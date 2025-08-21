Bisnis Indonesia Premium
Bisniscom
Bisnis Network
Bisnis Regional
Available on:
Google Play App Store

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Pelaku Pasar Kripto Dorong Kehadiran Stablecoin Berbasis Rupiah

Pelaku industri kripto di Indonesia mendorong kehadiran stablecoin berbasis rupiah untuk menguatkan nilai tukar rupiah dan menurunkan biaya remitansi.
Annisa Kurniasari Saumi
Annisa Kurniasari Saumi - Bisnis.com
Kamis, 21 Agustus 2025 | 19:55
Share
Warga mencari informasi tentang Bitcoin di Jakarta, Rabu (25/6/2025). Bisnis/Fanny Kusumawardhani
Warga mencari informasi tentang Bitcoin di Jakarta, Rabu (25/6/2025). Bisnis/Fanny Kusumawardhani

Bisnis.com, TABANAN — Pelaku industri kripto mendorong kehadiran stablecoin berbasis rupiah. Kehadiran stablecoin berbasis rupiah ini dinilai mampu menguatkan nilai tukar mata uang Garuda.

Pemegang saham PT Indokripto Koin Semesta Tbk. (COIN) Andrew Hidayat mengatakan kehadiran stablecoin dapat menjadi alternatif sistem pembayaran lintas negara. Dia mengatakan, apabila Indonesia memiliki stablecoin rupiah, maka hal ini berpotensi menjadikan Indonesia menjadi pusat kripto di regional. 

“Kami mohon kerja samanya dengan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Bank Indonesia untuk bisa menerima kripto dan stablecoin sebagai salah satu alat pembayaran,” ujar Andrew pada CFX Crypto Conference di Tabanan, Bali, Kamis (21/8/2025).

Baca Juga : Rupiah Ditutup Melemah di Rp16.289, Dolar AS Perkasa

Sementara itu, Direktur Utama CFX Subani menuturkan stablecoin berbasis rupiah dapat menguntungkan penguatan rupiah, serta demand untuk mata uang rupiah dan penggunaannya.

“Apalagi banyak tenaga kerja Indonesia yang mengirim remitansi ke Indonesia. Teknologi blockchain membuat semuanya menjadi lebih cepat dan lebih murah,” tuturnya. 

CEO dan Co-Founder Indodax William Sutanto mengatakan stablecoin dapat menurunkan biaya pengiriman remitansi, yang tadinya sebesar 5%-7% menjadi di bawah 1%. 

Menurutnya, pemain kripto lokal menginginkan adanya stablecoin dalam bentuk rupiah, agar dapat bersaing dengan pemain yang sudah sangat besar seperti USDC dan USDT. 

“Kami melihat market-nya ada, tinggal bagaimana kebijakannya dapat mendukung,” ujar William.

Senada dengan Subani, William juga mengatakan kehadiran stablecoin dengan denominasi rupiah dapat menguatkan mata uang rupiah.

William mencontohkan, use case untuk stablecoin rupiah ini dapat digunakan untuk membuka akses ke pasar uang di Indonesia, seperti untuk membeli obligasi pemerintah maupun swasta di Indonesia. 

“Jadi jangka panjangnya seperti itu, bagaimana kami bisa menarik orang-orang luar negeri, supaya bisa berinvestasi dengan mudah ke instrumen berbasis rupiah,” ucapnya. 

Menurut William, pelaku industri kripto cukup sering berdiskusi dengan regulator seperti OJK dan BI mengenai stablecoin ini, agar regulator lebih memahami hal ini dan terbuka akan kemungkinan ini. 

“Saya rasa BI sudah membuka diri, di sana ada juga proyek-proyek yang berbasis blockchain,” tuturnya. 

William juga menuturkan hingga saat ini, telah ada beberapa proyek stablecoin. Akan tetapi, hal ini masih masuk ke dalam regulasi sandbox OJK. 

Baca Juga : Mata Uang Kripto Kini Bisa Dipakai Belanja di Thailand, Begini Caranya

Kepala Eksekutif Pengawas Inovasi Teknologi Sektor Keuangan, Aset Keuangan Digital, dan Aset Kripto OJK Hasan Fawzi mengatakan dengan adanya inovasi-inovasi baru dalam kripto, OJK akan mencoba menampungnya dalam sandbox terlebih dahulu.

“Bagaimana kita dapat menyambutnya kalau ada inovasi-inovasi baru yang bahkan mendahului pengaturannya, pengaturan belum ada? Jangan lupa kami juga punya ruang untuk dicoba dan simulasi di regulatory sandbox OJK,” Ujar Hasan.

Sebagai informasi, stablecoin merupakan jenis mata uang kripto yang nilainya tidak mudah berubah, berbeda dengan Bitcoin yang harganya bisa naik turun drastis. 

Tujuan utama stablecoin adalah menjadi jembatan antara dunia kripto yang tidak stabil dan kebutuhan transaksi keuangan sehari-hari yang membutuhkan stabilitas. 

Karena harganya stabil, stablecoin lebih cocok untuk digunakan dalam transaksi harian, seperti berbelanja atau mengirim uang, dibandingkan dengan mata uang kripto lain yang lebih sering digunakan untuk investasi.

 

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel

Penulis : Annisa Kurniasari Saumi
Editor : Dwi Nicken Tari

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Topik

Share
Bisnis Indonesia Premium.

Dapatkan informasi komprehensif di Bisnis.com yang diolah secara mendalam untuk menavigasi bisnis Anda. Silakan login untuk menikmati artikel Bisnis Indonesia Premium.

Bumi Resources (BUMI) Strengthens Position in Wolfram Gold Mining Project
Premium
16 menit yang lalu

Bumi Resources (BUMI) Strengthens Position in Wolfram Gold Mining Project

Kisi-Kisi Anyar JP Morgan di Alfamart (AMRT)
Premium
46 menit yang lalu

Kisi-Kisi Anyar JP Morgan di Alfamart (AMRT)

Artikel Premium Lainnya

Artikel Terkait

Ethereum (ETH) Jadi Primadona Institusi, Dorong DeFi hingga Tokenisasi RWA

Ethereum (ETH) Jadi Primadona Institusi, Dorong DeFi hingga Tokenisasi RWA

FLOQ Usul Ditjen Pajak dan OJK Relaksasi Pajak Kripto

FLOQ Usul Ditjen Pajak dan OJK Relaksasi Pajak Kripto

The OJK and an Uphill Battle for Financial Fraud

The OJK and an Uphill Battle for Financial Fraud

Bitcoin Mulai Dipandang Jadi Aset Investasi Jangka Panjang

Bitcoin Mulai Dipandang Jadi Aset Investasi Jangka Panjang

Mata Uang Kripto Kini Bisa Dipakai Belanja di Thailand, Begini Caranya

Mata Uang Kripto Kini Bisa Dipakai Belanja di Thailand, Begini Caranya

Wisatawan Bawa Aset Bitcoin Cs Dapat Ditukar ke Baht di Thailand, Uji Coba 18 Bulan

Wisatawan Bawa Aset Bitcoin Cs Dapat Ditukar ke Baht di Thailand, Uji Coba 18 Bulan

Investasi Kripto Murah, FLOQ Tawarkan Trading Mulai dari Rp1.000

Investasi Kripto Murah, FLOQ Tawarkan Trading Mulai dari Rp1.000

FLOQ Incar 3 Juta Pengguna Kripto di Akhir 2025, Intip Strateginya

FLOQ Incar 3 Juta Pengguna Kripto di Akhir 2025, Intip Strateginya

Berita Lainnya

Berita Terbaru

PREMIUM WRAP-UP: Cengkeraman Hashim Djojohadikusumo di WIFI hingga Kinerja Emiten BUMN Karya Danantara
Bursa & Saham
16 menit yang lalu

PREMIUM WRAP-UP: Cengkeraman Hashim Djojohadikusumo di WIFI hingga Kinerja Emiten BUMN Karya Danantara

Pelaku Pasar Kripto Dorong Kehadiran Stablecoin Berbasis Rupiah
Komoditas
21 menit yang lalu

Pelaku Pasar Kripto Dorong Kehadiran Stablecoin Berbasis Rupiah

Sukuk Ritel SR023 Diproyeksi Tebar Kupon 6%, Mulai Ditawarkan Besok (22/8)
Obligasi & Reksadana
40 menit yang lalu

Sukuk Ritel SR023 Diproyeksi Tebar Kupon 6%, Mulai Ditawarkan Besok (22/8)

Bos Telkom (TLKM) Ungkap Manfaat Digitalisasi ke Industri Manufaktur hingga Bank
Korporasi
1 jam yang lalu

Bos Telkom (TLKM) Ungkap Manfaat Digitalisasi ke Industri Manufaktur hingga Bank

Meneropong Nasib Emiten Kesehatan Jelang Kenaikan Iuran BPJS 2026
Obligasi & Reksadana
1 jam yang lalu

Meneropong Nasib Emiten Kesehatan Jelang Kenaikan Iuran BPJS 2026

Berita Lainnya

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Terpopuler

1

Nilai Tukar Rupiah terhadap Dolar AS Hari Ini, Kamis 21 Agustus 2025

2

Harga Emas Antam Termurah di Pegadaian Hari Ini Kamis, 21 Agustus 2025 Rp1.030.000

3

Harga Emas Hari Ini Rabu, 20 Agustus di Pasar Spot

4

Harga Emas Antam Hari Ini Kamis, 21 Agustus Melejit Nyaris Tembus Rp2 Juta per Gram

5

Manuver PGEO Pacu 3 Proyek Panas Bumi Kejar Target EBT Prabowo

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

# Hot Topic

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Rekomendasi Kami

PREMIUM WRAP-UP: Cengkeraman Hashim Djojohadikusumo di WIFI hingga Kinerja Emiten BUMN Karya Danantara

PREMIUM WRAP-UP: Cengkeraman Hashim Djojohadikusumo di WIFI hingga Kinerja Emiten BUMN Karya Danantara

Saham Jagoan JP Morgan Usai Prabowo Paparkan RAPBN 2026

Saham Jagoan JP Morgan Usai Prabowo Paparkan RAPBN 2026

BSDE Bidik Dana Rp3 Triliun untuk Pengembangan Kawasan BSD City

BSDE Bidik Dana Rp3 Triliun untuk Pengembangan Kawasan BSD City

Ardhantara Bakal Ambil Alih FUTR, Siap Kejar Kapitalisasi BREN & DSSA

Ardhantara Bakal Ambil Alih FUTR, Siap Kejar Kapitalisasi BREN & DSSA

Mantan Wasekjen Gerindra & Ajudan Prabowo Jadi Komisaris Waskita (WSKT)

Mantan Wasekjen Gerindra & Ajudan Prabowo Jadi Komisaris Waskita (WSKT)

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

VIDEO

Tunjangan Ketua dan Anggota DPR Naik, Ini Rinciannya

Tunjangan Ketua dan Anggota DPR Naik, Ini Rinciannya

20 Agustus 2025

Foto

Kerajinan Kulit Ular Tembus Pasar Ekspor
2+

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro
Bisnis Indonesia E-paper

Terpopuler

1

Nilai Tukar Rupiah terhadap Dolar AS Hari Ini, Kamis 21 Agustus 2025

2

Harga Emas Antam Termurah di Pegadaian Hari Ini Kamis, 21 Agustus 2025 Rp1.030.000

3

Harga Emas Hari Ini Rabu, 20 Agustus di Pasar Spot

4

Harga Emas Antam Hari Ini Kamis, 21 Agustus Melejit Nyaris Tembus Rp2 Juta per Gram

5

Manuver PGEO Pacu 3 Proyek Panas Bumi Kejar Target EBT Prabowo