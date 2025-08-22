Bisnis Indonesia Premium
Nilai Tukar Rupiah terhadap Dolar AS Hari Ini, Jumat 22 Agustus 2025

Nilai tukar rupiah terhadap dolar AS diperkirakan melanjutkan tren pelemahan pada perdagangan hari ini, Jumat (22/8/2025).
Akbar Maulana al Ishaqi
Akbar Maulana al Ishaqi
Jumat, 22 Agustus 2025 | 06:15
Karyawan menunjukan uang rupiah dan dolar AS di Jakarta, Senin (14/7/2025). Bisnis/Abdurachman
Live Timeline

Bisnis.com, JAKARTA — Nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat (AS) diperkirakan melanjutkan tren pelemahan pada perdagangan hari ini, Jumat (22/8/2025). Tekanan datang dari kombinasi sentimen kebijakan fiskal dalam negeri serta ketegangan geopolitik Rusia–Ukraina.

Mengutip data Bloomberg, rupiah ditutup melemah 0,11% ke level Rp16.289,50 per dolar AS pada Kamis (21/8/2025). Pada saat yang sama, indeks dolar AS menguat tipis 0,02% ke posisi 98,23.

Pelemahan rupiah sejalan dengan mayoritas mata uang Asia lain. Yen Jepang terdepresiasi 0,17%, dolar Singapura turun 0,10%, dolar Taiwan melemah cukup dalam 0,74%, won Korea Selatan turun 0,08%, peso Filipina tertekan 0,08%, yuan China terkoreksi 0,02%, dan baht Thailand melemah 0,14%. Sebaliknya, hanya dolar Hong Kong yang naik 0,02% dan ringgit Malaysia yang terapresiasi 0,11%.

Tekanan ini memperpanjang tren pelemahan rupiah dalam dua hari terakhir. Sehari sebelumnya, Rabu (20/8), rupiah sudah melemah 0,16% ke level Rp16.271 per dolar AS, sementara indeks dolar AS naik 0,05% ke 98,32.

Menurut laporan Reuters, sentimen negatif di pasar Asia juga menyeret pergerakan rupiah. Yuan China, misalnya, terdepresiasi setelah data penjualan ritel per Juli 2025 hanya tumbuh 3,7% (year-to-date), jauh di bawah ekspektasi 5,9%.

“Sentimen terhadap rupiah Indonesia berbalik negatif setelah sebelumnya positif, sementara posisi short pada dolar Taiwan dipangkas. Bank Indonesia secara mengejutkan memangkas suku bunga acuan 7-day reverse repo sebesar 25 basis poin pada Rabu,” tulis Reuters, Kamis (21/8/2025).

Secara teknikal, rupiah masih mencatat penguatan tipis 0,51% dalam sebulan terakhir. Namun, dalam horizon 12 bulan, rupiah terdepresiasi 4,81% dan sempat menyentuh rekor terendah Rp17.107 per dolar AS pada April 2025. Trading Economics memperkirakan rupiah akan berada di Rp16.300,2 per dolar AS pada akhir kuartal ini, dan Rp16.595,1 dalam satu tahun ke depan.

Dari sisi domestik, pengamat mata uang Ibrahim Assuaibi menyoroti kebijakan fiskal pemerintah sebagai faktor penekan. Dalam RAPBN 2026, pemerintah berencana menarik utang baru Rp781,87 triliun melalui penerbitan SBN senilai Rp749,19 triliun dan penarikan pinjaman neto Rp32,67 triliun.

“Pembiayaan utang yang tinggi ini bisa menambah tekanan pada rupiah, meski pembiayaan pinjaman neto turun dibanding outlook 2025,” ujar Ibrahim.

Adapun dari sisi global, perkembangan konflik Rusia–Ukraina masih membayangi. Presiden AS Donald Trump berjanji menjamin keamanan Ukraina sebagai bagian dari skema penyelesaian damai, tetapi kebijakan tarif tambahan AS terhadap India atas pembelian minyak Rusia juga menciptakan ketidakpastian baru.

“Pasar khawatir tarif sekunder 25% dari AS terhadap India akan efektif berlaku pada 27 Agustus. Jika itu terjadi, tekanan terhadap perdagangan minyak Rusia bisa melebar dampaknya, termasuk bagi pergerakan rupiah,” kata Ibrahim.

Penulis : Akbar Maulana al Ishaqi
Editor : Ibad Durrohman

Rekomendasi Saham dan Pergerakan IHSG Hari Ini, Jumat 22 Agustus 2025
Rekomendasi
16 detik yang lalu

Rekomendasi Saham dan Pergerakan IHSG Hari Ini, Jumat 22 Agustus 2025

Nilai Tukar Rupiah terhadap Dolar AS Hari Ini, Jumat 22 Agustus 2025
Kurs
6 menit yang lalu

Nilai Tukar Rupiah terhadap Dolar AS Hari Ini, Jumat 22 Agustus 2025

Wall Street Ditutup Melemah Jelang Pidato Powell di Jackson Hole
Bursa & Saham
11 menit yang lalu

Wall Street Ditutup Melemah Jelang Pidato Powell di Jackson Hole

Emiten Rumah Sakit SILO, HEAL Cs Siap Tadah Berkah Kenaikan Iuran BPJS 2026
Korporasi
21 menit yang lalu

Emiten Rumah Sakit SILO, HEAL Cs Siap Tadah Berkah Kenaikan Iuran BPJS 2026

Trimegah AM Cetak AUM Rp45 Triliun, Kinerja RD Saham Outperform LQ45
Obligasi & Reksadana
29 menit yang lalu

Trimegah AM Cetak AUM Rp45 Triliun, Kinerja RD Saham Outperform LQ45

