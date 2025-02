TP Rachmat Tambah Koleksi Saham Triputra Agro (TAPG) jadi 1,03 Miliar

Smallest Font Largest Font

Bisnis.com, JAKARTA — Konglomerat Theodor Permadi Rachmat menambah koleksi saham PT Triputra Agro Persada Tbk. (TAPG) miliknya menjadi 5,2% atau sebanyak 1,03 miliar saham.

Dalam laporan kepemilikan saham di atas 5% Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI), TP Rachmat tercatat menambah sebanyak 1,39 juta saham TAPG.

Dengan penambahan tersebut, maka koleksi saham TAPG TP Rachmat menjadi 1,032 miliar kepemilikan, dari sebelumnya sebesar 1,03 miliar kepemilikan.

Transaksi pembelian saham TAPG ini dilakukan oleh mertua Patrick Walujo ini melalui Bahana Sekuritas.

Sebagai informasi, TP Rachmat merupakan salah satu pemegang saham TAPG dengan kepemilikan di atas 5%. Pihak lain yang menjadi pemegang saham TAPG di atas 5% tercatat berbentuk perusahaan.

Adapun saat ini TAPG dikendalikan oleh tiga pihak, yaitu PT Persada Capital Investama dengan kepemilikan 6,56 miliar saham atau 33,06% kepemilikan. Lalu PT Triputra Investindo Arya sebanyak 4,77 miliar saham atau 24% kepemilikan.

Pihak ketiga yang menjadi pengendali TAPG adalah PT Daya Adicipta Mustika dengan kepemilikan sebanyak 3,95 miliar atau setara 19,94% kepemilikan.

Melansir prospektusnya, pihak yang menjadi pengendali dari TAPG ini adalah TP Rachmat Like Rani Irmanto yang merupakan istri TP Rachmat dan Meity Subianto.

Adapun pada perdagangan sesi I hari ini, saham TAPG ditutup menguat 1,3% ke level Rp780 per saham. Saham TAPG diperdagangkan pada rentang Rp760-Rp785 per saham. Kapitalisasi pasar TAPG menembus Rp15,48 triliun per Rabu (12/2/2025).

Disclaimer: berita ini tidak bertujuan mengajak membeli atau menjual saham. Keputusan investasi sepenuhnya ada di tangan pembaca. Bisnis.com tidak bertanggung jawab terhadap segala kerugian maupun keuntungan yang timbul dari keputusan investasi pembaca.