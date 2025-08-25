Ekspansi Moncer, CLEO Hermanto Tanoko Tembus Indeks Global FTSE & MSCI

Emiten Hermanto Tanoko, CLEO, masuk indeks FTSE dan MSCI di 2025, memperkuat posisi global di tengah ekspansi pabrik baru di Palu, Pontianak, dan Pekanbaru.

Bisnis.com, JAKARTA — Emiten besutan taipan Hermanto Tanoko PT Sariguna Primatirta Tbk. (CLEO) masuk ke dalam indeks FTSE Global Equity Series dan indeks Morgan Stanley Capital International atau MSCI pada tahun ini di tengah geliat ekspansinya.

Terbaru, FTSE Russell mengumumkan kocok ulang konstituen atau rebalancing indeks FTSE Global Equity Series. Berdasarkan data FTSE Russel yang dikutip Senin (25/8/2025), delapan emiten asal Indonesia masuk dalam FTSE Global Equity Index Series kategori micro cap.

Di antara emiten yang masuk ke dalam FTSE Global Equity Index Series kategori micro cap adalah CLEO. Hasil rebalancing itu berlaku mulai 19 September dan efektif pada 22 September 2025.

Sebelumnya, seperti diberitakan Bisnis, MSCI mengumumkan hasil evaluasi indeks yang berlaku efektif pada 3 Maret 2025–2 Juni 2025. Dalam rebalancing itu, CLEO kemudian masuk ke MSCI Indonesia Small Cap.

Presiden Direktur CLEO, Melisa Patricia menilai masuknya CLEO ke dalam indeks seperti FTSE Global Equity Series dan MSCI menempatkan CLEO dalam radar investor institusi global, sekaligus memperkuat posisi perseroan.

“Kami menyambut baik masuknya CLEO ke dalam indeks FTSE Global Equity Index Series. Pencapaian ini bukan hanya sebuah pengakuan, tetapi juga cerminan dari konsistensi kinerja dan kepercayaan pasar terhadap strategi jangka panjang perseroan," ujar Melisa dalam keterangan tertulis pada Senin (25/8/2025).

Menurutnya, kehadiran CLEO dalam indeks akan membuka akses lebih besar terhadap aliran modal asing melalui instrumen investasi berbasis indeks.

Masuknya CLEO ke dalam indeks FTSE Global Equity Series dan MSCI pada tahun ini terjadi di tengah geliat ekspansinya.

Melisa menjelaskan CLEO secara konsisten terus melakukan langkah ekspansi melalui perluasan jaringan pabrik dan penguatan infrastruktur distribusi di wilayah potensial sebagai langkah memenuhi kebutuhan seluruh konsumen di berbagai daerah di penjuru negeri. Tahun ini CLEO berupaya menyelesaikan 3 pabrik baru di Palu, Pontianak, dan Pekanbaru.

“Dengan keyakinan yang kuat, CLEO terus melangkah secara strategis dan konsisten sebagai bentuk investasi jangka panjang," ujarnya.

Adapun, mengacu laporan keuangan per semester I/2025, CLEO membukukan penjualan bersih sebesar Rp1,36 triliun, tumbuh 5,36% secara tahunan (year on year/yoy) dari Rp1,29 triliun pada semester I/2024.

Meskipun mencatatkan kinerja topline yang positif, laba bersih periode berjalan yang diatribusikan kepada pemilik perusahaan atau laba bersih sebesar Rp207,54 miliar, turun 9,70% yoy dari Rp229,84 miliar pada periode yang sama 2024.

