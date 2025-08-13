Bisnis Indonesia Premium
Bisniscom
Bisnis Network
Bisnis Regional
Available on:
Google Play App Store

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

OJK Luncurkan Pedoman Keamanan Siber untuk Pedagang Kripto hingga NFT

OJK luncurkan pedoman keamanan siber untuk kripto dan NFT guna memperkuat integritas, kepercayaan, dan daya saing industri aset digital Indonesia.
Akbar Maulana al Ishaqi
Akbar Maulana al Ishaqi - Bisnis.com
Rabu, 13 Agustus 2025 | 15:15
Share
Warga beraktivitas di dekat logo Bitcoin di Jakarta, Selasa (15/10/2024). Bisnis/Fanny Kusumawardhani
Warga beraktivitas di dekat logo Bitcoin di Jakarta, Selasa (15/10/2024). Bisnis/Fanny Kusumawardhani
Ringkasan Berita
  • OJK menerbitkan Pedoman Keamanan Siber untuk meningkatkan kesadaran dan integritas ekosistem perdagangan aset keuangan digital seperti kripto dan NFT.
  • Pedoman ini merupakan implementasi dari Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 dan bertujuan memperkuat perlindungan konsumen serta daya saing industri aset keuangan digital Indonesia.
  • Beberapa pokok substansi strategis dalam pedoman ini meliputi penerapan prinsip Zero Trust, manajemen risiko siber, perlindungan data dan wallet, rencana tanggap insiden, dan peningkatan kompetensi teknis.

* Ringkasan ini dibantu dengan menggunakan AI

Bisnis.com, JAKARTA – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menerbitkan dokumen Pedoman Keamanan Siber Penyelenggara Perdagangan Aset Keuangan Digital (AKD) di Indonesia.

Pedoman ini untuk meningkatkan pemahaman dan kesadaran (awareness) dari penyelenggara perdagangan aset keuangan digital seperti kripto hingga non-fungible tokens (NFT) mengenai keamanan siber dalam rangka memperkuat integritas serta ketahanan ekosistem perdagangan aset keuangan digital yang kian dinamis.

Kepala Eksekutif Pengawas Inovasi Teknologi Sektor Keuangan, Aset Keuangan Digital, dan Aset Kripto (IAKD) OJK Hasan Fawzi mengatakan pedoman ini merupakan perluasan dari Pedoman Keamanan Siber khusus bagi penyelenggara Inovasi Teknologi Sektor Keuangan (ITSK) yang diterbitkan OJK tahun lalu.

"Kami memperluas pedoman tersebut untuk penyelenggara perdagangan di ekosistem aset keuangan digital nasional. Pedoman ini berangkat dari pemahaman akan urgensi memperkuat integritas dan ketahanan ekosistem perdagangan aset keuangan digital yang kian dinamis,” kata Hasan dalam rilis resmi, Rabu (13/8/2025).

Intinya, pedoman ini menekankan pentingnya keamanan siber serta membangun sistem informasi yang aman dan perlindungan yang adaptif, tangguh, dan visioner dalam menjaga stabilitas dan kepercayaan publik.

Pedoman penyelenggara perdagangan AKD juga merupakan bentuk implementasi dari Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UUP2SK) yang memberikan mandat bagi OJK untuk mengatur dan mengawasi sektor Inovasi Teknologi Sektor Keuangan, Aset Keuangan Digital, dan Aset kripto (IAKD) mulai Januari 2025.

Baca Juga

Hasan mengatakan pedoman ini tidak hanya bertujuan untuk memperkuat perlindungan konsumen, tetapi juga untuk meningkatkan kepercayaan konsumen dan daya saing industri aset keuangan digital Indonesia di kancah global.

"Diharapkan agar pedoman ini dapat menjadi rujukan strategis dalam membangun ekosistem perdagangan aset digital yang aman, tangguh, dan berkelanjutan bagi Indonesia," pungkasnya.

Adapun, beberapa pokok substansi strategis di dalam Pedoman Keamanan Siber Penyelenggara Perdagangan Aset Keuangan Digital yang menjadi perhatian utama, antara lain adalah;

1. Penerapan Prinsip Zero Trust

Prinsip ini berarti meniadakan kepercayaan implisit dalam jaringan dan mendorong sistem autentikasi yang berlapis, pengelolaan perangkat, serta kebijakan akses yang dinamis.

2. Manajemen Risiko Siber

Manajemen risiko ini dilakukan berlandaskan kerangka kerja nasional maupun internasional seperti ISO, NIST, CSMA, BSSN, dan CREST, guna mengukur tingkat kematangan sistem keamanan dari masing-masing penyelenggara.

3. Perlindungan Data dan Wallet

Perlindungan perdagangan aset keuangan digital dilakukan melalui penerapan penggunaan cold wallet untuk mayoritas aset konsumen, serta enkripsi end-to-end menggunakan algoritma kriptografi sesuai standar industri.

4. Rencana Tanggap Insiden (Incident Response Plan)

Rencana ini disusun dengan prinsip koordinasi efektif, pemulihan cepat, serta pelaporan yang terintegrasi dengan OJK dan seluruh pemangku kepentingan terkait.

5. Peningkatan Kompetensi Teknis

Peningkatan kompetensi ini dilakukan secara berkelanjutan melalui pelatihan intensif, sertifikasi profesional seperti CISA, CISSP, CISM, dan sebagainya, serta simulasi insiden untuk meningkatkan kesiapan operasional.

 

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel

Penulis : Akbar Maulana al Ishaqi
Editor : Ibad Durrohman

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Topik

Share
Bisnis Indonesia Premium.

Dapatkan informasi komprehensif di Bisnis.com yang diolah secara mendalam untuk menavigasi bisnis Anda. Silakan login untuk menikmati artikel Bisnis Indonesia Premium.

Pasar Luar Negeri Indofood (ICBP) & Mayora (MYOR) Kian Legit
Premium
1 jam yang lalu

Pasar Luar Negeri Indofood (ICBP) & Mayora (MYOR) Kian Legit

Proyeksi Laba Bersih Bank Jumbo, BBRI, BBCA, BMRI, dan BBNI Tahun 2025-2027
Premium
1 jam yang lalu

Proyeksi Laba Bersih Bank Jumbo, BBRI, BBCA, BMRI, dan BBNI Tahun 2025-2027

Artikel Premium Lainnya

Artikel Terkait

OPINI: Stablecoins: Mata Uang Masa Depan?

OPINI: Stablecoins: Mata Uang Masa Depan?

Ini Risiko Investasi Bitcoin menurut Pakar

Ini Risiko Investasi Bitcoin menurut Pakar

Ramalan Arah Harga Bitcoin & Ethereum Jelang Rilis Inflasi Inti AS Hari Ini

Ramalan Arah Harga Bitcoin & Ethereum Jelang Rilis Inflasi Inti AS Hari Ini

Harga Bitcoin Tembus Rp1,97 Miliar, Intip Sentimennya

Harga Bitcoin Tembus Rp1,97 Miliar, Intip Sentimennya

Harga Bitcoin Hari Ini (10/8) Menguat, Penasihat Kripto Trump Mengundurkan Diri

Harga Bitcoin Hari Ini (10/8) Menguat, Penasihat Kripto Trump Mengundurkan Diri

Arah Aset Kripto Bitcoin Cs Kala Kebijakan Tarif AS Tekan Pasar

Arah Aset Kripto Bitcoin Cs Kala Kebijakan Tarif AS Tekan Pasar

Indonesia Punya Standar Pengungkapan Keberlanjutan Baru, Berlaku 1 Januari 2027

Indonesia Punya Standar Pengungkapan Keberlanjutan Baru, Berlaku 1 Januari 2027

OJK Mau Longgarkan Aturan DP Multifinance, Pengamat Bilang Bukan Itu Masalah Utama

OJK Mau Longgarkan Aturan DP Multifinance, Pengamat Bilang Bukan Itu Masalah Utama

Berita Lainnya

Berita Terbaru

Rupiah Naik 0,54% ke Rp16.202 per Dolar AS, Mata Uang Asia Kompak Menguat
Kurs
18 menit yang lalu

Rupiah Naik 0,54% ke Rp16.202 per Dolar AS, Mata Uang Asia Kompak Menguat

OJK Luncurkan Pedoman Keamanan Siber untuk Pedagang Kripto hingga NFT
Komoditas
41 menit yang lalu

OJK Luncurkan Pedoman Keamanan Siber untuk Pedagang Kripto hingga NFT

Prospek Saham IDX BUMN20 Mengilap, Potensi Inflow Asing Terbuka Lebar
Rekomendasi
1 jam yang lalu

Prospek Saham IDX BUMN20 Mengilap, Potensi Inflow Asing Terbuka Lebar

Harga Emas Hari Ini Rabu, 13 Agustus di Pasar Komoditas
Emas
1 jam yang lalu

Harga Emas Hari Ini Rabu, 13 Agustus di Pasar Komoditas

Masuk Pantauan Bursa, Saham Grup Lippo Multipolar (MLPT) Lanjut Terbang 19,99%
Bursa & Saham
1 jam yang lalu

Masuk Pantauan Bursa, Saham Grup Lippo Multipolar (MLPT) Lanjut Terbang 19,99%

Berita Lainnya

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Terpopuler

1

Harga Emas Antam di Pegadaian Hari Ini Rabu, 13 Agustus

2

Harga Emas Hari Ini Rabu, 13 Agustus di Pasar Komoditas

3

JP Morgan pun Kaget Harga Emas Bisa Meledak

4

Nilai Tukar Rupiah Terhadap Dolar AS Hari Ini, Rabu 13 Agustus 2025

5

Harga Emas Antam 24 Karat Hari Ini Rabu, 13 Agustus Termurah Capai Rp1 Juta

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

# Hot Topic

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Rekomendasi Kami

Harga Emas Hari Ini Rabu, 13 Agustus di Pasar Komoditas

Harga Emas Hari Ini Rabu, 13 Agustus di Pasar Komoditas

Harga Buyback Emas Antam Hari Ini Rabu, 13 Agustus 2025

Harga Buyback Emas Antam Hari Ini Rabu, 13 Agustus 2025

PREMIUM NOTES: Konglomerat Asia Tumpuk Emas hingga SBN Diserbu Investor Asing

PREMIUM NOTES: Konglomerat Asia Tumpuk Emas hingga SBN Diserbu Investor Asing

Harga Emas Antam 24 Karat Hari Ini Rabu, 13 Agustus Termurah Capai Rp1 Juta

Harga Emas Antam 24 Karat Hari Ini Rabu, 13 Agustus Termurah Capai Rp1 Juta

IHSG Ditarget 8.000 pada HUT ke-80 RI, Reliance Sebut Kunci Realisasinya

IHSG Ditarget 8.000 pada HUT ke-80 RI, Reliance Sebut Kunci Realisasinya

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

VIDEO

Nusron Wahid Minta Maaf usai Sebut Seluruh Tanah Indonesia Milik Negara

Nusron Wahid Minta Maaf usai Sebut Seluruh Tanah Indonesia Milik Negara

12 Agustus 2025

Foto

Dorong Pemerintah Bentuk Regulasi Pembatasan Plastik Sekali Pakai
2+

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro
Bisnis Indonesia E-paper

Terpopuler

1

Harga Emas Antam di Pegadaian Hari Ini Rabu, 13 Agustus

2

Harga Emas Hari Ini Rabu, 13 Agustus di Pasar Komoditas

3

JP Morgan pun Kaget Harga Emas Bisa Meledak

4

Nilai Tukar Rupiah Terhadap Dolar AS Hari Ini, Rabu 13 Agustus 2025

5

Harga Emas Antam 24 Karat Hari Ini Rabu, 13 Agustus Termurah Capai Rp1 Juta