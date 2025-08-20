Bisnis Indonesia Premium
Harga Emas Antam di Pegadaian Hari Ini Rabu, 20 Agustus 2025 Naik ke Rp1.964.000

Harga emas Antam di Pegadaian naik tipis pada hari ini, Rabu, 20 Agustus 2025. Harga jual 1 gram Rp1.964.000, buyback Rp1.749.000.
Ibad Durrohman
Ibad Durrohman - Bisnis.com
Rabu, 20 Agustus 2025 | 07:17
Karyawan menunjukan emas di Galeri 24 Pegadaian, Jakarta, Senin (20/1/2025). Bisnis/Eusebio Chrysnamurti
Karyawan menunjukan emas di Galeri 24 Pegadaian, Jakarta, Senin (20/1/2025). Bisnis/Eusebio Chrysnamurti

Bisnis.com, JAKARTA – Harga emas Antam di Pegadaian pada perdagangan hari ini, Rabu, 20 Agustus 2025 terpantau mengalami kenaikan. Pegadaian menetapkan harga jual emas Antam 24 karat di level Rp1.964.000 per gram. Sementara itu, harga buyback atau pembelian kembali emas Antam di Pegadaian berada di posisi Rp1.749.000 per gram.

Berdasarkan data Galeri 24 Pegadaian, harga emas Antam paling murah dibanderol seharga Rp1.034.000 berukuran 0,5 gram. Harga ini naik Rp2.000 dibandingkan perdagangan kemarin Rp1.032.000.

Kemudian harga emas Antam untuk bobot 1 gram mencapai harga Rp1.964.000 pada hari ini, naik Rp3.000 dibandingkan harga kemarin Rp1.961.000.

Harga untuk emas ukuran 5 gram tercatat sebesar Rp9.585.000, sedangkan ukuran 10 gram dibanderol Rp19.112.000.

Ukuran 25 gram dijual dengan harga Rp47.649.000, dan emas ukuran 50 gram dapat ditebus dengan harga Rp95.215.000.

Selanjutnya, emas Antam berukuran 100 gram ditawarkan seharga Rp190.349.000. Untuk ukuran 500 gram, harga yang ditetapkan adalah Rp950.979.000, sedangkan emas terbesar berukuran 1.000 gram dibanderol Rp1.901.916.000.

Harga buyback emas Antam berlaku untuk transaksi dengan membawa bukti pembelian. Nilai buyback tersebut belum memperhitungkan potongan pajak sesuai ketentuan yang berlaku.

Harga Emas Antam di Pegadaian, Hari Ini Rabu 20 Agustus 2025:

Berat (gram) Harga Jual Harga Buyback
0,5 Rp1.034.000 Rp874.000
1 Rp1.964.000 Rp1.749.000
2 Rp3.865.000 Rp3.499.000
3 Rp5.772.000 Rp5.249.000
5 Rp9.585.000 Rp8.749.000
10 Rp19.112.000 Rp17.499.000
25 Rp47.649.000 Rp43.535.000
50 Rp95.215.000 Rp87.070.000
100 Rp190.349.000 Rp174.140.000
250 Rp475.599.000 Rp433.206.000
500 Rp950.979.000 Rp866.413.000
1000 Rp1.901.916.000 Rp1.732.826.000
 

Penulis : Ibad Durrohman
Editor : Ibad Durrohman

