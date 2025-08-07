Bisnis Indonesia Premium
Bisniscom
Bisnis Network
Bisnis Regional
Available on:
Google Play App Store

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Tokocrypto Harap Kebijakan SID dari OJK Mampu Dongkrak Transaksi Aset Kripto

Tokocrypto berharap kebijakan Single Investor Identification (SID) yang tengah digulirkan OJK dapat mendongkrak transaksi aset kripto Tanah Air.
Akbar Maulana al Ishaqi
Akbar Maulana al Ishaqi - Bisnis.com
Kamis, 7 Agustus 2025 | 16:03
Share
Warga beraktivitas di dekat logo Bitcoin di Jakarta, Selasa (15/10/2024). Bisnis/Fanny Kusumawardhani
Warga beraktivitas di dekat logo Bitcoin di Jakarta, Selasa (15/10/2024). Bisnis/Fanny Kusumawardhani

Bisnis.com, JAKARTA – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sedang mengkaji kebijakan Single Investor Identification (SID) bagi konsumen aset kripto. SID nantinya akan berfungsi sebagai identitas tunggal bagi setiap investor di sektor aset digital, serupa dengan sistem yang telah diterapkan di pasar modal.

Implementasi SID ini nantinya diharapkan dapat meningkatkan transaksi kripto yang berdasarkan data terakhir per Juni 2025 mengalami koreksi 34,82% secara bulanan.

CEO Tokocrypto, Calvin Kizana mengatakan bahwa kebijakan SID menjadi fondasi penting dalam memperkuat kepercayaan jangka panjang terhadap ekosistem kripto nasional, sekaligus memperluas partisipasi masyarakat secara lebih aman dan terstruktur.

"SID tidak hanya akan memperkuat perlindungan investor dan kredibilitas industri, tetapi juga menjadi peluang untuk menyederhanakan proses onboarding pengguna ke dalam ekosistem kripto," kata Calvin dalam rilis resmi, Kamis (7/8/2025).

Calvin menekankan bahwa dibandingkan dengan investasi lain seperti pasar modal atau reksa dana yang membutuhkan proses pembukaan rekening efek, dokumen tambahan, hingga waktu tunggu verifikasi yang cukup panjang, investasi kripto memiliki barrier to entry yang lebih rendah. Cukup dengan KTP dan koneksi internet, masyarakat sudah bisa mulai berinvestasi dalam waktu singkat.

Dengan demikian, adanya kebijakan SID diharapkan dapat memperkuat kemudahan ini.

Baca Juga

Tokocrypto berharap sistem yang dibangun tersebut tetap harus adaptif terhadap karakteristik industri digital, sehingga entry ke market tetap sederhana dan inklusif, khususnya bagi investor pemula.

Selain itu, Calvin juga berharap adanya kolaborasi OJK dengan pelaku industri dalam pengembangan SID ini. Dengan begitu, proses implementasi akan lebih efisien dan sesuai dengan kebutuhan nyata di lapangan.

“Melalui pendekatan kolaboratif, kita bisa memastikan sistem SID yang dibangun tetap memprioritaskan perlindungan konsumen, tanpa menghambat akses masyarakat terhadap investasi aset digital," tegasnya.

Berdasarkan data, nilai transaksi kripto pada Juni 2025 mengalami koreksi 34,82% secara bulanan (month-to-month) menjadi Rp32,31 triliun. Sementara itu, pertumbuhan jumlah investor tetap menunjukkan tren positif, yakni meningkat 5,18% secara bulanan dari 15,07 juta pada Mei 2025 menjadi 15,85 juta pada Juni 2025.

Sedangkan, sampai dengan Juli 2025 OJK mencatat sudah ada 1.181 aset kripto yang dapat diperdagangkan secara legal di Indonesia. 

Calvin optimistis bahwa penerapan sistem SID dapat menjadi momentum pemulihan. Apalagi, pertumbuhan jumlah investor kripto mencerminkan minat masyarakat yang masih tinggi terhadap aset kripto.

“Penurunan transaksi dapat diatasi dengan mendorong kepercayaan dan kemudahan akses bagi masyarakat. Implementasi SID yang ramah pengguna bisa menjadi salah satu kunci untuk membalikkan tren tersebut," pungkasnya.

Sebelumnya, Kepala Eksekutif Pengawas Inovasi Teknologi Sektor Keuangan, Aset Keuangan Digital, dan Aset Kripto OJK, Hasan Fawzi, menyampaikan bahwa SID ini dirancang untuk memperkuat integritas data konsumen dan memperlancar proses pengawasan.

Menurutnya, kebijakan SID akan memperkuat penerapan prinsip know your customer (KYC), sekaligus menjadi alat mitigasi risiko pencucian uang dan pendanaan terorisme (APU PPT) di industri aset kripto.

Saat ini, OJK masih mengevaluasi tiga opsi pengembangan SID. Pertama, dikembangkan langsung oleh OJK agar terjamin kepatuhannya terhadap peraturan, standar keamanan data, serta interoperabilitas lintas sektor.

Kedua, dikembangkan bersama ekosistem industri melalui kolaborasi antara pelaku usaha, asosiasi industri, dan SRO (Self-Regulatory Organization) aset kripto. Serta yang ketiga adalah dengan mengintegrasikan SID kripto dengan infrastruktur SID yang sudah ada di sektor keuangan lainnya.

"Ketiga opsi ini sedang dikaji secara menyeluruh melalui proses regulatory impact assessment, serta melibatkan dialog aktif dengan pemangku kepentingan industri," ujarnya.

________

Disclaimer: berita ini tidak bertujuan mengajak membeli atau menjual aset kripto. Keputusan investasi sepenuhnya ada di tangan pembaca. Bisnis.com tidak bertanggung jawab terhadap segala kerugian maupun keuntungan yang timbul dari keputusan investasi pembaca.

 

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel

Penulis : Akbar Maulana al Ishaqi
Editor : Ibad Durrohman

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Topik

Share
Bisnis Indonesia Premium.

Dapatkan informasi komprehensif di Bisnis.com yang diolah secara mendalam untuk menavigasi bisnis Anda. Silakan login untuk menikmati artikel Bisnis Indonesia Premium.

Lo Kheng Hong Borong Lagi Saham Bank Danamon (BDMN)
Premium
2 jam yang lalu

Lo Kheng Hong Borong Lagi Saham Bank Danamon (BDMN)

Perburuan Saham Vale Indonesia (INCO) di Balik Tekanan Laba Semester I/2025
Premium
2 jam yang lalu

Perburuan Saham Vale Indonesia (INCO) di Balik Tekanan Laba Semester I/2025

Artikel Premium Lainnya

Artikel Terkait

Aset Dana Pensiun per Juni 2025 Tembus Rp1,5 Triliun

Aset Dana Pensiun per Juni 2025 Tembus Rp1,5 Triliun

OJK Catat 53% Emiten Bukukan Pertumbuhan Kinerja Semester I/2025

OJK Catat 53% Emiten Bukukan Pertumbuhan Kinerja Semester I/2025

Generasi Muda di Kepri Terjebak Judol, Depositnya Sampai Ratusan Juta

Generasi Muda di Kepri Terjebak Judol, Depositnya Sampai Ratusan Juta

DPK Bank Makin Tebal, Nasabah Rajin Menabung?

DPK Bank Makin Tebal, Nasabah Rajin Menabung?

Pedagang Kripto TRIV Dapat Suntikan US$200 Juta dari MEXC Ventures

Pedagang Kripto TRIV Dapat Suntikan US$200 Juta dari MEXC Ventures

Ada Aturan Pajak Baru, Transaksi Kripto RI Tembus Rp224,11 Triliun

Ada Aturan Pajak Baru, Transaksi Kripto RI Tembus Rp224,11 Triliun

Segini Bitcoin yang Diperlukan untuk Pensiun dengan Nyaman

Segini Bitcoin yang Diperlukan untuk Pensiun dengan Nyaman

Harga Emas Diprediksi Meledak, Konglomerat Ray Dailo Bilang Begini

Harga Emas Diprediksi Meledak, Konglomerat Ray Dailo Bilang Begini

Berita Lainnya

Berita Terbaru

Rebalancing Saham MSCI, Menilik Kinerja di Indonesia Berbanding Global Sejak 2013
Bursa & Saham
10 menit yang lalu

Rebalancing Saham MSCI, Menilik Kinerja di Indonesia Berbanding Global Sejak 2013

Tokocrypto Harap Kebijakan SID dari OJK Mampu Dongkrak Transaksi Aset Kripto
Komoditas
20 menit yang lalu

Tokocrypto Harap Kebijakan SID dari OJK Mampu Dongkrak Transaksi Aset Kripto

United Tractors (UNTR) Siap Tebar Dividen Interim Meski Laba Tertekan
Korporasi
20 menit yang lalu

United Tractors (UNTR) Siap Tebar Dividen Interim Meski Laba Tertekan

Rupiah Ditutup Perkasa Level Rp16.286 saat Dolar AS Loyo
Kurs
55 menit yang lalu

Rupiah Ditutup Perkasa Level Rp16.286 saat Dolar AS Loyo

Indosat (ISAT) Harap Lelang Frekuensi 1,4 GHz Bisa Transparan
Korporasi
1 jam yang lalu

Indosat (ISAT) Harap Lelang Frekuensi 1,4 GHz Bisa Transparan

Berita Lainnya

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Terpopuler

1

Ketua Kelompok Mekaar Jadi Penggerak Pemberdayaan di Kampung Madani PNM

2

Deal, RI Dapat Tarif Impor 0% Tembaga dari AS

3

Wijaya Karya (WIKA) Tunjuk Sumadi Jadi Direktur Keuangan, Ini Profil Lengkapnya

4

Rebalancing MSCI, Analis: Dampak ke IHSG Hanya Sesaat, DSSA & PTRO Punya Kans Masuk

5

Nilai Tukar Rupiah terhadap Dolar AS Hari Ini, Rabu 6 Agustus 2025

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

# Hot Topic

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Rekomendasi Kami

Emiten Mulai Bagi-bagi Dividen Interim Tahun Buku 2025, Simak Peluangnya

Emiten Mulai Bagi-bagi Dividen Interim Tahun Buku 2025, Simak Peluangnya

BRI (BBRI) Mengundurkan Diri, RUPO Medco (MEDC) Tunjuk Bank Mega Wali Amanat Tiga Obligasi

BRI (BBRI) Mengundurkan Diri, RUPO Medco (MEDC) Tunjuk Bank Mega Wali Amanat Tiga Obligasi

Pembukaan IHSG Hari Ini (7/8) Didorong 245 Emiten Menguat, Saham AMMN, CDIA, hingga DNET Ngebut

Pembukaan IHSG Hari Ini (7/8) Didorong 245 Emiten Menguat, Saham AMMN, CDIA, hingga DNET Ngebut

PREMIUM NOTES: Penjualan Indomie di Afrika hingga Saham Lapis Dua Murah Meriah

PREMIUM NOTES: Penjualan Indomie di Afrika hingga Saham Lapis Dua Murah Meriah

Dicecar Soal Proyek KEK HIPS, AMAN Bicara Keppres dari Presiden

Dicecar Soal Proyek KEK HIPS, AMAN Bicara Keppres dari Presiden

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

VIDEO

Pramono Sudah Beri Peringatan Keras ke Direksi Food Station soal Beras Oplosan

Pramono Sudah Beri Peringatan Keras ke Direksi Food Station soal Beras Oplosan

05 Agustus 2025

Foto

Pemulihan Ekosistem Danau Ranu Pani
2+

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro
Bisnis Indonesia E-paper

Terpopuler

1

Ketua Kelompok Mekaar Jadi Penggerak Pemberdayaan di Kampung Madani PNM

2

Deal, RI Dapat Tarif Impor 0% Tembaga dari AS

3

Wijaya Karya (WIKA) Tunjuk Sumadi Jadi Direktur Keuangan, Ini Profil Lengkapnya

4

Rebalancing MSCI, Analis: Dampak ke IHSG Hanya Sesaat, DSSA & PTRO Punya Kans Masuk

5

Nilai Tukar Rupiah terhadap Dolar AS Hari Ini, Rabu 6 Agustus 2025