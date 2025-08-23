Bisnis Indonesia Premium
Bisniscom
Bisnis Network
Bisnis Regional
Available on:
Google Play App Store

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Harga Emas Antam di Pegadaian Hari Ini Sabtu, 23 Agustus 2025 Naik

Harga emas Antam di Pegadaian naik pada Sabtu, 23 Agustus 2025. Emas 1 gram dijual Rp1.984.000, buyback Rp1.769.000. Kenaikan Rp3.000 per gram.
Anggara Pernando
Anggara Pernando - Bisnis.com
Sabtu, 23 Agustus 2025 | 07:07
Share
Karyawan menunjukan emas di Galeri 24 Pegadaian, Jakarta, Senin (20/1/2025). Bisnis/Eusebio Chrysnamurti
Karyawan menunjukan emas di Galeri 24 Pegadaian, Jakarta, Senin (20/1/2025). Bisnis/Eusebio Chrysnamurti

Bisnis.com, JAKARTA - Harga emas batangan Antam di Pegadaian hari ini, Sabtu, 23 Agustus 2025 tercatat naik. Berdasarkan data terbaru dari Galeri 24, harga emas ukuran 1 gram dijual Rp1.984.000, sementara harga buyback atau pembelian kembali berada di level Rp1.769.000 per gram.

Level harga emas Antam hari ini di Pegadaian mencerminkan kenaikan Rp3.000 per gramnya

Baca Juga

Kenaikan juga terlihat pada harga emas ukuran lainnya. Untuk pecahan 0,5 gram, harga jual ditetapkan Rp1.044.000 dengan buyback Rp884.000. Sementara itu, untuk emas ukuran 100 gram dijual Rp192.316.000 dengan buyback Rp176.035.000.

Adapun emas berukuran besar, seperti 1.000 gram, dipasarkan Rp1.921.581.000 per batang dengan harga buyback Rp1.751.685.000.

Berikut daftar harga emas Antam hari ini, Sabtu, 23 Agustus 2025 di Pegadaian:

Berat (gram) Harga Jual Harga Buyback
0,5 Rp1.044.000 Rp884.000
1 Rp1.984.000 Rp1.769.000
2 Rp3.905.000 Rp3.538.000
3 Rp5.831.000 Rp5.307.000
5 Rp9.683.000 Rp8.845.000
10 Rp19.308.000 Rp17.690.000
25 Rp48.140.000 Rp44.008.000
50 Rp96.199.000 Rp88.017.000
100 Rp192.316.000 Rp176.035.000
250 Rp480.515.000 Rp437.921.000
500 Rp960.812.000 Rp875.842.000
1.000 Rp1.921.581.000 Rp1.751.685.000
Sumber: Galeri 24
 

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel

Penulis : Anggara Pernando
Editor : Anggara Pernando

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Topik

Share
Bisnis Indonesia Premium.

Dapatkan informasi komprehensif di Bisnis.com yang diolah secara mendalam untuk menavigasi bisnis Anda. Silakan login untuk menikmati artikel Bisnis Indonesia Premium.

Para Pembeli Emas Antam Lebaran 10 Tahun yang Cuan & Boncos Akhir Agustus 2025
Premium
15 menit yang lalu

Para Pembeli Emas Antam Lebaran 10 Tahun yang Cuan & Boncos Akhir Agustus 2025

PIK 2 Developers PANI, CBDK Post Strong H1 Results, Brokerages Bullish on Stocks
Premium
4 jam yang lalu

PIK 2 Developers PANI, CBDK Post Strong H1 Results, Brokerages Bullish on Stocks

Artikel Premium Lainnya

Artikel Terkait

Para Pembeli Emas Antam Lebaran 10 Tahun yang Cuan & Boncos Akhir Agustus 2025

Para Pembeli Emas Antam Lebaran 10 Tahun yang Cuan & Boncos Akhir Agustus 2025

Harga Emas Hari Ini di Pasar Spot Naik Tajam Setelah Pidato Bos The Fed Jerome Powell

Harga Emas Hari Ini di Pasar Spot Naik Tajam Setelah Pidato Bos The Fed Jerome Powell

Belum Setahun, Bisnis Bank Emas BSI (BRIS) Tembus 1 Ton

Belum Setahun, Bisnis Bank Emas BSI (BRIS) Tembus 1 Ton

Arah Jalan Emas hingga Aset Kripto Bitcoin Cs, Investor Cari Isyarat di Jackson Hole

Arah Jalan Emas hingga Aset Kripto Bitcoin Cs, Investor Cari Isyarat di Jackson Hole

Tabel Harga Buyback Emas Antam Hari Ini Jumat, 22 Agustus 2025 & Besaran Pajaknya

Tabel Harga Buyback Emas Antam Hari Ini Jumat, 22 Agustus 2025 & Besaran Pajaknya

Harga Emas Antam Hari Ini Jumat, 22 Agustus 2025 Dekati Level Rp2 Juta per Gram

Harga Emas Antam Hari Ini Jumat, 22 Agustus 2025 Dekati Level Rp2 Juta per Gram

Harga Emas Terkoreksi, Pasar Waspada Arah Kebijakan The Fed

Harga Emas Terkoreksi, Pasar Waspada Arah Kebijakan The Fed

Wow! JP Morgan Blak-blakan soal Nasib Harga Emas pada Akhir Tahun 2025

Wow! JP Morgan Blak-blakan soal Nasib Harga Emas pada Akhir Tahun 2025

Berita Lainnya

Berita Terbaru

Harga Emas Antam di Pegadaian Hari Ini Sabtu, 23 Agustus 2025 Naik
Emas
8 menit yang lalu

Harga Emas Antam di Pegadaian Hari Ini Sabtu, 23 Agustus 2025 Naik

Harga Emas Hari Ini di Pasar Spot Naik Tajam Setelah Pidato Bos The Fed Jerome Powell
Emas
29 menit yang lalu

Harga Emas Hari Ini di Pasar Spot Naik Tajam Setelah Pidato Bos The Fed Jerome Powell

Grup Astra Rancang Strategi Baru, Saham ASII hingga AALI Memanas
Rekomendasi
1 jam yang lalu

Grup Astra Rancang Strategi Baru, Saham ASII hingga AALI Memanas

BNI Sekuritas Cetak Rekor MURI, Dorong Partisipasi AktifNasabahRitel
Bursa & Saham
21 jam yang lalu

BNI Sekuritas Cetak Rekor MURI, Dorong Partisipasi AktifNasabahRitel

Danantara Dorong Agar Fasilitas Pendukung Hotel & RS BUMN Dipasok UMKM
Korporasi
9 jam yang lalu

Danantara Dorong Agar Fasilitas Pendukung Hotel & RS BUMN Dipasok UMKM

Cek Saham ESG Mercy Harga Bajaj kala Daya Pikat Keberlanjutan Diminati Pasar
Bursa & Saham
10 jam yang lalu

Cek Saham ESG Mercy Harga Bajaj kala Daya Pikat Keberlanjutan Diminati Pasar

Berita Lainnya

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Terpopuler

1

Harga Emas Antam di Pegadaian Hari Ini Jumat, 22 Agustus Melonjak Tajam Rp1.981.000

2

Nilai Tukar Rupiah terhadap Dolar AS Hari Ini, Jumat 22 Agustus 2025

3

Harga Emas Antam Hari Ini Jumat, 22 Agustus 2025 Dekati Level Rp2 Juta per Gram

4

HUMI Milik Tommy Soeharto Tambah Armada, Bangun Dua Kapal SPHB

5

Barito Pacific (BRPT) Kantongi Fasilitas Kredit Rp8,23 Triliun dari BRI (BBRI)

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

# Hot Topic

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Rekomendasi Kami

Penawaran Sukuk Ritel SR023 Resmi Dibuka, Patok Imbal Hasil hingga 5,95%

Penawaran Sukuk Ritel SR023 Resmi Dibuka, Patok Imbal Hasil hingga 5,95%

Pemerintah Atur Industri Kripto Lewat SID, CEO Triv: Untuk Perlindungan Konsumen

Pemerintah Atur Industri Kripto Lewat SID, CEO Triv: Untuk Perlindungan Konsumen

PREMIUM WRAP-UP: Cengkeraman Hashim Djojohadikusumo di WIFI hingga Kinerja Emiten BUMN Karya Danantara

PREMIUM WRAP-UP: Cengkeraman Hashim Djojohadikusumo di WIFI hingga Kinerja Emiten BUMN Karya Danantara

Saham Jagoan JP Morgan Usai Prabowo Paparkan RAPBN 2026

Saham Jagoan JP Morgan Usai Prabowo Paparkan RAPBN 2026

BSDE Bidik Dana Rp3 Triliun untuk Pengembangan Kawasan BSD City

BSDE Bidik Dana Rp3 Triliun untuk Pengembangan Kawasan BSD City

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

VIDEO

Tunjangan Ketua dan Anggota DPR Naik, Ini Rinciannya

Tunjangan Ketua dan Anggota DPR Naik, Ini Rinciannya

20 Agustus 2025

Foto

Pentas Kolosal Pagelaran Sabang Merauke Hadirkan Tema Hikayat Nusantara
3+

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro
Bisnis Indonesia E-paper

Terpopuler

1

Harga Emas Antam di Pegadaian Hari Ini Jumat, 22 Agustus Melonjak Tajam Rp1.981.000

2

Nilai Tukar Rupiah terhadap Dolar AS Hari Ini, Jumat 22 Agustus 2025

3

Harga Emas Antam Hari Ini Jumat, 22 Agustus 2025 Dekati Level Rp2 Juta per Gram

4

HUMI Milik Tommy Soeharto Tambah Armada, Bangun Dua Kapal SPHB

5

Barito Pacific (BRPT) Kantongi Fasilitas Kredit Rp8,23 Triliun dari BRI (BBRI)