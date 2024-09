Harga Minyak Terus Memanas Tersulut Tensi Timur Tengah dan Sentimen The Fed

Smallest Font Largest Font

Bisnis.com, JAKARTA - Harga minyak dunia terpantau menguat pada perdagangan awal pekan seiring dengan kekhawatiran konflik di Timur Tengah yang dapat berdampak pada pasokan di wilayah tersebut dan ekspektasi penurunan suku bunga AS yang akan mendukung permintaan.

Mengutip Reuters pada Senin (23/9/2024), harga minyak mentah berjangka jenis Brent untuk kontrak November naik 20 sen, atau 0,3% menjadi US$74,69 per barel. Sementara itu, harga minyak mentah berjangka jenis West Texas Intermediate (WTI) kontrak bulan November naik 22 sen, atau 0,3%, menjadi US$71,22.

Kenaikan harga minyak pada awal pekan didorong oleh sentimen penurunan suku bunga AS dan penurunan pasokan AS pasca Badai Francine. Adapun, harga minyak dunia naik selama 2 pekan beruntun pada minggu lalu.

Rabu pekan lalu, bank sentral AS, The Federal Reserve (The Fed) memangkas suku bunga sebesar setengah poin persentase, penurunan biaya pinjaman yang lebih besar dari perkiraan banyak orang.

Pemotongan suku bunga biasanya meningkatkan aktivitas ekonomi dan permintaan energi, namun para analis dan pelaku pasar khawatir bank sentral mungkin melihat pasar kerja melambat.

"Sentimen didukung oleh penurunan suku bunga The Fed di tengah harapan bahwa bank tersebut dapat melakukan soft landing terhadap perekonomian. Dolar AS yang lebih lemah juga mendukung selera investor,” kata ANZ dalam laporannya.

ANZ juga mengatakan pertempuran antara Israel dan milisi yang didukung Iran telah menimbulkan kekhawatiran bahwa konflik tersebut akan berlarut-larut di Iran, produsen minyak utama di wilayah tersebut.

Hizbullah, sebuah kelompok yang didukung Iran yang berbasis di Lebanon, dan Israel saling baku tembak pada hari Minggu, ketika kelompok tersebut mengirimkan roket jauh ke wilayah utara Israel setelah menghadapi beberapa pemboman paling hebat dalam hampir satu tahun konflik.

Konflik meningkat tajam dalam seminggu terakhir setelah ribuan pager dan walkie-talkie yang digunakan oleh anggota Hizbullah meledak. Serangan ini banyak disalahkan pada Israel, yang belum mengkonfirmasi atau menyangkal tanggung jawab.