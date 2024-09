Top Gainers Sepekan, Ada PTRO Milik Prajogo Pangestu hingga Saham Aguan PANI

Smallest Font Largest Font

Bisnis.com, JAKARTA — Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) mengalami penguatan 1,68% selama sepekan terakhir sehingga parkir di 7.670,73. Sejumlah saham terpantau mengalami peningkatan harga signifikan dalam kurun 26—30 Agustus 2024 seperti PTRO milik Prajogo Pangestu hingga PANI milik Aguan, dan masuk dalam jajaran top gainers.

Peringkat pertama emiten dalam jajaran top gainers pekan ini ditempati oleh PT Pakuan Tbk. (UANG) yang harga sahamnya melesat 95,02% dalam sepekan. Harga saham UANG ditutup di level Rp940 per saham dari sebelumnya Rp482 per saham.

Posisi kedua emiten top gainers disabet oleh PT Trimuda Nuansa Citra Tbk. (TNCA) yang naik 73,55% ke harga Rp420 per saham. Kemudian PT Megapower Makmur Tbk. (MPOW) menyusul di posisi ketiga dengan kenaikan sebesar 50% sehingga berada di harga Rp75 per saham.

Top gainers selanjutnya adalah PT Tempo Intimedia Tbk. (TMPO) dan PT Petrosea Tbk. (PTRO). Harga saham TMPO melesat 49,7% sehingga menjadi Rp250 per saham dan saham PTRO meningkat 44,83% sehingga parkir di Rp12.600 per saham.

Posisi keenam ditempati oleh saham Grup Sinarmas PT Golden Energy Mines Tbk. (GEMS). Saham GEMS meningkat 44,7% selama sepekan, dari harga Rp9.675 per saham menjadi Rp14.000 per saham.

Saham PT Radana Bhaskara Finance Tbk. (HDFA) menjadi saham top gainers selanjutnya di peringkat ketujuh. Harga saham HDFA melesat 36,17% menjadi Rp128 per saham dari Rp94 per saham.

Adapun saham-saham lain yang masuk daftar tercuan pekan ini juga mencakup BBRM yang naik 34,92% ke harga Rp63 per saham. Selanjutnya DGNS melesat 32,76% menjadi Rp308 per saham, dan emiten milik Aguan PANI naik 32,48% ke harga Rp7.750 per saham.

Sebelumnya P.H. Sekretaris Perusahaan Bursa Efek Indonesia (BEI) Valentina Simon mengatakan IHSG selama sepekan ditutup mengalami peningkatan 1,68% menjadi berada pada level 7.670 dari 7.544 pada pekan lalu.

Rata-rata nilai transaksi harian bursa meningkat sebesar 86,73% menjadi Rp35,86 triliun, dari Rp19,20 triliun pada pekan sebelumnya.

Kapitalisasi pasar Bursa juga mengalami peningkatan sebesar 2,62% menjadi Rp13.114 triliun dari Rp12.779 triliun pada pekan lalu.