Saham CUAN Punya Prajogo Pangestu Huni Jajaran Top Losers Sepekan

Bisnis.com, JAKARTA - Saham emiten milik konglomerat Prajogo Pangestu, PT Petrindo Jaya Kreasi Tbk. (CUAN) ambles hingga masuk dalam jajaran top losers alias saham terboncos selama sepekan periode 13-15 Maret 2024.

Berdasarkan data Bursa Efek Indonesia (BEI), Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) pekan ini mengalami penurunan sebesar 0,73% ke level 7.328,05 pada Jumat (15/3/2024), dari posisi 7.381,90 pada penutupan pekan lalu.

Di lain sisi, kenaikan tertinggi pekan ini terjadi pada rata-rata nilai transaksi harian sebesar 63,45% menjadi Rp17,12 triliun dari Rp10,47 triliun pada penutupan pekan sebelumnya.

Adapun, rata-rata volume transaksi harian selama sepekan mengalami penurunan sebesar 4,94% menjadi 18,68 miliar lembar saham dari 19,65 miliar lembar saham dari penutupan pekan lalu.

"Kapitalisasi pasar bursa selama sepekan mengalami perubahan 1,19% menjadi Rp11,69 triliun dari Rp11,82 triliun pada penutupan pekan lalu," ujar Sekretaris Perusahaan BEI Kautsar Primadi Nurahmad, dikutip Sabtu (16/4/2024).

Dari jajaran saham top losers, posisi teratas diduduki oleh PT Sumber Sinergi Makmur Tbk. (IOTF) yang ambles 27,67% atau 57 poin ke level Rp149 per saham. Disusul PT Sinergi Multi Lestarindo Tbk. (SMLE) yang turun 26,64% ke posisi Rp157 per saham.

Selanjutnya, PT Habco Trans Maritima Tbk. (HATM) melemah 23,53% ke posisi Rp260 per saham. Diikuti PT Petrindo Jaya Kreasi Tbk. (CUAN) milik Prajogo Pangestu yang ambles 20,15% ke posisi Rp5.250 per saham.

Berikutnya, PT Capital Financial Indonesia Tbk. (CASA) melemah 17,65% ke level Rp560 per saham. Disusul PT Bersama Mencapai Puncak Tbk. (BAIK) atau Ayam Goreng Nelongso turun 17,27% ke posisi Rp91 per saham.

Berturut-turut, posisi top losers selanjutnya, yaitu DIVA turun -16,76%, MCAS melemah 15,98%, ITMA terkoreksi 13,38% dan VOKS turun 13,13%.

Selain CUAN, emiten Prajogo Pangestu lainnya kompak ambles pada penutupan perdagangan Jumat (15/3/2024), PT Barito Pacific Tbk. (BRPT) turun 4,83% ke Rp985 per saham, PT Barito Renewables Energy Tbk. (BREN) melemah 5,93% ke posisi Rp5.550, dan PT Chandra Asri Pacific Tbk. (TPIA) ambles 7,21% ke level Rp5.150.

Daftar 10 Saham Top Losers Sepekan:

1. IOTF: Rp149 (-27,67%)

2. SMLE: Rp157 (-26,64%)

3. HATM: Rp260 (-23,53%)

4. CUAN: Rp5.250 (-20,15%)

5. CASA: Rp560 (-17,65%)

6. BAIK: Rp91 (-17,27%)

7. DIVA: Rp144 (-16,76%)

8. MCAS: Rp1.840 (-15,98%)

9. ITMA: Rp680 (-13,38%)

10. VOKS: Rp172 (-13,13%)

