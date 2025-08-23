Harga Emas Antam di Pegadaian Hari Ini Sabtu, 23 Agustus 2025 Naik

Harga emas Antam di Pegadaian naik pada Sabtu, 23 Agustus 2025. Emas 1 gram dijual Rp1.984.000, buyback Rp1.769.000. Kenaikan Rp3.000 per gram.

Bisnis.com, JAKARTA - Harga emas batangan Antam di Pegadaian hari ini, Sabtu, 23 Agustus 2025 tercatat naik. Berdasarkan data terbaru dari Galeri 24, harga emas ukuran 1 gram dijual Rp1.984.000, sementara harga buyback atau pembelian kembali berada di level Rp1.769.000 per gram.

Level harga emas Antam hari ini di Pegadaian mencerminkan kenaikan Rp3.000 per gramnya

Kenaikan juga terlihat pada harga emas ukuran lainnya. Untuk pecahan 0,5 gram, harga jual ditetapkan Rp1.044.000 dengan buyback Rp884.000. Sementara itu, untuk emas ukuran 100 gram dijual Rp192.316.000 dengan buyback Rp176.035.000.

Adapun emas berukuran besar, seperti 1.000 gram, dipasarkan Rp1.921.581.000 per batang dengan harga buyback Rp1.751.685.000.

Berikut daftar harga emas Antam hari ini, Sabtu, 23 Agustus 2025 di Pegadaian: