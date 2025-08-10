Bisnis Indonesia Premium
Bisniscom
Bisnis Network
Bisnis Regional
Available on:
Google Play App Store

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Institusi Berebut Bitcoin dan Ether, Era Kripto Jadi Aset Spekulatif Resmi Berlalu

Institusi besar kini mengadopsi Bitcoin dan Ethereum sebagai aset strategis, mengubah persepsi kripto dari spekulatif menjadi bagian penting diversifikasi portofolio.
Aziz Rahardyan
Aziz Rahardyan - Bisnis.com
Minggu, 10 Agustus 2025 | 02:30
Share
Warga mencari informasi tentang Bitcoin di Jakarta, Rabu (25/6/2025). Bisnis/Fanny Kusumawardhani
Warga mencari informasi tentang Bitcoin di Jakarta, Rabu (25/6/2025). Bisnis/Fanny Kusumawardhani

Bisnis.com, JAKARTA - Institusi raksasa semakin rajin memborong Bitcoin (BTC) dan Ethereum (ETH) sebagai cadangan strategis, sampai membuka peluang mengembangkan aplikasi terdesentralisasi (dApps). Lantas, masih pantaskah kripto disebut aset spekulatif?

Periode 2025 ini BTC menginjak usia 15 tahun. Julukannya sebagai 'emas digital' terus menguat seiring pembuktian dirinya sebagai aset tahan inflasi. Institusi pun tergoda mengincar portofolio BTC sebagai bagian strategi diversifikasi, baik membeli secara langsung maupun masuk melalui reksa dana ETF.

Contoh paling anyar, kampus sekaliber Harvard pun tercatat mulai memanfaatkan lanskap kripto dalam strategi pengelolaan dananya, melalui masuk ke ETF BTC besutan BlackRock, yakni iShares Bitcoin Trust (IBIT) sebesar US$116 juta. 

Adapun, institusi ternama pemegang cadangan BTC jumbo secara langsung, di antaranya Strategy, MARA Holdings, dan Twenty One Capital. Ada juga BlackRock yang memegang BTC sebagai cadangan sekaligus sebagai penerbit ETF BTC. Nama-nama populer lain mencakup Trump Media, Galaxy Digital, sampai Tesla.

Sementara itu, ETH yang baru saja merayakan ulang tahun ke-10 pada akhir Juli 2025 lalu, disambut dengan penguatan harga kembali menembus US$4.000. Hal ini dipicu geliat institusi yang mulai sadar potensinya sebagai 'minyak digital' lewat kemampuan kontrak pintar.

Tak heran, ETH menjadi masa depan tulang punggung inovasi digital seperti Web3, koin stabil, keuangan terdesentralisasi (DeFi), non-fungible token (NFT), dan tokenisasi aset dunia nyata (RWA).

Baca Juga

Terbaru, Presiden Amerika Serikat Donald Trump bahkan meneken keputusan untuk membuka pembelian aset alternatif, termasuk kripto, bagi akun pengelola dana pensiun tipe 401(k). 

"Alternatif aset, seperti private equity, real estat, dan digital aset, memberikan imbal hasil kompetitif dan benefit diversifikasi," tulis keterangan resmi dalam lembar fakta Gedung Putih, dikutip Sabtu (9/8/2025).

Gedung Putih pun menegaskan bahwa Presiden Trump berjanji menjadikan Amerika Serikat sebagai "Ibu Kota kripto dunia", menekankan perlunya merangkul aset digital untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan kepemimpinan teknologi.

Praktis, adopsi institusi dalam lanskap kripto berpotensi melejit. Berdasarkan data Investment Company Institute, pasar aset dana pensiun 401(k) setidaknya tembus US$8,7 triliun.

Platform edukasi kripto Pintu Academy menjelaskan adopsi institusi telah mengubur mitos aset kripto yang sebelumnya cenderung dianggap tidak memiliki underlying asset.

Bahkan, masih ada yang menganggap kripto sekadar spekulasi acak, ilegal, bahkan bagian perjudian. Padahal, pada prinsipnya kripto didasarkan pada teknologi dan inovasi.

"Banyak aset kripto yang punya nilai kegunaan nyata seperti Bitcoin untuk pembayaran, atau protokol DeFi seperti Aave dan Uniswap yang mendukung sistem keuangan terdesentralisasi, mulai dari pinjaman, penukaran, sampai asuransi," tulis analisis Pintu Academy. 

Sebagai contoh, dari sisi tokenisasi RWA, BlackRock sejak 2024 meluncurkan tokenisasi aset bertajuk BlackRock USD Institutional Digital Liquidity Fund (BUIDL) yang dibangun di atas blockchain Ethereum, dan kini terintegrasi dengan 6 token kontrak pintar lain seperti Solana, Polygon, dan Avalanche.

BUIDL diinvestasikan dalam deposito bank, surat berharga AS (US Treasury Bills), dan perjanjian pembelian kembali, lantas memungkinkan investor mendapatkan akses dalam portofolio tersebut, berikut imbal hasilnya lewat menyimpan token secara on-chain

Selain itu, raksasa keuangan global Visa pun mulai terbuka dengan koin stabil, serta memperluas jangkauan blockchain yang didukungnya. Sebelumnya hanya koin stabil berbasis Ethereum dan Solana, kini bertambah ke Stellar dan Avalanche.

Visa pun percaya dengan koin stabil yang tepercaya, terukur, dan dapat dioperasikan, token ini dapat mengubah secara fundamental cara uang bergerak di seluruh dunia.

Contoh lain dari sisi adopsi NFT, saat ini penggunaan paling mencolok dipimpin para entitas industri terkait olahraga sebagai tren memperoleh profit. 

Misalnya, penjualan NFT memungkinkan akses penggemar dalam memiliki koleksi digital eksklusif dari momen-momen penting dalam pertandingan, atau memorabilia dari atlet favorit. 

Beberapa organisasi pun mulai menerapkan sistem tiket berbasis NFT, di mana tidak hanya berfungsi sebagai tiket masuk sekaligus menekan peredaran tiket palsu dan permainan harga calo, tapi juga memberikan akses ke berbagai keuntungan eksklusif, seperti diskon ketika membeli suvenir, atau pengalaman bertemu dengan pemain. 

"Kemunculan mitos terkait kripto bisa dimaklumi karena teknologi blockchain dan aset digital masih belum digunakan secara luas. Beberapa mitos mungkin masih bertahan, tapi seiring berkembangnya edukasi dan teknologi, pemahaman masyarakat terhadap aset kripto juga terus meningkat," tutupnya.

 

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel

Penulis : Aziz Rahardyan
Editor : Aprianto Cahyo Nugroho

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Topik

Share
Bisnis Indonesia Premium.

Dapatkan informasi komprehensif di Bisnis.com yang diolah secara mendalam untuk menavigasi bisnis Anda. Silakan login untuk menikmati artikel Bisnis Indonesia Premium.

Bara Panas AADI usai Resmi Masuk Indeks LQ45 & MSCI Small Cap Index
Premium
20 jam yang lalu

Bara Panas AADI usai Resmi Masuk Indeks LQ45 & MSCI Small Cap Index

Ayu Tanoesoedibjo: The Scion Behind Southeast Asia’s Startup Boom
Premium
23 jam yang lalu

Ayu Tanoesoedibjo: The Scion Behind Southeast Asia’s Startup Boom

Artikel Premium Lainnya

Artikel Terkait

Arah Aset Kripto Bitcoin Cs Kala Kebijakan Tarif AS Tekan Pasar

Arah Aset Kripto Bitcoin Cs Kala Kebijakan Tarif AS Tekan Pasar

Tokocrypto Harap Kebijakan SID dari OJK Mampu Dongkrak Transaksi Aset Kripto

Tokocrypto Harap Kebijakan SID dari OJK Mampu Dongkrak Transaksi Aset Kripto

Pedagang Kripto TRIV Dapat Suntikan US$200 Juta dari MEXC Ventures

Pedagang Kripto TRIV Dapat Suntikan US$200 Juta dari MEXC Ventures

Kini Cuan Kripto Tak Hanya Trading, Simak Pilihan Strateginya!

Kini Cuan Kripto Tak Hanya Trading, Simak Pilihan Strateginya!

Indokripto (COIN) Balikkan Rugi jadi Laba Rp25,51 Miliar per Juni 2025

Indokripto (COIN) Balikkan Rugi jadi Laba Rp25,51 Miliar per Juni 2025

Bitcoin & Altcoin Tertekan, Pasar Kripto Masuki Fase Koreksi, Masih Wajar?

Bitcoin & Altcoin Tertekan, Pasar Kripto Masuki Fase Koreksi, Masih Wajar?

Ada Aturan Pajak Baru, Transaksi Kripto RI Tembus Rp224,11 Triliun

Ada Aturan Pajak Baru, Transaksi Kripto RI Tembus Rp224,11 Triliun

Skema Baru Pajak Kripto Indonesia Berlaku, Begini Perbandingannya dengan AS hingga Jepang

Skema Baru Pajak Kripto Indonesia Berlaku, Begini Perbandingannya dengan AS hingga Jepang

Berita Lainnya

Berita Terbaru

Institusi Berebut Bitcoin dan Ether, Era Kripto Jadi Aset Spekulatif Resmi Berlalu
Komoditas
1 jam yang lalu

Institusi Berebut Bitcoin dan Ether, Era Kripto Jadi Aset Spekulatif Resmi Berlalu

Kejar Proyek PLTA Baru, Arkora Hydro (ARKO) Cetak Laba Rp36,9 Miliar per Semester I/2025
Korporasi
6 jam yang lalu

Kejar Proyek PLTA Baru, Arkora Hydro (ARKO) Cetak Laba Rp36,9 Miliar per Semester I/2025

Ada 7 Perusahaan Siap IPO Ikuti COIN hingga CDIA, Minat Investor Masih Tinggi?
Bursa & Saham
12 jam yang lalu

Ada 7 Perusahaan Siap IPO Ikuti COIN hingga CDIA, Minat Investor Masih Tinggi?

Emiten Afiliasi Happy Hapsoro (RATU) Masuk MSCI saat Baru Listing 2025, Intip Prospeknya!
Bursa & Saham
14 jam yang lalu

Emiten Afiliasi Happy Hapsoro (RATU) Masuk MSCI saat Baru Listing 2025, Intip Prospeknya!

Sri Mulyani Terbitkan Surat Utang Kangaroo Bond Rp8,48 Triliun, Diserap 10 Kali Lipat
Obligasi & Reksadana
14 jam yang lalu

Sri Mulyani Terbitkan Surat Utang Kangaroo Bond Rp8,48 Triliun, Diserap 10 Kali Lipat

Berita Lainnya

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Terpopuler

1

Ikuti COIN hingga CDIA, 7 Perusahaan Antre IPO

2

Harga Emas Antam-Galeri24 Menanjak di Pegadaian Hari Ini (9/8), Mulai Rp1.015.000

3

Ruang Bertumbuh Petrosea (PTRO) Prajogo Pangestu Usai Tembus MSCI

4

Sri Mulyani Terbitkan Surat Utang Kangaroo Bond Rp8,48 Triliun, Diserap 10 Kali Lipat

5

Emiten Afiliasi Happy Hapsoro (RATU) Masuk MSCI saat Baru Listing 2025, Intip Prospeknya!

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

# Hot Topic

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Rekomendasi Kami

Pekerjaan Besar Tarik Modal Asing ke Pasar Saham Pasca Rebalancing Saham MSCI

Pekerjaan Besar Tarik Modal Asing ke Pasar Saham Pasca Rebalancing Saham MSCI

Kurs Rupiah Penutupan Perdagangan Pekan Ini (8/8), per Dolar AS Rp16.292,5

Kurs Rupiah Penutupan Perdagangan Pekan Ini (8/8), per Dolar AS Rp16.292,5

Strategi Investasi Broker The Dragon Jos Parengkuan (Syailendra) Usai Rebalancing Indeks MSCI

Strategi Investasi Broker The Dragon Jos Parengkuan (Syailendra) Usai Rebalancing Indeks MSCI

Jadwal Libur Bursa Efek Indonesia (BEI) Agustus 2025, Ada Tambahan Pertengahan Bulan

Jadwal Libur Bursa Efek Indonesia (BEI) Agustus 2025, Ada Tambahan Pertengahan Bulan

Saham INKP, SCMA & BRPT Tancap Gas Saat Indeks Bisnis-27 Hari Ini (8/8) Ditutup Melemah

Saham INKP, SCMA & BRPT Tancap Gas Saat Indeks Bisnis-27 Hari Ini (8/8) Ditutup Melemah

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

VIDEO

Utang RI Diprediksi Tembus Rp9.500 Triliun

Utang RI Diprediksi Tembus Rp9.500 Triliun

08 Agustus 2025

Foto

Kementerian Lingkungan Hidup Segel Hotel dan Villa di Bogor
2+

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro
Bisnis Indonesia E-paper

Terpopuler

1

Ikuti COIN hingga CDIA, 7 Perusahaan Antre IPO

2

Harga Emas Antam-Galeri24 Menanjak di Pegadaian Hari Ini (9/8), Mulai Rp1.015.000

3

Ruang Bertumbuh Petrosea (PTRO) Prajogo Pangestu Usai Tembus MSCI

4

Sri Mulyani Terbitkan Surat Utang Kangaroo Bond Rp8,48 Triliun, Diserap 10 Kali Lipat

5

Emiten Afiliasi Happy Hapsoro (RATU) Masuk MSCI saat Baru Listing 2025, Intip Prospeknya!