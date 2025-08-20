Antam Jelaskan Makna Edisi Emas Simfoni Ibu Pertiwi

Antam menjelaskan makna emas edisi Simfoni Ibu Pertiwi" untuk merayakan HUT ke-80 RI.

Bisnis.com, JAKARTA — PT Aneka Tambang Tbk. (ANTM) atau Antam, merilis emas edisi khusus Gift Series bertajuk “Simfoni Ibu Pertiwi” merayakan Hari Ulang Tahun ke-80 Kemerdekaan Indonesia.

Direktur Komersial Antam, Handi Sutanto mengatakan ingin mengajak masyarakat, khususnya generasi muda, untuk mengenang dan merayakan nilai-nilai kebangsaan melalui desain "Simfoni Ibu Pertiwi".

"Pada motif 'Simfoni Ibu Pertiwi', mencerminkan harmoni antara alam, dan budaya. Selain emas sebagai koleksi berharga, tetapi juga simbol identitas dan kebanggaan Indonesia," kata Handi dalam keterangannya, Rabu (20/8/2025).

Dia menjelaskan di tengah ilustrasi digambarkan sosok penari berselimut sinar emas sebagai representasi ibu pertiwi yang penuh kasih dan menjadi sumber kehidupan.

Flora endemik Nusantara bermekaran di sekelilingnya, dengan harimau dan burung elang sebagai simbol keberanian, serta fauna khas Indonesia seperti bekantan, komodo, dan badak turut memperkuat narasi kebanggaan nasional.

Sosok anak muda yang meniup seruling melambangkan generasi penerus yang menjaga harmoni negeri. Sementara pita merah putih yang melingkari desain menjadi simbol persatuan dan cita-cita luhur bangsa.

Sebelumnya, Antam merilis beberapa edisi spesial yakni Emas Imlek Shio Ular Kayu menyambut Tahun Baru Imlek 2025. Selain itu, seri Indonesian Heritage Topi Bluko Dayak dan Indonesian Heritage Tugu Zapin, serta ada juga edisi Indonesia Tanah Air Beta.

Harga emas Antam pada hari ini, Rabu (20/8/2025), dibanderol Rp1.890.000 per gram. Emas batangan Antam termurah berukuran 0,5 gram kini dibanderol Rp995.000.

Mengutip informasi pada laman Unit Pengolahan dan Pemurnian Logam Mulia Antam, harga emas Antam paling murah Rp995.000 berukuran 0,5 gram. Harga ini turun Rp3.500 dibandingkan perdagangan kemarin Rp998.500.

Kemudian harga emas Antam untuk bobot 1 gram mencapai harga Rp1.890.000 pada hari ini, turun Rp7.000 dibandingkan harga kemarin Rp1.897.000.

Harga untuk emas ukuran 5 gram tercatat sebesar Rp9.225.000, sedangkan ukuran 10 gram dibanderol Rp18.395.000.

Ukuran 25 gram dijual dengan harga Rp45.862.000, dan emas ukuran 50 gram dapat ditebus dengan harga Rp91.645.000.