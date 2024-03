IHSG Anjlok, Saham-Saham Receh Cuan Banyak

Smallest Font Largest Font

Bisnis.com, JAKARTA – Sejumlah saham raturan rupiah bahkan di bawah Rp10 masih melonjak naik saat IHSG melemah akhir pekan, Jumat (15/3/2024)

Pada perdagangan akhir pekan, IHSG merosot dari sebelumnya yang mencapai rekor tertinggi. IHSG ditutup melemah 1,42% atau 105,260 poin ke level 7.328,054. IHSG bergerak pada rentang 7.308,035-7.440,786 sepanjang perdagangan.

Tercatat sebanyak 226 saham naik, 312 saham dalam kondisi melemah, serta 230 saham lainnya masih di kondisi stagnan. Kapitalis pasar mencapai 11.729,569 triliun.

Menurut data Bloomberg, ada beberapa saham yang masih mengalami kenaikan, dan masuk ke dalam top gainers pada Jumat (15/3/2024).

Posisi pertama top gainers dihuni oleh saham PT Kedaung Indah Can Tbk. (KICI) yang berhasil naik 34,59% ke posisi Rp214 per sahamnya. Selanjutnya adalah saham PT Mitra Investindo Tbk. (MITI) yang juga berhasil naik 33,77% ke posisi Rp206 per sahamnya.

Posisi ketiga adalah saham perusahaan yang bergerak di bidang perdagangan, percetakan serta jasa, PT Modern Internasional Tbk. (MDRN) yang naik 25,00% ke posisi Rp5 per sahamnya.

Posisi berikutnya dihuni oleh saham PT Pelat Timah Nusantara Tbk. (NIKL) yang juga kembali naik 20,93% ke posisi Rp520 per sahamnya. Selanjutnya ada saham PT Indomobil Multi Jasa Tbk. (IMJS) yang menaik 19,05% ke posisi Rp300 per saham.

Posisi keenam ada saham PT Duta Intidaya Tbk. (DAYA). Saham perusahaan retail kecantikan Watsons ini juga berhasil naik 18,02% ke posisi Rp406 per sahamnya.

Selanjutnya adalah saham PT Diamond Citra Propertindo (DADA) yang berhasil naik 16,67% ke posisi Rp7 per sahamnya. Posisi berikutnya dihuni oleh saham PT Agung Semesta Sejahtera Tbk. (TARA) yang berhasil naik 14,29% ke posisi Rp8 per saham.

Posisi kesembilan ada saham PT Meta Epsi Tbk. (MTPS) yang juga naik 12,50% ke posisi Rp9 per saham. Posisi terakhir top 10 gainers ada saham PT NFC Indonesia Tbk. (NFCX). Saham perusahaan yang mengoprasikan platform digital ini juga berhasil naik 12,21% ke posisi Rp1.930 per sahamnya. (Fasya Kalak Muhammad)

Daftar 10 Saham Top Gainers Jumat (15/3/2024)

KICI: Rp214 (34,59%) MITI: Rp206 (33,77%) MDRN: Rp5 (25,00%) IKL: Rp520 (20,93%) IMJS: Rp300 (19,05%) DAYA: Rp406 (18,02%) DADA: Rp7 (16,67%) TARA: Rp8 (14,29%) MTPS: Rp9 (12,50%) NFCX: Rp1.930 (12,21%)

