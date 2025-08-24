Bisnis Indonesia Premium
Hijaukan Negeri, PNM Tanam 343.451 Pohon untuk Indonesia yang Berkelanjutan

PT Permodalan Nasional Madani (PNM) menanam 343.451 pohon di Indonesia hingga Agustus 2025 untuk mendukung program penghijauan nasional dan mengurangi emisi karbon.
Media Digital
Media Digital - Bisnis.com
Minggu, 24 Agustus 2025 | 11:56
PNM Tanama Pohon untuk Kemerdekaan Indonesia
PNM Tanama Pohon untuk Kemerdekaan Indonesia
Ringkasan Berita
  • PT Permodalan Nasional Madani (PNM) telah menanam 343.451 pohon di berbagai wilayah Indonesia hingga Agustus 2025 untuk mendukung program penghijauan nasional.
  • Program ini bertujuan mengurangi emisi karbon dan menjaga kelestarian alam, sejalan dengan nilai perusahaan PNM yaitu Tumbuh, Peduli, dan Menginspirasi.
  • PNM berkomitmen pada keberlanjutan lingkungan sebagai bagian dari strategi perusahaan dan mendukung target nasional pengurangan emisi gas rumah kaca.

* Ringkasan ini dibantu dengan menggunakan AI

Bisnis.com, JAKARTA - PT Permodalan Nasional Madani (PNM) terus berkomitmen untuk mendukung keberlanjutan Program penghijauan ini dilakukan tersebar di berbagai wilayah Indonesia dengan tujuan mendukung visi dan misi pemerintah dalam program penghijauan nasional.

Hingga minggu pertama Agustus 2025, PNM telah menanam total 343.451 pohon atau setara dengan 8.900 ton CO2 yang terdiri dari 287.761 pohon di 67 titik pada tahun 2024 dan 55.690 pohon di 25 titik pada tahun 2025. Program ini melibatkan kolaborasi aktif insan PNM bersama masyarakat setempat untuk mengembalikan fungsi lahan, mengurangi emisi karbon, dan menjaga kelestarian alam demi masa depan yang berkelanjutan.

Upaya PNM dalam menanam ratusan ribu pohon ini sejalan dengan nilai perusahaan, yaitu Tumbuh, Peduli, dan Menginspirasi. Melalui nilai ini, PNM tidak hanya fokus pada pemberdayaan ekonomi nasabah, tetapi juga mengintegrasikan kepedulian lingkungan ke dalam setiap langkah bisnis.

Penanaman pohon dipilih sebagai salah satu cara efektif mengurangi dampak perubahan iklim, mengingat data Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) menunjukkan Indonesia membutuhkan upaya reboisasi masif untuk menjaga tutupan hutan dan mengurangi laju deforestasi.

Sekretaris Perusahaan PNM, Lalu Dodot Patria Ary, menyampaikan bahwa keberlanjutan lingkungan adalah bagian yang tidak terpisahkan dari strategi perusahaan. Hal ini juga merupakan kontribusi nyata PNM untuk mendukung target nasional pemerintah terkait pengurangan emisi gas rumah kaca.

“Kami meyakini bahwa pemberdayaan ekonomi harus berjalan beriringan dengan pelestarian lingkungan. Melalui program ini, PNM berupaya memberikan manfaat jangka panjang tidak hanya bagi nasabah, tetapi juga bagi ekosistem yang menjadi penopang kehidupan masyarakat.” ujar Dodot.

PNM optimis bahwa langkah penghijauan ini akan membawa dampak positif bagi generasi mendatang. Dengan melibatkan nasabah, karyawan, dan komunitas lokal, PNM berharap menjadi insiator untuk terciptanya kesadaran kolektif akan pentingnya menjaga bumi. PNM juga berharap hal ini menjadi gerakan berkelanjutan yang terus bertumbuh, memberi inspirasi, dan menjadi bukti bahwa kepedulian lingkungan dapat berjalan seiring dengan pemberdayaan ekonomi masyarakat.

 

Penulis : Media Digital
Editor : Media Digital

