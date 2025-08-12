Bisnis Indonesia Premium
Tarif Trump Jadi Angin Segar, Zyrex (ZYRX) Mulai Ekspor Perdana ke AS Bulan Ini

Zyrex (ZYRX) mulai ekspor produksnya ke AS pada Agustus 2025, didukung tarif 19% dan sertifikasi internasional, untuk memenuhi permintaan pasar global.
Ibad Durrohman
Ibad Durrohman - Bisnis.com
Selasa, 12 Agustus 2025 | 15:13
Ilustrasi laptop Zyrex milik PT Zyrexindo Mandiri Buana Tbk. (ZYRX). Perseroan mulai mengekspor produknya ke Amerika Serikat (AS) mulai Agustus 2025. /freepik
Ilustrasi laptop Zyrex milik PT Zyrexindo Mandiri Buana Tbk. (ZYRX). Perseroan mulai mengekspor produknya ke Amerika Serikat (AS) mulai Agustus 2025. /freepik
Ringkasan Berita
  • Zyrexindo Mandiri Buana Tbk. memulai ekspor laptop ke Amerika Serikat pada Agustus 2025 sebagai bagian dari ekspansi global.
  • Perusahaan meningkatkan kapasitas produksi dan menerapkan teknologi terbaru untuk memenuhi standar internasional dan permintaan pasar ekspor.
  • Zyrexindo telah memperoleh sertifikasi internasional penting dan memanfaatkan kebijakan tarif AS untuk memperkuat posisi di pasar global.

* Ringkasan ini dibantu dengan menggunakan AI

Bisnis.com, JAKARTA — Emiten produsen laptop Zyrex, PT Zyrexindo Mandiri Buana Tbk. (ZYRX) mengumumkan ekspansi kapasitas produksi untuk memenuhi permintaan pasar ekspor yang terus meningkat, terutama dari Amerika Serikat. Perseroan bakal memulai pengiriman perdana produk ke Negeri Paman Sam pada Agustus 2025.

Ekspansi ini dilakukan melalui peningkatan fasilitas dan lini produksi serta penerapan efisiensi operasional berbasis teknologi terbaru. Dengan langkah ini, Zyrexindo menargetkan menghadirkan produk berkualitas tinggi yang sesuai standar internasional.

Untuk menembus pasar global, perusahaan telah mengantongi sertifikasi penting seperti ISO 9001 untuk manajemen mutu, ISO 14001 untuk pengelolaan lingkungan, serta sertifikasi lain yang menjadi syarat masuk ke pasar AS.

CEO PT Zyrexindo Mandiri Buana Tbk. Timothy Siddik mengatakan ekspansi kapasitas produksi dan dimulainya ekspor ke AS merupakan bagian dari visi perusahaan menjadi mitra global tepercaya.

“Sertifikasi internasional yang kami dapatkan dan kepercayaan dari pelanggan internasional merupakan pemacu semangat bagi kami untuk terus tumbuh dan memenuhi kebutuhan pasar dunia,” ujarnya dalam keterangan resmi, Selasa (12/8/2025).

Timothy menambahkan, keberhasilan meraih pelanggan di Amerika Serikat menjadi bukti nyata bahwa PT Zyrexindo Mandiri Buana Tbk. mampu bersaing di kancah global, baik dari sisi kualitas maupun kapabilitas produksi.

Lini ekspor ini turut ditopang oleh kemampuan perseroan mematuhi seluruh regulasi dan persyaratan pasar tujuan, termasuk kebijakan tarif yang berlaku.

Kebijakan tarif sebesar 19% yang diberlakukan pemerintah AS menurut Timothy turut memberikan stimulus bagi eksportir Indonesia, termasuk Zyrexindo, untuk bersaing dengan produsen dari negara lain.

Zyrexindo Mandiri Buana Tbk. - TradingView
______

Disclaimer: berita ini tidak bertujuan mengajak membeli atau menjual saham. Keputusan investasi sepenuhnya ada di tangan pembaca. Bisnis.com tidak bertanggung jawab terhadap segala kerugian maupun keuntungan yang timbul dari keputusan investasi pembaca.

 

Penulis : Ibad Durrohman
Editor : Ibad Durrohman

