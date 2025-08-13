Bisnis Indonesia Premium
Rupiah Naik 0,54% ke Rp16.202 per Dolar AS, Mata Uang Asia Kompak Menguat

Rupiah menguat 0,54% ke Rp16.202 per dolar AS, didorong sentimen global dan proyeksi positif Bank Indonesia. Mata uang Asia lainnya juga menguat.
Akbar Maulana al Ishaqi
Akbar Maulana al Ishaqi - Bisnis.com
Rabu, 13 Agustus 2025 | 15:38
Karyawan menunjukan uang dolar AS di Jakarta, Senin (14/7/2025). Bisnis/Abdurachman
Karyawan menunjukan uang dolar AS di Jakarta, Senin (14/7/2025). Bisnis/Abdurachman

Bisnis.com, JAKARTA – Rupiah ditutup menguat terhadap dolar AS pada perdagangan hari ini, Rabu (13/8/2025). Dalam perdagangan hari ini, semua mata uang negara Asia kompak menguat.

Berdasarkan data Bloomberg pada pukul 15.05 WIB, rupiah menguat 0,54% menjadi Rp16.202 per dolar AS. Sementara itu, indeks dolar AS kontraksi 0,30% ke level 97,80.

Mayoritas mata uang negara Asia yang juga menguat terhadap dolar AS antara lain adalah yen Jepang yang naik 0,23%, dolar Singapura menguat 0,23%, dolar Taiwan naik 0,18%, won Korea Selatan meningkat 0,34%.

Selanjutnya, peso Philipina menguat 0,57%, rupee India naik 0,07%, yuan Tiongkok meningkat 0,07%, ringgit Malaysia meningkat 0,37%, dan bath Thailand menguat 0,31%.

Sebelumnya, pengamat forex Ibrahim Assuaibi memperkirakan hari ini rupiah akan bergerak fluktuatif dan ditutup di rentang Rp16.280 sampai Rp16.330 per dolar AS.

Ibrahim mengatakan sejumlah sentimen global yang mempengaruhi pergerakan mata uang rupiah antara lain seperti keputusan AS dan Tiongkok yang memperpanjang gencatan perjanjian tarif untuk mencegah bea masuk yang tinggi sehingga dapat mengganggu perdagangan.

"Perjanjian ini mempertahankan tarif AS 30% dan Tiongkok 10% yang berlaku saat ini dan memberi waktu untuk negosiasi lebih lanjut, yang memberikan dorongan bagi sentimen investor di seluruh kawasan," kata Ibrahim dalam keterangan tertulis, Selasa (12/8/2025).

Sementara itu, sentimen dari domestik yang mempengaruhi pergerakan rupiah antara lain proyeksi Bank Indonesia bahwa kinerja penjualan eceran meningkat pada Juli 2025. Indeks Penjualan Riil (IPR) Juli 2025 diprediksi mengalami pertumbuhan sebesar 4,8% year on year (yoy), lebih tinggi dibandingkan pertumbuhan pada bulan sebelumnya, sehingga mencapai level 222,5.

Adapun, dalam perdagangan kemarin rupiah ditutup kontraksi 0,06% menjadi Rp16.289,50 per dolar AS. Sementara itu, indeks dolar AS juga mengalami kontraksi 0,07% di level 98,45.

Penulis : Akbar Maulana al Ishaqi
Editor : Ibad Durrohman

Share
Rupiah Naik 0,54% ke Rp16.202 per Dolar AS, Mata Uang Asia Kompak Menguat
Kurs
18 menit yang lalu

Rupiah Naik 0,54% ke Rp16.202 per Dolar AS, Mata Uang Asia Kompak Menguat

OJK Luncurkan Pedoman Keamanan Siber untuk Pedagang Kripto hingga NFT
Komoditas
41 menit yang lalu

OJK Luncurkan Pedoman Keamanan Siber untuk Pedagang Kripto hingga NFT

Prospek Saham IDX BUMN20 Mengilap, Potensi Inflow Asing Terbuka Lebar
Rekomendasi
1 jam yang lalu

Prospek Saham IDX BUMN20 Mengilap, Potensi Inflow Asing Terbuka Lebar

Harga Emas Hari Ini Rabu, 13 Agustus di Pasar Komoditas
Emas
1 jam yang lalu

Harga Emas Hari Ini Rabu, 13 Agustus di Pasar Komoditas

Masuk Pantauan Bursa, Saham Grup Lippo Multipolar (MLPT) Lanjut Terbang 19,99%
Bursa & Saham
1 jam yang lalu

Masuk Pantauan Bursa, Saham Grup Lippo Multipolar (MLPT) Lanjut Terbang 19,99%

