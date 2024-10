10 Saham Paling Cuan Sepekan: SONA, MFIN, HOMI hingga PICO Masuk Daftar

Smallest Font Largest Font

Bisnis.com, JAKARTA – Sejumlah saham melonjak dan masuk daftar top gainers di tengah melandainya indeks harga saham gabungan (IHSG) selama sepekan 21 – 25 Oktober 2024. Saham SONA, MFIN, HOMI, ELIT hingga PICO menghuni daftar tersebut.

Bursa Efek Indonesia (BEI) melaporkan IHSG selama sepekan mengalami penurunan sebesar 0,84% ke level 7.694,66 atau dari posisi 7.760 pada perdagangan pekan lalu. Indeks komposit diketahui terkoreksi 0,84% ke 7.694 pada perdagangan Jumat (25/10/2024).

Meski menurun, BEI mencatat rata-rata nilai transaksi harian (RNTH) dan rerata frekuensi transaksi ditutup positif selama sepekan perdagangan.

Sekretaris Perusahaan BEI Kautsar Primadi Nurahmad mengatakan bahwa selama periode perdagangan 21–25 Oktober 2024, peningkatan terjadi pada RNTH sebesar 9,49% menjadi Rp11,96 triliun dari posisi Rp10,92 triliun pada pekan sebelumnya.

“Kemudian, rata-rata frekuensi transaksi harian Bursa selama sepekan mengalami peningkatan 9,04% menjadi 1,37 juta kali transaksi dari 1,25 juta kali transaksi pada pekan yang lalu,” ujarnya dalam keterangan tertulis, Sabtu (26/10/2024).

Di sisi lain, Kautsar menambahkan Kapitalisasi pasar Bursa tercatat mengalami penurunan sebesar 0,61% dari posisi Rp12,96 triliun menjadi Rp12,88 triliun. Adapun, volume transaksi harian Bursa terpantau mengalami peningkatan 16,96% menjadi 27,31 miliar lembar.

Berdasarkan data BEI, selama sepekan perdagangan, saham milik Dato’ Sri Tahir yakni PT Sona Topas Tourism Industry Tbk. (SONA) memuncaki daftar top gainers dengan kenaikan 100,67% atau dari level Rp2.990 pada pekan sebelumnya menjadi Rp6.000 per saham.

Di posisi berikutnya ada saham PT Mandala Multifinance Tbk. (MFIN) yang melejit 76,07% selama sepekan menjadi Rp4.080 per saham. Kenaikan saham MFIN paling tinggi terjadi pada perdagangan Rabu (23/10/2024) dengan kenaikan mencapai 24,70%.

Sementara itu, pada peringkat ketiga daftar top gainers selama sepekan dihuni oleh saham PT Bank Artha Graha Internasional Tbk. (INPC). Emiten sektor perbankan tersebut mencatatkan kenaikan sebesar 69,44% dari level Rp72 pada pekan sebelumnya menjadi Rp122 per saham.

Selanjutnya, diposisi ke-4 saham paling melonjak sepekan adalah PT Shield On Service Tbk. (SOSS) yang naik 48,68% atau 211 poin ke level Rp675 per lebar. Adapun, PT Grand House Mulia Tbk. (HOMI) berada di peringkat ke-5 saham tercuan pekan ini dengan kenaikan 47,58% ke level Rp366 per saham.

10 Saham Tercuan Periode Perdagangan 21 – 25 Oktober 2024:

PT Sona Topas Tourism Industry Tbk. (SONA): Rp6.000 (+100,67%) PT Mandala Multifinance Tbk. (MFIN): Rp4.080 (+76,07%) PT Bank Artha Graha Internasional Tbk. (INPC): Rp122 (+69,44%) PT Shield On Service Tbk. (SOSS): Rp675 (+48,68%) PT Grand House Mulia Tbk. (HOMI): Rp366 (+47,58%) PT Data Sinergitama Jaya Tbk. (ELIT): Rp144 (+33,33%) PT Pulau Subur Tbk. (TPS): Rp106 (+32,50%) PT Ashmore Asset Management Indonesia Tbk. (AMOR): Rp1.010 (+28,66%) PT Topindo Solusi Komunika Tbk. (TOSK): Rp133 (+26,67%) PT Pelangi Indah Canindo Tbk. (PICO): Rp189 (+24,34%)

Disclaimer: berita ini tidak bertujuan mengajak membeli atau menjual saham. Keputusan investasi sepenuhnya ada di tangan pembaca. Bisnis.com tidak bertanggung jawab terhadap segala kerugian maupun keuntungan yang timbul dari keputusan investasi pembaca.