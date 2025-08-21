Bisnis Indonesia Premium
Bisniscom
Bisnis Network
Bisnis Regional
Available on:
Google Play App Store

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Rupiah Ditutup Melemah di Rp16.289, Dolar AS Perkasa

Rupiah melemah ke Rp16.289 per dolar AS pada 21 Agustus 2025, seiring penguatan dolar AS dan sentimen negatif di Asia. Bank Indonesia memangkas suku bunga.
Akbar Maulana al Ishaqi
Akbar Maulana al Ishaqi - Bisnis.com
Kamis, 21 Agustus 2025 | 15:34
Share
Karyawati menghitung uang di salah satu kantor cabang Bank Panin di Jakarta, Senin (5/5/2025). Bisnis/Arief Hermawan P
Karyawati menghitung uang di salah satu kantor cabang Bank Panin di Jakarta, Senin (5/5/2025). Bisnis/Arief Hermawan P

Bisnis.com, JAKARTA – Nilai tukar rupiah ditutup melemah terhadap dolar AS pada perdagangan hari ini, Kamis (21/8/2025). Pada saat bersamaan, greenback menguat.

Berdasarkan data Bloomberg pukul 15.05 WIB, rupiah terdepresiasi 0,11% menjadi Rp16.289,50 per dolar AS. Sementara itu, indeks dolar AS menguat 0,02% ke posisi 98,23.

Mata uang negara Asia yang juga ditutup melemah terhadap dolar AS pada perdagangan hari ini di antaranya adalah yen Jepang yang terdepresiasi 0,17%, dolar Singapura melemah 0,10%, dolar Taiwan melemah 0,74%, won Korea Selatan melemah 0,08%, peso Filipina terdepresiasi 0,08%, yuan China melemah 0,02%, dan baht Thailand melemah 0,14%.

Sebaliknya, mata uang negara Asia yang menguat terhadap dolar AS antara lain dolar Hongkong menguat 0,02% dan ringgit Malaysia yang terapresiasi 0,11%.

Baca Juga : Nilai Tukar Rupiah terhadap Dolar AS Hari Ini, Kamis 21 Agustus 2025

Adapun, pelemahan rupiah terhadap dolar AS hari ini melanjutkan tren pasar. Kemarin, rupiah ditutup melemah 0,16% ke level Rp16.271 per dolar AS. Pada saat yang sama, indeks dolar AS menguat 0,05% ke posisi 98,32.

Menurut laporan Reuters, sejumlah mata uang negara Asia saat ini sedang menghadapi sentimen negatif. Misalnya yuan China yang hari ini terdepresiasi, didorong oleh kondisi penjualan ritel yang hanya naik 3,7% year to date (YtD) per Juli 2025, jauh di bawah proyeksi pertumbuhan 5,9%.

"Sentimen terhadap rupiah Indonesia berbalik negatif setelah sebelumnya positif, sementara posisi short pada dolar Taiwan dipangkas. Bank Indonesia secara mengejutkan memangkas suku bunga acuan 7-day reverse repo sebesar 25 basis poin pada Rabu." tulis Reuters dalam laporannya, Kamis (21/8/2025).

Tidak hanya itu, analis juga mengurangi optimisme mereka terhadap penguatan mata uang rupee India, ringgit Malaysia hingga baht Thailand.

Sementara itu, rupiah dalam sebulan terakhir sudah menguat 0,51%, tetapi terdepresiasi sebesar 4,81% dalam 12 bulan terakhir. Secara historis, rupiah mencapai rekor tertinggi sepanjang masa sebesar Rp17.107 pada April 2025.

"Ke depan, kami memproyeksikan rupiah terhadap dolar Amerika akan berada di level Rp16.300,2 pada akhir kuartal ini, dan Rp16.595,1 dalam satu tahun, menurut model makro global dan ekspektasi analis dari Trading Economics," tulis laporan tersebut.

Sebelumnya, pengamat Mata Uang Ibrahim Assuaibi mengatakan beberapa kebijakan fiskal pemerintah akan mempengaruhi pergerakan rupiah. Dalam RAPBN 2026, pemerintah berencana menarik utang baru senilai Rp781,87 triliun melalui penerbitan SBN dan penarikan pinjaman. 

Ibrahim menjelaskan bahwa pembiayaan utang dari SBN direncanakan akan mencapai Rp749,19 triliun, atau naik jika dibandingkan outlook 2025. Kemudian, pembiayaan pinjaman (neto) pada 2026 direncanakan sebesar Rp32,67 triliun, atau turun 74,9% dibandingkan outlook 2025.

Di sisi lain, sentimen global yang mempengaruhi pergerakan rupiah menurut Ibrahim adalah perkembangan konflik antara Rusia-Ukraina. Presiden AS Trump telah berjanji bahwa AS akan membantu menjamin keamanan Ukraina sebagai bagian dari penyelesaian damai. 

Selain itu, kebijakan tarif AS juga masih membayang-bayangi pergerakan rupiah.  Ibrahim bilang, saat ini pasar sedang mencari kejelasan tentang tarif sekunder 25% dari AS terhadap India. 

"Pasar juga khawatir tentang tarif tambahan 25% AS yang dikenakan kepada India atas pembelian minyak Rusia, yang akan berlaku efektif pada 27 Agustus. Penasihat perdagangan Gedung Putih, Peter Navarro, secara eksplisit memperingatkan bahwa India harus menghentikan perdagangan minyak Rusia atau menghadapi konsekuensi lebih lanjut," ujarnya. 

INDONESIAN RUPIAH / U.S. DOLLAR - TradingView
 

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel

Penulis : Akbar Maulana al Ishaqi
Editor : Dwi Nicken Tari

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Topik

Share
Bisnis Indonesia Premium.

Dapatkan informasi komprehensif di Bisnis.com yang diolah secara mendalam untuk menavigasi bisnis Anda. Silakan login untuk menikmati artikel Bisnis Indonesia Premium.

BlackRock Boosts ASII Shareholding in 2025
Premium
1 jam yang lalu

BlackRock Boosts ASII Shareholding in 2025

Nasib Cuan & Boncos Pembeli Emas Antam Usai BI Rate Dipangkas Agustus 2025
Premium
2 jam yang lalu

Nasib Cuan & Boncos Pembeli Emas Antam Usai BI Rate Dipangkas Agustus 2025

Artikel Premium Lainnya

Artikel Terkait

Cek Kurs Dolar AS di Bank Mandiri, BRI, BNI, dan BRI saat Rupiah Melemah, Kamis (21/8)

Cek Kurs Dolar AS di Bank Mandiri, BRI, BNI, dan BRI saat Rupiah Melemah, Kamis (21/8)

Dolar AS Menguat Tipis, Rupiah Dibuka Relatif Stabil pada Hari Ini (21/8)

Dolar AS Menguat Tipis, Rupiah Dibuka Relatif Stabil pada Hari Ini (21/8)

Nilai Tukar Rupiah terhadap Dolar AS Hari Ini, Kamis 21 Agustus 2025

Nilai Tukar Rupiah terhadap Dolar AS Hari Ini, Kamis 21 Agustus 2025

Tingkat Penukaran Valas ke Rupiah oleh Eksportir Hampir 80%, DHE SDA Berlaku

Tingkat Penukaran Valas ke Rupiah oleh Eksportir Hampir 80%, DHE SDA Berlaku

BI Pangkas Suku Bunga, Rupiah Ditutup Turun ke Rp16.271 per Dolar AS

BI Pangkas Suku Bunga, Rupiah Ditutup Turun ke Rp16.271 per Dolar AS

Nilai Tukar Rupiah terhadap Dolar AS Hari Ini, Rabu 20 Agustus 2025

Nilai Tukar Rupiah terhadap Dolar AS Hari Ini, Rabu 20 Agustus 2025

BI Rate Turun, Pilih Reksa Dana Saham atau Reksa Dana Pendapatan Tetap?

BI Rate Turun, Pilih Reksa Dana Saham atau Reksa Dana Pendapatan Tetap?

Kurs Dolar AS Hari Ini di BCA, BRI, Bank Mandiri, dan BNI Hari Ini (20/8)

Kurs Dolar AS Hari Ini di BCA, BRI, Bank Mandiri, dan BNI Hari Ini (20/8)

Berita Lainnya

Berita Terbaru

Produksi Minyak Medco (MEDC) di Blok Bualuang Thailand Diperpanjang hingga 2035
Korporasi
13 menit yang lalu

Produksi Minyak Medco (MEDC) di Blok Bualuang Thailand Diperpanjang hingga 2035

Rekomendasi Saham dan Pergerakan IHSG Hari Ini, Kamis 21 Agustus 2025
Rekomendasi
14 menit yang lalu

Rekomendasi Saham dan Pergerakan IHSG Hari Ini, Kamis 21 Agustus 2025

Rupiah Ditutup Melemah di Rp16.289, Dolar AS Perkasa
Kurs
43 menit yang lalu

Rupiah Ditutup Melemah di Rp16.289, Dolar AS Perkasa

Ragam Eksposur Emiten RS terhadap BPJS Jelang Prabowo Naikkan Iuran 2026
Korporasi
47 menit yang lalu

Ragam Eksposur Emiten RS terhadap BPJS Jelang Prabowo Naikkan Iuran 2026

Nilai Tukar Rupiah terhadap Dolar AS Hari Ini, Kamis 21 Agustus 2025
Kurs
57 menit yang lalu

Nilai Tukar Rupiah terhadap Dolar AS Hari Ini, Kamis 21 Agustus 2025

Berita Lainnya

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Terpopuler

1

Nilai Tukar Rupiah terhadap Dolar AS Hari Ini, Kamis 21 Agustus 2025

2

Harga Emas Antam Termurah di Pegadaian Hari Ini Kamis, 21 Agustus 2025 Rp1.030.000

3

Harga Emas Hari Ini Rabu, 20 Agustus di Pasar Spot

4

Rekomendasi Saham dan Pergerakan IHSG Hari Ini, Rabu 20 Agustus 2025

5

Manuver PGEO Pacu 3 Proyek Panas Bumi Kejar Target EBT Prabowo

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

# Hot Topic

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Rekomendasi Kami

BSDE Bidik Dana Rp3 Triliun untuk Pengembangan Kawasan BSD City

BSDE Bidik Dana Rp3 Triliun untuk Pengembangan Kawasan BSD City

Ardhantara Bakal Ambil Alih FUTR, Siap Kejar Kapitalisasi BREN & DSSA

Ardhantara Bakal Ambil Alih FUTR, Siap Kejar Kapitalisasi BREN & DSSA

Mantan Wasekjen Gerindra & Ajudan Prabowo Jadi Komisaris Waskita (WSKT)

Mantan Wasekjen Gerindra & Ajudan Prabowo Jadi Komisaris Waskita (WSKT)

Harga Buyback dan Emas Pegadaian Hari Ini Rabu (20/8): LM Antam, UBS, dan Galeri 24

Harga Buyback dan Emas Pegadaian Hari Ini Rabu (20/8): LM Antam, UBS, dan Galeri 24

Harga Emas Antam Hari Ini Rabu, 20 Agustus di Gerai Resmi Rp1.890.000 per Gram

Harga Emas Antam Hari Ini Rabu, 20 Agustus di Gerai Resmi Rp1.890.000 per Gram

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

VIDEO

Tunjangan Ketua dan Anggota DPR Naik, Ini Rinciannya

Tunjangan Ketua dan Anggota DPR Naik, Ini Rinciannya

20 Agustus 2025

Foto

Alokasi Anggaran Sekolah Rakyat
3+

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro
Bisnis Indonesia E-paper

Terpopuler

1

Nilai Tukar Rupiah terhadap Dolar AS Hari Ini, Kamis 21 Agustus 2025

2

Harga Emas Antam Termurah di Pegadaian Hari Ini Kamis, 21 Agustus 2025 Rp1.030.000

3

Harga Emas Hari Ini Rabu, 20 Agustus di Pasar Spot

4

Rekomendasi Saham dan Pergerakan IHSG Hari Ini, Rabu 20 Agustus 2025

5

Manuver PGEO Pacu 3 Proyek Panas Bumi Kejar Target EBT Prabowo