekomendasi Saham dan Pergerakan IHSG Hari Ini, Jumat 22 Agustus 2025

BNI Sekuritas Cetak Rekor MURI, Dorong Partisipasi AktifNasabahRitel
Bursa & Saham
3 jam yang lalu

BNI Sekuritas Cetak Rekor MURI, Dorong Partisipasi AktifNasabahRitel

HUMI Milik Tommy Soeharto Tambah Armada, Bangun Dua Kapal SPHB
Korporasi
1 jam yang lalu

HUMI Milik Tommy Soeharto Tambah Armada, Bangun Dua Kapal SPHB

Pilah-Pilih Saham Properti CTRA, BSDE, PWON di Tengah Sikap Dovish BI
Rekomendasi
1 jam yang lalu

Pilah-Pilih Saham Properti CTRA, BSDE, PWON di Tengah Sikap Dovish BI

Berita Lainnya

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Terpopuler

1

Nilai Tukar Rupiah terhadap Dolar AS Hari Ini, Kamis 21 Agustus 2025

2

Saham Jagoan JP Morgan Usai Prabowo Paparkan RAPBN 2026

3

Rekomendasi Saham dan Pergerakan IHSG Hari Ini, Kamis 21 Agustus 2025

4

Strategi Abadi Nusantara (PACK) Masuk ke Bisnis Nikel dengan OWK, Harga Saham ARB

5

Harga Emas Antam di Pegadaian Hari Ini Jumat, 22 Agustus Melonjak Tajam Rp1.981.000

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

# Hot Topic

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Rekomendasi Kami

Penawaran Sukuk Ritel SR023 Resmi Dibuka, Patok Imbal Hasil hingga 5,95%

Penawaran Sukuk Ritel SR023 Resmi Dibuka, Patok Imbal Hasil hingga 5,95%

Pemerintah Atur Industri Kripto Lewat SID, CEO Triv: Untuk Perlindungan Konsumen

Pemerintah Atur Industri Kripto Lewat SID, CEO Triv: Untuk Perlindungan Konsumen

PREMIUM WRAP-UP: Cengkeraman Hashim Djojohadikusumo di WIFI hingga Kinerja Emiten BUMN Karya Danantara

PREMIUM WRAP-UP: Cengkeraman Hashim Djojohadikusumo di WIFI hingga Kinerja Emiten BUMN Karya Danantara

Saham Jagoan JP Morgan Usai Prabowo Paparkan RAPBN 2026

Saham Jagoan JP Morgan Usai Prabowo Paparkan RAPBN 2026

BSDE Bidik Dana Rp3 Triliun untuk Pengembangan Kawasan BSD City

BSDE Bidik Dana Rp3 Triliun untuk Pengembangan Kawasan BSD City

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

VIDEO

Tunjangan Ketua dan Anggota DPR Naik, Ini Rinciannya

Tunjangan Ketua dan Anggota DPR Naik, Ini Rinciannya

20 Agustus 2025

Foto

Saksi Bisu Kolonialisme Belanda yang Kini Jadi Destinasi Wisata Sejarah
2+

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro
Bisnis Indonesia E-paper

Terpopuler

1

Nilai Tukar Rupiah terhadap Dolar AS Hari Ini, Kamis 21 Agustus 2025

2

Saham Jagoan JP Morgan Usai Prabowo Paparkan RAPBN 2026

3

Rekomendasi Saham dan Pergerakan IHSG Hari Ini, Kamis 21 Agustus 2025

4

Strategi Abadi Nusantara (PACK) Masuk ke Bisnis Nikel dengan OWK, Harga Saham ARB

5

Harga Emas Antam di Pegadaian Hari Ini Jumat, 22 Agustus Melonjak Tajam Rp1.981.000