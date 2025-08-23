Harga Emas Antam Hari Ini Sabtu, 23 Agustus 2025

Harga emas Antam 23 Agustus 2025 naik, 1 gram Rp1.933.000, setelah pajak Rp1.937.833. Emas 0,5 gram Rp1.016.500, 2 gram Rp3.806.000.

Bisnis.com, JAKARTA - Harga emas batangan produksi Aneka Tambang (Antam) hari ini, Sabtu, 23 Agustus 2025 di galeri Logam Mulia tercatat mengalami kenaikan.

Berdasarkan informasi resmi Antam yang diperbarui pukul 08.30 WIB, harga dasar emas ukuran 1 gram dibanderol Rp1.933.000. Setelah dikenakan pajak penghasilan (PPh) 0,25 persen, harga menjadi Rp1.937.833 per gram.

Untuk ukuran lebih kecil, emas 0,5 gram dipasarkan Rp1.016.500, dengan harga setelah pajak mencapai Rp1.019.041. Sementara itu, emas ukuran 2 gram dipatok Rp3.806.000 dan Rp3.815.515 setelah pajak.

Harga emas ukuran menengah, seperti 5 gram dan 10 gram, masing-masing dipatok Rp9.440.000 dan Rp18.825.000, dengan harga setelah pajak menjadi Rp9.463.600 dan Rp18.872.063.

Adapun untuk ukuran besar, emas 100 gram dibanderol Rp187.512.000 dengan harga setelah pajak Rp187.980.780. Sedangkan emas 1.000 gram atau 1 kilogram dipasarkan Rp1.873.600.000, dan naik menjadi Rp1.878.284.000 setelah dikenakan PPh.

Harga Emas Antam Hari Ini, 23 Agustus 2025 di Gerai Resmi: