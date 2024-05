Top Gainers Pekan Ini, Ada Grup Sinar Mas DSSA hingga Grup Triputra KMTR

Smallest Font Largest Font

Bisnis.com, JAKARTA — Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) mengalami pelemahan 1,30% selama sepekan terakhir sehingga parkir di 7.222,38. Meski demikian, sejumlah saham seperti DSSA hingga MKTR terpantau mengalami peningkatan harga signifikan dalam kurun 20—22 Mei 2024 dan masuk dalam jajaran top gainers.

Peringkat pertama emiten dalam jajaran top gainers pekan ini ditempati oleh saham Grup Sinar Mas PT Dian Swastatika Sentosa Tbk. (DSSA) yang harga sahamnya melesat 39,06% dalam sepekan. Harga saham DSSA yang merupakan saham termahal di Bursa ditutup di level Rp178.000 per saham dari sebelumnya Rp128.000 per saham.

Posisi kedua emiten top gainers ditempati oleh PT Goodyear Indonesia Tbk. (GDYR) yang naik 38,84% ke harga Rp1.680 per saham. Kemudian emiten grup Triputra PT Kirana Megatara Tbk. (KMTR) menyusul di posisi ketiga dengan kenaikan sebesar 23,33% sehingga berada di harga Rp222 per saham.

Top gainers selanjutnya adalah PT Pyridam Farma Tbk. (PYFA) dan PT Sentra Food Indonesia Tbk. (FOOD). Harga saham PYFA melesat 18,27% dalam sepekan sehingga menjadi Rp104 per saham dan saham FOOD meningkat 17,95% sehingga parkir di Rp138 per saham.

Posisi keenam ditempati oleh saham PT Bumi Benowo Sukses Sejahtera Tbk. (BBSS). Saham BBSS meningkat 16,83% selama sepekan, dari harga Rp101 per saham menjadi Rp118 per saham.

Saham PT Bank Neo Commerce Tbk. (BBYB) menjadi saham top gainers selanjutnya di peringkat ketujuh. Harga saham BBYB melesat 15,83% menjadi Rp278 per saham dari Rp240 per saham.

Adapun saham-saham lain yang masuk daftar tercuan pekan ini mencakup SBMA yang naik 15,54% ke harga Rp171 per saham. Selanjutnya PURI melesat 15,43% menjadi Rp187 per saham, dan UNVR naik 12,92% ke harga Rp3.060 per saham.

Sebelumnya Sekretaris Perusahaan Bursa Efek Indonesia (BEI) Kautsar Primadi Nurahmad mengatakan IHSG selama sepekan ditutup mengalami penurunan 1,30% pada posisi 7.222,38 dari 7.317,238 pada pekan sebelumnya.

Kapitalisasi pasar Bursa juga tercatat mengalami koreksi sebesar 0,45% menjadi Rp12.363 triliun dari Rp12.420 triliun pada pekan sebelumnya.

Rata-rata volume transaksi harian Bursa juga terpantau mengalami penurunan 17,72% menjadi 15,42 miliar saham dari 18,74 miliar saham pada penutupan pekan lalu. Adapun, rata-rata nilai transaksi harian Bursa tercatat mengalami pelemahan 9,82% menjadi Rp12,16 triliun dari pekan lalu sebesar Rp13,48 triliun.

