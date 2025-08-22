Memaksimalkan Profit dengan Top 5 Aplikasi Trading Terbaik

Tahun 2025 pasar saham dan crypto menunjukkan kinerja positif. The Fed diprediksi menurunkan suku bunga, menciptakan peluang trading.

Bisnis.com, JAKARTA - Tahun 2025 menjadi periode menarik bagi para trader, meskipun sempat dihantui kekhawatiran tarif dan kebijakan makroekonomi yang berpotensi merugikan. Namun, baik pasar saham AS maupun aset crypto pada akhirnya mencatatkan kinerja positif yang menggembirakan. Data TradingView per 14 Agustus 2025 menunjukkan indeks S&P 500 terapresiasi 9,5% sejak awal tahun, Bitcoin (BTC) melonjak 30,3%, dan Ethereum (ETH) menguat 42,5%. Bitcoin bahkan empat kali mencetak all time high sepanjang tahun ini, membuktikan resiliensi pasar kripto global.

Optimisme ini didukung potensi penurunan suku bunga yang diprediksi dilakukan The Fed pada 17 September 2025 dari level 4,25%-4,5% saat ini. Pemotongan suku bunga menjadi katalis positif pertumbuhan dunia bisnis dan investasi, menciptakan likuiditas tambahan yang mendorong aliran modal ke aset berisiko. CME Fedwatch Tool menunjukkan probabilitas 95,8% akan dilakukan pemotongan suku bunga 25 basis poin, memberikan sinyal kuat bagi para pelaku pasar.

Momentum ini menciptakan peluang menarik bagi trader untuk memanfaatkan kondisi pasar melalui strategi diversifikasi portofolio ke berbagai kelas aset seperti aset crypto, saham Amerika Serikat dan ETF, reksa dana, hingga emas. Di Indonesia, pilihan aplikasi trading semakin beragam dengan berbagai fitur canggih, namun integrasi antar-aset masih menghadapi kendala struktural. Proses perpindahan dana kerap memerlukan tahap tambahan seperti transfer ke rekening bank sebelum dialokasikan ke aplikasi lain, menimbulkan risiko hilangnya momentum ketika peluang pasar muncul dalam hitungan detik.

Berikut lima aplikasi trading terbaik yang banyak digunakan di Indonesia untuk memaksimalkan keuntungan atau profit bagi investor dan trader. Dengan melihat tren adopsi teknologi keuangan yang semakin masif dan meningkatnya kebutuhan akan platform yang aman, efisien, dan mudah diakses, ulasan komprehensif ini membantu pembaca menilai berbagai opsi sebelum memilih aplikasi trading yang paling sesuai dengan gaya dan tujuan investasi mereka.

Pluang

Pluang menonjol sebagai salah satu aplikasi trading terbaik dengan ekosistem investasi terlengkap di Indonesia dan dipercaya lebih dari 12 juta pengguna. Aplikasi ini berizin dan diawasi Bappebti dan OJK, menyediakan akses ke lebih dari 1.000 produk investasi mulai dari aset crypto, saham Amerika dan ETF, emas, dan reksa dana, hingga crypto futures, dan options saham Amerika dengan fee dan spread kompetitif.

Inovasi terkini yang menjadi keunggulan utama Pluang adalah fitur trading 24 jam penuh dari Senin hingga Sabtu untuk saham Amerika, sehingga investor tidak perlu bergadang menunggu jam buka Wall Street. Hal ini memungkinkan respons terhadap pergerakan saham-saham populer yang sangat dinamis seperti Nvidia, Google, Microsoft, dan 650 saham dan ETF AS lainnya secara real-time. Saldo Dolar Amerika Serikat yang belum dipakai juga tetap bisa bertumbuh melalui USD Yield hingga 4,13% per tahun, memberikan imbal hasil tanpa mengorbankan likuiditas sehingga dana siap digunakan kapan saja.

Pluang juga menawarkan leverage hingga 25× untuk crypto futures, sehingga memberi peluang besar bagi trader yang ingin memaksimalkan pergerakan harga crypto seperti Bitcoin, Ethereum, dan Solana. Crypto futures ini berlisensi dan diawasi Bappebti, dimana semua transaksi difasilitasi Central Finansial X (CFX) dan diverifikasi Kliring Komoditi Indonesia (KKI). Pluang sebagai aplikasi trading crypto merupakan salah satu aplikasi pertama yang secara resmi mengantongi izin sebagai Pedagang Aset Keuangan Digital (PADK) dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Pluang menyediakan leverage hingga 4× untuk saham Amerika dan ETF, memberi peluang investor meraih keuntungan lebih besar. Risiko yang ikut meningkat diimbangi dengan Fitur Pro seperti advanced order, take profit, dan stop loss untuk memberikan fleksibilitas manajemen risiko, serta akses web trading gratis berbasis TradingView untuk analisis teknikal yang lebih presisi.

Untuk terus menemani langkah perjalanan trader, Pluang berkomitmen menghadirkan berbagai materi edukasi yang mudah dicerna namun tetap berbobot, akurat serta mencakup berita finansial terkini yang terkurasi dalam bentuk video maupun artikel melalui Pluang Academy.

Tokocrypto

Tokocrypto adalah crypto exchange yang menyediakan akses ke 400+ koin/token yang dapat diperdagangkan via aplikasi maupun website. Platform ini menonjol bagi pengguna yang mencari pilihan aset kripto luas dengan user interface yang ringkas.

Di sisi fitur, exchange ini menghadirkan Earn/Staking untuk berbagai aset crypto, serta advanced orders seperti Limit, Stop-Limit, dan OCO (One-Cancels-the-Other) untuk membantu eksekusi trading dan manajemen risiko yang lebih presisi.

Reku

Reku adalah crypto exchange berlisensi dengan 150+ koin/token yang bisa diperdagangkan via aplikasi dan website. Untuk transaksi berkapasitas besar, tersedia VIP OTC eksekusi cepat dengan slippage minim. Reku kini juga menawarkan akses Saham Amerika Serikat (tersedia 600+ pilihan saham & ETF), memperluas cakupan investasi pengguna.

Untuk fitur, exchange ini menawarkan Reku Packs yakni kurasi portofolio otomatis sesuai profil risiko, juga Reku Futures dengan 25x leverage untuk aset crypto. Keamanan diperkuat 2FA via Google Authenticator dan Fireblocks sebagai kustodian aset, dengan customer support 24/7.

Stockbit

Stockbit adalah platform trading khusus saham Indonesia yang memadukan komunitas, riset, dan eksekusi dalam satu platform via aplikasi maupun web. Basis komunitas yang aktif, alur order yang sederhana, dan tampilan UI yang bersih menjadikannya pintu masuk populer bagi investor pasar saham domestik.

Di sisi fitur, platform ini menawarkan Screener, Fundachart, serta data finansial yang dapat diakses untuk membuat riset dasar hingga lanjutan lebih efisien. Fitur Web trading-nya juga mendukung order entry langsung dari chart (Chartbit) untuk mempercepat eksekusi. Stockbit memiliki RDN yang tersedia via BCA dan Bank Jago, memudahkan proses deposit/withdraw tanpa hambatan.

MIFX

MIFX (Monex Investindo Futures) adalah broker forex dan komoditas yang teregulasi resmi di Indonesia, beroperasi sejak tahun 2000 dengan izin dari Bappebti. Platform ini menawarkan berbagai produk: forex, CFD atas indeks, emas, komoditas lainnya, dengan leverage default 1:100 dan opsi High Leverage sampai 1:200/1:500 (berdasarkan ketentuan ekuitas).

Di sisi platform & tool, broker ini mendukung MetaTrader 4&5 serta menyediakan aplikasi mobile untuk kemudahan akses. Trader mendapat Trading Signal, Daily Top Mover, dan Top Volume untuk memetakan peluang, plus akun demo dengan virtual funds US$10.000 untuk berlatih trading sebelum bertransaksi sesungguhnya. Materi MIFX Academy (video, e-book, blog, kalkulator) menambah lapisan edukasi bagi pengguna pemula maupun berpengalaman

Kesimpulan:

Pluang berhasil memposisikan diri di barisan terdepan industri aplikasi trading Indonesia berkat kombinasi produk investasi yang luas dan terintegrasi, fitur trading yang relevan dengan kebutuhan pasar, struktur biaya yang kompetitif, serta komitmen kuat terhadap literasi finansial melalui Pluang Academy sekaligus merefleksikan arah perkembangan industri aplikasi trading di Indonesia.