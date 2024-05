Produsen Ban Goodyear (GDYR) Cetak Laba Rp36,26 Miliar Kuartal I/2024, Melesat 800%

Smallest Font Largest Font

Bisnis.com, JAKARTA - Emiten produsen ban, PT Goodyear Indonesia Tbk. (GDYR) mampu membukukan kenaikan laba bersih sepanjang kuartal I/2024, kendati penjualan bersih sepanjang 3 bulan pertama tahun ini terkoreksi.

Berdasarkan laporan keuangan per 31 Maret 2024, yang dikutip Selasa (/11/2021), emiten berkode GDYR tersebut mencetak penjualan bersih sebesar US$40,50 juta setara Rp642,88 miliar (Kurs jisdor Rp15.873 per dolar AS) turun 8,10% dari penjualan bersih periode yang sama tahun lalu sebesar US$44,07 juta.

Beban pokok penjualan juga turut turun menjadi US$35,29 juta dari posisi US$39,56 juta. Beban penjualan serta beban keuangan juga ikut menurun menjadi masing-masing US$838,87 ribu dan US$220,94 ribu.

Sementara itu, beban umum dan administrasi GDYR tercatat naik tipis menjadi US$1,89 juta dari sebelumnya pada kuartal I/2023 sebesar US$1,87 juta.

Dengan demikian, perseroan berhasil mencatatkan laba periode berjalan hingga kuartal I/2024 sebesar US$2,28 juta atau setara Rp36,26 miliar meroket 800,77% dibandingkan dengan raihan laba periode yang sama tahun lalu sebesar US$253,67 ribu.

Adapun, jumlah aset GDYR tercatat menjadi US$111,14 juta hingga 3 bulan 2024, turun dibandingkan dengan US$113,05 juta pada 31 Desember 2023.

Rinciannya, jumlah aset lancar naik menjadi US%51,98 juta dari US$45,08 juta, sedangkan aset tidak lancar turun menjadi US$67,48 juta dari US$70,89 juta.

Di sisi lain, jumlah liabilitas perseroan juga turun menjadi US$57,86 juta per kuartal I/2024, dibandingkan posisi US$62,05 juta per akhir tahun 2023.

Rinciannya, jumlah liabilitas jangka pendek turun menjadi US$56,25 juta sedangkan liabilitas jangka panjangnya naik menjadi US$1,61 juta.

Adapun, posisi jumlah ekuitas Goodyear meningkat menjadi US$53,28 juta per kuartal I/2024 dari US$50,99 juta pada akhir tahun lalu.

