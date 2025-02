10 Saham Paling Cuan Saat IHSG Menghijau, Ada POLU, BNLI, VERN

Smallest Font Largest Font

Bisnis.com, JAKARTA — Indeks harga saham gabungan (IHSG) ditutup menguat pada akhir pekan, Jumat (14/2/2025). Sejumlah saham POLU, KDSI, BNLI, hingga TGRA jadi saham paling cuan.

Berdasarkan data RTI Infokom, IHSG ditutup pada level 6.638,45 atau naik 0,38%. Sepanjang perdagangan hari ini, IHSG bergerak pada rentang 6.609-6.679.

Tercatat, 304 saham menguat, 242 saham melemah, dan 244 saham bergerak di tempat. Kapitalisasi pasar terpantau naik ke posisi Rp11.431 triliun.

Penguatan IHSG didorong oleh kenaikan saham PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. (BMRI) sebesar 1,99% ke level Rp5.125 per saham.

Selain itu, saham PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk. (TLKM) menguat 4,55% ke level Rp2.530, saham PT Pantai Indah Kapuk Dua Tbk. (PANI) milik Aguan yang melesat 8,81% ke level Rp13.275 per saham, dan saham PT Bumi Resources Minerals Tbk. (BRMS) yang naik 8,98% ke level Rp364.

Selain saham-saham pendorong itu, sederet saham masuk jajaran saham paling cuan atau top gainers hari ini. Posisi teratas top gainers diisi oleh saham PT Golden Flower Tbk. (POLU) yang naik 23,39% ke posisi Rp2.690.

Selanjutnya, saham PT Kedawung Setia Industrial Tbk. (KDSI) melonjak 22,55% ke level Rp500, saham PT Tempo Inti Media Tbk. (TMPO) naik 20,15% ke level Rp161, dan saham PT Berkah Beton Sedaya Tbk. (BEBS) menguat 20% ke level Rp6.

Jajaran top gainers juga diisi oleh saham PT Tanah Laut Tbk. (INDX) yang naik 18,28% ke level Rp110, PT Bank Permata Tbk. (BNLI) naik 16,91% ke level Rp1.625, dan PT Verona Indah Pictures Tbk. (VERN) naik 14,29% ke level Rp120.

Tiga saham lain menguat masing-masing 10% dan masuk jajaran 10 top gainers yaitu saham PT Trimitra Prawara Goldland Tbk. (ATAP), PT Wilton Makmur Indonesia Tbk. (SQMI), dan PT Terregra Asia Energy Tbk. (TGRA).

Sebelumnya Head of Research Phintraco Sekuritas Valdy Kurniawan mengatakan dari eksternal, pasar menantikan rilis data penjualan ritel AS di Januari 2025 yang diperkirakan turun terbatas sebesar 0,10% month to month (MoM) dibanding pertumbuhan 0,40% MoM di Desember 2024.

Sementara itu, secara tahunan, indeks penjualan ritel pada Januari 2025 masih berada pada level 3,90% YoY. Data ini mengindikasikan bahwa meskipun terdapat perlambatan dalam pertumbuhan bulanan, konsumsi di Amerika Serikat masih cukup solid.

Dari sisi domestik, pasar menantikan rilis data Property Price Index pada kuartal IV/2024. Sebagai informasi Property Price Index pada kuartal III/2024 tumbuh 1,46% YoY. Data ini dapat menjadi salah satu indikator konsumsi rumah tangga yang diyakini menjadi penggerak utama pertumbuhan ekonomi Indonesia pada kuartal IV/2024.

Disclaimer: berita ini tidak bertujuan mengajak membeli atau menjual saham. Keputusan investasi sepenuhnya ada di tangan pembaca. Bisnis.com tidak bertanggung jawab terhadap segala kerugian maupun keuntungan yang timbul dari keputusan investasi pembaca.