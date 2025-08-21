Bisnis Indonesia Premium
Bisniscom
Bisnis Network
Bisnis Regional
Available on:
Google Play App Store

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Harga Emas Menguat Lagi Jelang Simposium Jackson Hole

Harga emas naik 0,9% jelang simposium Jackson Hole, didorong pelemahan dolar AS dan spekulasi kebijakan The Fed.
Lorenzo Anugrah Mahardhika
Lorenzo Anugrah Mahardhika - Bisnis.com
Kamis, 21 Agustus 2025 | 05:22
Share
Karyawati memperlihatkan logam mulia Antam di Jakarta, Selasa (17/6/2025). Bisnis/Arief Hermawan P
Karyawati memperlihatkan logam mulia Antam di Jakarta, Selasa (17/6/2025). Bisnis/Arief Hermawan P

Bisnis.com, JAKARTA – Harga emas menguat seiring dengan pelemahan dolar AS, di tengah sikap pelaku pasar yang menanti simposium tahunan Jackson Hole dan rilis risalah rapat Federal Open Market Committee (FOMC) The Fed pada 29–30 Juli 2025 lalu.

Melansir Reuters pada Kamis (21/8/2025), harga emas di pasar spot naik 0,9% menjadi US$3.344,37 per troy ounce setelah sempat menyentuh level terendah sejak 1 Agustus. Sementara itu, harga emas berjangka AS juga menguat 0,9% di level US$3.388,50.

Pelemahan dolar AS membuat emas yang diperdagangkan dalam mata uang tersebut lebih murah bagi pemegang mata uang lain.

Risalah rapat The Fed menunjukkan Wakil Ketua Pengawasan Michelle Bowman dan Gubernur Christopher Waller menjadi satu-satunya pihak yang mendorong pemangkasan suku bunga, berlawanan dengan mayoritas anggota yang memilih menahan kebijakan. 

Kekhawatiran keduanya semakin mendapat pembenaran setelah data ketenagakerjaan yang lebih lemah dari perkiraan dirilis hanya dua hari setelah pertemuan selesai.

“Pelaku pasar menganggap kabar ini sudah basi karena risalah itu disusun sebelum laporan ketenagakerjaan yang mengejutkan,” kata Tai Wong, trader logam independen.

Baca Juga

Kini perhatian investor tertuju pada pidato Ketua The Fed Jerome Powell di simposium ekonomi Jackson Hole pada Jumat (22/8/2025).

“Jika Powell bersikap dovish, itu akan positif bagi emas karena emas tidak memberikan imbal hasil. Harga perlu menembus level US$3.350 per ons, lalu menguji kembali US$3.400 per ons,” ujar Bob Haberkorn, analis pasar di RJO Futures.

Menurut CME FedWatch, pelaku pasar memperkirakan peluang 83% adanya pemangkasan suku bunga seperempat poin pada September mendatang.

Goldman Sachs mempertahankan proyeksi harga emas di level US$4.000 per ons pada pertengahan 2026, dengan alasan permintaan bank sentral yang kuat secara struktural, arus masuk ETF yang didukung pelonggaran The Fed, serta probabilitas 30% resesi AS dalam 12 bulan ke depan.

Sementara itu, Presiden AS Donald Trump kembali menekan The Fed dengan menyerukan pengunduran diri Gubernur Lisa Cook terkait tuduhan penipuan hipotek, memperkuat upayanya untuk memperbesar pengaruh terhadap bank sentral.

Harga perak spot naik 1,1% menjadi US$37,78 per ons, platinum melonjak 2,1% ke US$1.333,43 per ons, sedangkan paladium stabil di US$1.115,15 per ons.

 

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel

Penulis : Lorenzo Anugrah Mahardhika
Editor : Aprianto Cahyo Nugroho

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Topik

Share
Bisnis Indonesia Premium.

Dapatkan informasi komprehensif di Bisnis.com yang diolah secara mendalam untuk menavigasi bisnis Anda. Silakan login untuk menikmati artikel Bisnis Indonesia Premium.

Prospek Emiten Afiliasi Happy Hapsoro (RATU) Usai Saham Mendekati Target Harga
Premium
23 menit yang lalu

Prospek Emiten Afiliasi Happy Hapsoro (RATU) Usai Saham Mendekati Target Harga

Indonesia Factories Switch to Alternative Energy Sources Amid Industrial Gas Supply Slump
Premium
7 jam yang lalu

Indonesia Factories Switch to Alternative Energy Sources Amid Industrial Gas Supply Slump

Artikel Premium Lainnya

Artikel Terkait

Harga Emas Hari Ini Rabu, 20 Agustus di Pasar Spot

Harga Emas Hari Ini Rabu, 20 Agustus di Pasar Spot

Tabel Harga Buyback Emas Antam Hari Ini Rabu, 20 Agustus

Tabel Harga Buyback Emas Antam Hari Ini Rabu, 20 Agustus

Harga Buyback dan Emas Pegadaian Hari Ini Rabu (20/8): LM Antam, UBS, dan Galeri 24

Harga Buyback dan Emas Pegadaian Hari Ini Rabu (20/8): LM Antam, UBS, dan Galeri 24

Antam Jelaskan Makna Edisi Emas Simfoni Ibu Pertiwi

Antam Jelaskan Makna Edisi Emas Simfoni Ibu Pertiwi

Harga Emas Antam Hari Ini Rabu, 20 Agustus di Gerai Resmi Rp1.890.000 per Gram

Harga Emas Antam Hari Ini Rabu, 20 Agustus di Gerai Resmi Rp1.890.000 per Gram

Harga Emas Antam di Pegadaian Hari Ini Rabu, 20 Agustus 2025 Naik ke Rp1.964.000

Harga Emas Antam di Pegadaian Hari Ini Rabu, 20 Agustus 2025 Naik ke Rp1.964.000

Harga Emas Melemah, Pasar Tunggu Pidato Powell di Jackson Hole

Harga Emas Melemah, Pasar Tunggu Pidato Powell di Jackson Hole

PREMIUM WRAP-UP: Investasi Keluarga Haji Isam di KFC hingga Lo Kheng Hong Sejak Borong BBRI

PREMIUM WRAP-UP: Investasi Keluarga Haji Isam di KFC hingga Lo Kheng Hong Sejak Borong BBRI

Berita Lainnya

Berita Terbaru

Rekomendasi Saham dan Pergerakan IHSG Hari Ini, Kamis 21 Agustus 2025
Rekomendasi
28 menit yang lalu

Rekomendasi Saham dan Pergerakan IHSG Hari Ini, Kamis 21 Agustus 2025

Nilai Tukar Rupiah terhadap Dolar AS Hari Ini, Kamis 21 Agustus 2025
Kurs
37 menit yang lalu

Nilai Tukar Rupiah terhadap Dolar AS Hari Ini, Kamis 21 Agustus 2025

Stok di AS Anjlok, Harga Minyak Mentah Melesat
Komoditas
41 menit yang lalu

Stok di AS Anjlok, Harga Minyak Mentah Melesat

Manuver PGEO Pacu 3 Proyek Panas Bumi Kejar Target EBT Prabowo
Korporasi
53 menit yang lalu

Manuver PGEO Pacu 3 Proyek Panas Bumi Kejar Target EBT Prabowo

Wall Street Lesu, Nasdaq Anjlok Tertekan Saham Teknologi dan Antisipasi Pidato Powell
Bursa & Saham
57 menit yang lalu

Wall Street Lesu, Nasdaq Anjlok Tertekan Saham Teknologi dan Antisipasi Pidato Powell

Berita Lainnya

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Terpopuler

1

Tabel Harga Buyback Emas Antam Hari Ini Rabu, 20 Agustus

2

Harga Emas Antam Hari Ini Rabu, 20 Agustus di Gerai Resmi Rp1.890.000 per Gram

3

Harga Buyback dan Emas Pegadaian Hari Ini Rabu (20/8): LM Antam, UBS, dan Galeri 24

4

Harga Emas Hari Ini Rabu, 20 Agustus di Pasar Spot

5

Nilai Tukar Rupiah terhadap Dolar AS Hari Ini, Rabu 20 Agustus 2025

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

# Hot Topic

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Rekomendasi Kami

Mantan Wasekjen Gerindra & Ajudan Prabowo Jadi Komisaris Waskita (WSKT)

Mantan Wasekjen Gerindra & Ajudan Prabowo Jadi Komisaris Waskita (WSKT)

Harga Buyback dan Emas Pegadaian Hari Ini Rabu (20/8): LM Antam, UBS, dan Galeri 24

Harga Buyback dan Emas Pegadaian Hari Ini Rabu (20/8): LM Antam, UBS, dan Galeri 24

Harga Emas Antam Hari Ini Rabu, 20 Agustus di Gerai Resmi Rp1.890.000 per Gram

Harga Emas Antam Hari Ini Rabu, 20 Agustus di Gerai Resmi Rp1.890.000 per Gram

DPR Setujui Rencana Bisnis Danantara dalam Rapat Tertutup, Sebut Soal Spekulasi di Pasar Saham

DPR Setujui Rencana Bisnis Danantara dalam Rapat Tertutup, Sebut Soal Spekulasi di Pasar Saham

PREMIUM WRAP-UP: Investasi Keluarga Haji Isam di KFC hingga Lo Kheng Hong Sejak Borong BBRI

PREMIUM WRAP-UP: Investasi Keluarga Haji Isam di KFC hingga Lo Kheng Hong Sejak Borong BBRI

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

VIDEO

Tunjangan Ketua dan Anggota DPR Naik, Ini Rinciannya

Tunjangan Ketua dan Anggota DPR Naik, Ini Rinciannya

20 Agustus 2025

Foto

Hampir 2 Tahun Beroperasi, LRT Layani 42 Juta Penumpang
3+

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro
Bisnis Indonesia E-paper

Terpopuler

1

Tabel Harga Buyback Emas Antam Hari Ini Rabu, 20 Agustus

2

Harga Emas Antam Hari Ini Rabu, 20 Agustus di Gerai Resmi Rp1.890.000 per Gram

3

Harga Buyback dan Emas Pegadaian Hari Ini Rabu (20/8): LM Antam, UBS, dan Galeri 24

4

Harga Emas Hari Ini Rabu, 20 Agustus di Pasar Spot

5

Nilai Tukar Rupiah terhadap Dolar AS Hari Ini, Rabu 20 Agustus 2025