Harga Emas Antam, UBS, dan Galeri 24 serta Buyback di Pegadaian Hari Ini Sabtu (23/8)

Harga emas di Pegadaian hari ini, 23 Agustus 2025, menunjukkan emas Galeri 24 lebih murah dibanding Antam dan UBS, dengan buyback tertinggi.
Anggara Pernando
Anggara Pernando
Sabtu, 23 Agustus 2025 | 07:43
Karyawati memperlihatkan logam mulia di salah satu gerai Galeri 24 di Jakarta, Senin (21/4/2025)./JIBI/Bisnis/Arief Hermawan
Karyawati memperlihatkan logam mulia di salah satu gerai Galeri 24 di Jakarta, Senin (21/4/2025)./JIBI/Bisnis/Arief Hermawan

Bisnis.com, JAKARTA - Harga emas Antam, UBS, dan Galeri 24 di Pegadaian hari ini, Sabtu, 23 Agustus 2025 mencatatkan perbedaan harga jual maupun buyback.

Berdasarkan data Galeri 24, emas Antam menempati posisi tertinggi dalam harga jual di hampir semua ukuran. Untuk ukuran 1 gram, emas Antam dijual Rp1.984.000 dengan buyback Rp1.769.000. Sementara itu, emas UBS menawarkan harga Rp1.911.000 per gram, dengan buyback sama yakni Rp1.769.000. Galeri 24 tercatat sedikit lebih murah, yakni Rp1.904.000 per gram dengan buyback lebih tinggi yakni Rp1.770.000.

Pada ukuran besar, selisih harga makin terlihat. Emas Antam 100 gram dipasarkan Rp192.316.000, lebih tinggi dibanding UBS Rp185.550.000 dan Galeri 24 Rp184.896.000. Bahkan untuk ukuran 1.000 gram, pegadaian menetapkan harga Antam di level Rp1,92 miliar, sedangkan produk internal yakni Galeri 24 di Rp1,84 miliar. UBS tidak menyediakan pecahan 1.000 gram.

Sementara itu, harga buyback relatif seragam di ketiga merek, dengan selisih tipis pada beberapa ukuran. Misalnya, buyback emas 500 gram Antam Rp875.842.000, UBS Rp875.842.000, dan Galeri 24 Rp876.718.000.

Tabel harga emas Antam, UBS, dan Galeri 24 dan Buyback hari ini, Sabtu, 23 Agustus 2025:

Berat (gram) Antam - Harga Jual Antam - Buyback UBS - Harga Jual UBS - Buyback Galeri 24 - Harga Jual Galeri 24 - Buyback
0,5 Rp1.044.000 Rp884.000 Rp1.034.000 Rp884.000 Rp999.000 Rp885.000
1 Rp1.984.000 Rp1.769.000 Rp1.911.000 Rp1.769.000 Rp1.904.000 Rp1.770.000
2 Rp3.905.000 Rp3.538.000 Rp3.792.000 Rp3.538.000 Rp3.750.000 Rp3.541.000
3 Rp5.831.000 Rp5.307.000
5 Rp9.683.000 Rp8.845.000 Rp9.369.000 Rp8.845.000 Rp9.304.000 Rp8.853.000
10 Rp19.308.000 Rp17.690.000 Rp18.638.000 Rp17.690.000 Rp18.559.000 Rp17.707.000
25 Rp48.140.000 Rp44.008.000 Rp46.502.000 Rp44.008.000 Rp46.283.000 Rp44.052.000
50 Rp96.199.000 Rp88.017.000 Rp92.812.000 Rp88.017.000 Rp92.493.000 Rp88.105.000
100 Rp192.316.000 Rp176.035.000 Rp185.550.000 Rp176.035.000 Rp184.896.000 Rp176.211.000
250 Rp480.515.000 Rp437.921.000 Rp463.738.000 Rp437.921.000 Rp462.010.000 Rp438.359.000
500 Rp960.812.000 Rp875.842.000 Rp926.384.000 Rp875.842.000 Rp923.564.000 Rp876.718.000
1.000 Rp1.921.581.000 Rp1.751.685.000 Rp1.847.128.000 Rp1.753.437.000

Sumber: Galeri 24, diakses Sabtu, 23 Agustus 2025 pukul 7.30 WIB

 

Penulis : Anggara Pernando
Editor : Anggara Pernando

