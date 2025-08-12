Ramalan Arah Harga Bitcoin & Ethereum Jelang Rilis Inflasi Inti AS Hari Ini

Investor kripto menanti rilis inflasi AS, Bitcoin dan ETH berpotensi fluktuatif. BTC diprediksi bergerak di US$118.000-US$123.000, ETH di US$4.150-US$4.500.

Bisnis.com, JAKARTA – Pelaku pasar aset kripto memulai hari ini dengan sikap hati-hati setelah reli kuat beberapa hari terakhir. Investor menanti rilis data inflasi inti (Core CPI) Amerika Serikat bulan Juli 2025 yang akan dirilis hari ini.

Financial Expert Ajaib, Panji Yudha mencatat Bitcoin (BTC) sempat menyentuh level US$122.000 pada Senin (11/8/2025), sebelum terkoreksi ke kisaran US$118.950 pada perdagangan hari ini, Selasa (12/8/2025) pukul 08.00 WIB. Senasib, Ethereum (ETH) yang pekan lalu melonjak 16% hingga US$4.300 kini diperdagangkan di sekitar US$4.280.

Dominasi pasar BTC kini berada di level 60,59%, sementara total kapitalisasi pasar aset kripto turun -0,40% menjadi US$3,91 triliun.

"Pergerakan ini terjadi menjelang rilis data Consumer Price Index (CPI) Amerika Serikat pada Selasa, yang akan menjadi katalis utama arah harga dalam jangka pendek," kata Panji dalam rilis resmi, Selasa (12/8/2025).

Walau begitu, Panji melihat tren kenaikan pada BTC dan ETH masih terjaga, namun pasar sedang memasuki fase wait and see karena inflasi Juli diproyeksikan naik tipis menjadi 2,8% YoY, lebih tinggi dari periode sebelumnya dan tertinggi sejak Februari di tengah tekanan tarif impor yang diberlakukan pemerintahan Donald Trump.

"Hari ini, Bitcoin berpotensi bergerak di sekitar US$118.000 sampai US$123.000. Dan Ethereum berpotensi bergerak di sekitar US$4.150 hingga US$4.500," tandasnya.

Pada pukul 08.00 WIB, tiga aset kripto yang mencatat pertumbuhan tertinggi dalam 24 jam adalah Test (TEST) yang naik 18,31%, Prometheus (PROM) naik 13,95%, dan Stream Coin (STREAM) tumbuh 12,43%.

Sebaliknya, tiga aset kripto yang paling boncos adalah Centrifuge (CFG) yang terkoreksi 22,94%, Fartcoin (FARTCOIN) turun 19,00%, dan Gods Unchained (GODS) yang terpangkas 16,78%.

Sementara itu, Panji merekomendasikan beberapa altcoin yang bisa dikoleksi sebagai alternatif Bitcoin, yaitu;

1. ONDO (RWA)

Entry: Rp15.200

Take Profit: Rp18.500

Stop Loss: Rp14.200

2. IMX (Layer-2)

Entry: Rp8.900

Take Profit: Rp12.000

Stop Loss: Rp8.150

3. JUP (DEX)

Entry: Rp8.000

Take Profit: Rp10.700

Stop Loss: Rp7.200

_______

Disclaimer: berita ini tidak bertujuan mengajak membeli atau menjual aset kripto. Keputusan investasi sepenuhnya ada di tangan pembaca. Bisnis.com tidak bertanggung jawab terhadap segala kerugian maupun keuntungan yang timbul dari keputusan investasi pembaca.