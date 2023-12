Mandiri Sekuritas Sebut Perusahaan Tunggu Pemilu untuk IPO 2024

Smallest Font Largest Font

Bisnis.com, JAKARTA - Mandiri Sekuritas memerkirakan semarak penggalangan dana melalui penawaran umum perdana saham (Initial Public Offering/IPO) akan ramai pada paruh kedua tahun depan atau setelah Pemilihan Umum (Pemilu) 2024.

Direktur Utama Mandiri Sekuritas Oki Ramadhana mengatakan perusahaan yang menyelenggarakan IPO akan lebih banyak terjadi pada paruh kedua tahun depan. Hal itu disebabkan oleh pertimbangan kondisi fundamental dan pertumbuhan perusahaannya.

“Tapi ada juga yang benar-benar mendorong untuk IPO lebih awal. Biasanya memang di pertengahan tahun,” kata Oki pada Media Gathering, Selasa (19/12/2023).

Lebih lanjut, Oki mengatakan perusahaan yang akan IPO akan mempertimbangkan kondisi fundamental dan faktor pertumbuhan perusahaan. Perusahaan yang memiliki fundamental yang baik akan membuka peluang melakukan penawaran umum perdana.

Faktor fundamental, kata Oki menjadi kunci dari suksesnya penyelenggaraan IPO. Fundamental akan menentukan minat pasar dalam menyerap saham yang ditawarkan.

Sementara itu, hingga saat ini terdapat 8 perusahaan yang berencana melakukan penawaran umum perdana saham atau IPO. 7 dari perusahaan tersebut masuk dalam masa penawaran awal dan 1 masih dalam pre-efektif dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Pertama, PT Multi Spunindo Jaya Tbk. (MSJA) yang mematok harga penawaran awal Rp250-Rp350 per saham. Berdasarkan prospektus, emiten yang akan menggunakan kode MSJA ini akan menerbitkan sebanyak-banyaknya 882,35 juta saham baru atau setara 15% dari jumlah modal ditempatkan dan disetor setelah IPO. Dana segar yang dibidik yaitu Rp305,82 miliar.

Kedua, PT Adhi Kartiko Pratama Tbk. (NICE) berencana melakukan proses IPO dengan menawarkan saham pengendali sebanyak 20% atau sekitar 1,21 miliar saham biasa milik SMM dan IMEV. Harga yang ditawarkan juga sebesar Rp430-Rp530 per saham dengan raihan dana sebesar Rp644,69 miliar. Adapun nantinya, dana hasil IPO tidak akan masuk ke NICE tetapi ke dua pengendali.

Ketiga, PT Sinergi Multi Lestarindo Tbk. (SMLE) berencana IPO dengan membidik dana segar Rp88,46 miliar. SMLE menawarkan 465,62 juta saham atau sebanyak-banyaknya 20% dari modal ditempatkan dan disetor penuh setelah IPO. Saham dengan nilai nominal Rp10 tersebut ditawarkan dengan rentang harga Rp175 hingga Rp190 per saham.

Keempat, PT Samcro Hyosung Adilestari Tbk. (ACRO) akan IPO dengan kisaran harga Rp103 hingga Rp108 per saham. ARCO akan menawarkan 693,82 juta saham seri A atau sebanyak-banyaknya 20% dari modal ditempatkan dan disetor penuh setelah IPO dengan nominal Rp20 per saham. ACRO memberikan harga penawaran awal di rentang Rp103 hingga Rp108 per saham, alhasil dana segar yang diraup dari hajatan IPO ini maksimal sebesar Rp74,93 miliar.

Kelima, PT Citra Nusantara Gemilang Tbk. (CGAS) yang akan IPO dengan membidik dana segar sebesar Rp179,62 miliar. CGAS akan menawarkan 531,42 juta saham biasa dengan nilai nominal Rp50 per saham atau setara 30% dari modal ditempatkan dan disetor setelah IPO. Saham tersebut ditawarkan dengan harga Rp284 -Rp338 per saham.

Keenam, PT Asri Karya Lestari Tbk. (ASLI) yang akan menerbitkan 1,25 miliar saham baru dengan nominal Rp50 per saham atau mewakili 20% dari saham yang tercatat. ASLI akan menawarkan saham di rentang Rp100 hingga Rp130 per saham. Dana segar yang dibidik sekitar Rp162,50 miliar.

Ketujuh, PT Manggung Polahraya Tbk. (MANG) IPO dengan kisaran harga penawaran Rp90 hingga Rp110 per saham. MANG menawarkan 762,5 juta saham biasa atau sebanyak 20% dengan nilai nominal Rp20 per saham dari modal ditempatkan dan disetor setelah IPO. MANG mengincar dana segar mulai dari Rp68,62 miliar hingga Rp83,87 miliar.

