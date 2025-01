Investor Siap Cuan, 5 Emiten Cum Dividen Pekan Ini, Ada TOWR, GTSI hingga BSSR

Smallest Font Largest Font

Bisnis.com, JAKARTA — Sederet emiten di pasar modal seperti TOWR, GTSI hingga BSSR menjadwalkan cum dividen pada pekan ini, yakni pada 6 dan 9 Januari 2024. Besaran dividen secara total mencapai ratusan miliar rupiah.

Perlu diketahui, cum date atau tanggal cum dividen merupakan tanggal terakhir bagi investor yang ingin membeli saham tertentu dan berhak untuk mendapatkan dividen perusahaan yang telah diumumkan. Untuk bisa mendapat dividen, maka investor perlu membeli saham tersebut sebelum atau pada tanggal cum dividen.

Sementara itu, ex date atau tanggal ex dividen merupakan hari pertama saat pemegang saham tidak berhak lagi mendapatkan dividen dari suatu perusahaan. Tanggal ex dividen dijadwalkan satu hari kerja setelah tanggal cum dividen.

Pada awal pekan ini atau Senin (6/1/2025), ada 2 emiten yang menjadwalkan cum diveden, yakni PT Sarana Menara Nusantara Tbk. (TOWR) dan PT Samcro Hyosung Adilestari Tbk. (ACRO).

Sarana Menara Nusantara membagikan dividen ke pemegang sahamnya sebesar Rp6 per saham atau senilai total Rp300,2 miliar.

Sekretaris Perusahaan TOWR Monalisa Irawan mengatakan akan membagikan total nilai dividen setinggi-tingginya sebesar Rp300,2 miliar.

"Sesuai dengan keputusan Direksi yang telah disetujui Dewan Komisaris pada 23 Desember 2024, rincian dividen interim yang akan dibayar adalah total nilai dividen Rp300,2 miliar, dengan dividen per saham Rp6," tulis Monalisa, Senin (23/12/2024).

Monalisa menuturkan dividen ini dibagikan berdasarkan data keuangan per 30 September 2024 dengan laba bersih Rp2,44 triliun, dan saldo laba ditahan yang tidak dibatasi penggunaannya sebesar Rp18,23 triliun.

Sementara itu, ACRO akan membagikan dividen interim kepada para pemegang sahamnya senilai Rp7,59 miliar atau setara Rp10,15 per lembar.

Keputusan pembagian dividen interim ACRO tersebut sesuai dengan keputusan direksi yang telah disetujui oleh dewan komisaris pada Jumat 20 Desember 2024.

Lalu pada lusa berikutnya, Kamis (9/1/2025), sebanyak 3 emiten menjadwalkan cum date dividennya. Ketiga emiten tersebut adalah PT GTS Internasional Tbk. (GTSI), PT Baramulti Suksessarana Tbk. (BSSR) dan PT Ace Oldfileds Tbk. (KUAS).

Emiten pelayaran Grup Humpuss milik Tommy Soeharto PT GTS Internasional Tbk. (GTSI) akan membagikan dividen interim untuk tahun buku 2024 senilai Rp23,72 miliar atau setara Rp1,5 per saham.

Corporate Secretary GTSI Arya Mahardhika Pradana dalam keterbukaan informasi Bursa Efek Indonesia (BEI) mengatakan, sesuai dengan keputusan direksi yang telah disetujui dewan komisaris perseroan pada 30 Desember 2024, perseroan memutuskan membagikan dividen interim berdasarkan laporan keuangan yang berakhir per 30 September 2024 senilai total Rp23,72 miliar.

"Dengan ini diberitahukan kepada para pemegang saham, bahwa GTSI akan melaksanakan pembagian dividen interim sebesar Rp1,5 per saham untuk tahun buku 2024," tulis Arya, dikutip Rabu (1/1/2025).

Sementara itu, emiten batu bara PT Baramulti Suksessarana Tbk. (BSSR) kembali memberikan dividen interim ke pemegang sahamnya. Kali ini, BSSR membagikan dividen sebesar Rp154,39 per saham.

Corporate Secretary Baramulti Suksessarana Bueno Jurnalis dalam keterangannya menuturkan pembagian dividen ini sesuai dengan keputusan direksi yang telah disetujui dewan komisaris pada 26 Desember 2024.

"Total nilai dividen adalah US$25 juta, dengan dividen per saham Rp154,39 per saham," ujar Bueno.

Adapun, Bueno melanjutkan tanggal pembayaran dividen BSSR akan dilakukan pada 15 Januari 2025.

Sebagai informasi, BSSR membagikan dividen interim berdasarkan data keuangan per 30 September 2024. BSSR mencatat laba bersih sebesar US$111,24 juta, dengan saldo laba ditahan yang tidak dibatasi penggunaannya sebesar US$222,37 juta per akhir September 2024.

Sementara itu, total ekuitas BSSR adalah sebesar US$298,59 juta pada 30 September 2024.

Adapun dividen ini menjadi pembagian dividen interim kedua BSSR untuk tahun buku 2024. Sebelumnya, pada November lalu BSSR juga membagikan dividen sebesar US$30 juta atau sebesar Rp179,19 per saham ke pemegang sahamnya.

Adapun, PT. Ace Oldfields Tbk. (KUAS) menyampaikan akan membagikan dividen interim untuk periode tahun buku 2024 dengan total Rp1.939.212.225.

Irwin Allen Poernomo Direktur KUAS dalam keterangan tertulisnya Senin (30/12/2024) menuturkan bahwa pembagian dividen ini telah disetujui Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan pada tanggal 27 Desember 2024 sebesar Rp1,5 per saham.

"Pembayaran dividen interim KUAS akan dibayarkan kepada para investor pada 24 Januai 2025 mendatang," kata Irwin, pekan lalu (30/12).

Berikut Daftar Cum Dividen Emiten Periode 6—9 Januari 2025:

Senin 6 Januari 2025:

PT Sarana Menara Nusantara Tbk. (TOWR) Rp6 per Saham

PT Samcro Hyosung Adilestari Tbk. (ACRO) Rp10,15 per Saham.

Kamis 9 Januari 2025:

PT GTS Internasional Tbk. (GTSI) Rp1,5 per Saham.

PT Baramulti Suksessarana Tbk. (BSSR) Rp154,39 per Saham

PT Ace Oldfileds Tbk. (KUAS) Rp1,5 per Saham.

Disclaimer: berita ini tidak bertujuan mengajak membeli atau menjual saham. Keputusan investasi sepenuhnya ada di tangan pembaca. Bisnis.com tidak bertanggung jawab terhadap segala kerugian maupun keuntungan yang timbul dari keputusan investasi pembaca.