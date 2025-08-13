Bisnis Indonesia Premium
Bisniscom
Bisnis Network
Bisnis Regional
Available on:
Google Play App Store

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Direktur Amman Mineral Jual 26 Juta Saham AMMN Senilai Rp229,52 Miliar

Direktur Amman Mineral, Lal Naveen Chandra, menjual 26 juta saham AMMN senilai Rp229,52 miliar untuk investasi pribadi, mengurangi kepemilikannya menjadi 53 juta saham.
Ana Noviani
Ana Noviani - Bisnis.com
Rabu, 13 Agustus 2025 | 21:40
Share
Direktur PT Bursa Efek Indonesia (BEI) I Gede Nyoman Yetna (dari kanan), Presiden Direktur PT Amman Mineral Internasional Tbk. Alexander Ramlie, Direktur Utama PT Medco Energi Internasional Tbk. Hilmi Panigoro, Komisaris Independen PT Amman Mineral Internasional Tbk. Markus Permadi, dan Presiden Komisaris Agus Projosasmito berbincang di sela-sela pencatatan perdana saham AMMN di Bursa Efek Indonesia (BEI), Jakarta, Jumat (7/7/2023)./ JIBI/Bisnis/Himawan L Nugraha
Direktur PT Bursa Efek Indonesia (BEI) I Gede Nyoman Yetna (dari kanan), Presiden Direktur PT Amman Mineral Internasional Tbk. Alexander Ramlie, Direktur Utama PT Medco Energi Internasional Tbk. Hilmi Panigoro, Komisaris Independen PT Amman Mineral Internasional Tbk. Markus Permadi, dan Presiden Komisaris Agus Projosasmito berbincang di sela-sela pencatatan perdana saham AMMN di Bursa Efek Indonesia (BEI), Jakarta, Jumat (7/7/2023)./ JIBI/Bisnis/Himawan L Nugraha

Bisnis.com, JAKARTA — Salah satu direktur PT Amman Mineral Internasional Tbk. (AMMN) melepas 26 juta saham perseroan dengan nilai transaksi Rp229,52 miliar. 

Lal Naveen Chandra, Direktur Amman Mineral Internasional, melaporkan dirinya telah menjual 26 juta saham AMMAN pada 7 Agustus 2025. Transaksi itu dilakukan dengan harga penjualan Rp8.828 per saham. Dengan demikian, nilai transaksi warga negara India itu tercatat sebesar Rp229,52 miliar. 

“Tujuan dari transaksi untuk tujuan investasi pribadi,” tulisnya dalam keterbukaan informasi, Rabu (13/8/2025). 

Setelah transaksi tersebut, jumlah kepemilikan saham Naveen dalam AMMN menyusut dari 79.056.600 (0,109%) menjadi 53.056.600 (0,073%) saham. 

Berdasarkan situs resmi Amman, Naveen bergabung dengan AMMN pada 2016 dan diangkat sebagai Direktur AMMN pada Februari 2021. Naveen disebut memiliki 25 pengalaman eksekutif dalam operasi pertambangan global perdagangan komoditas dan komersial, akuisisi, merger, dan pengembangan strategis. 

Baca Juga : Amman Mineral (AMMN) Bukukan Rugi Rp2,44 Triliun di Semester I/2025

Sebelum bergabung dengan AMMN, Naveen menjabat sebagai CEO RAK Minerals and Metals Investments FZC, Uni Emirat Arab (2007–2011), Direktur Utama Trimex International Indonesia (2012—2016). 

Di sisi pendidikan, Naveen memegang gelar master dalam bidang kimia dan gelar doktor dari Jadavpur University, India. Naveen juga menyelesaikan Advanced Management Program di Harvard Business School.

Pada perkembangan lain, D'Origin mencatat terjadi transaksi crossing saham AMMN dengan nilai Rp802,09 miliar pada sesi I, Senin (11/8/2025). Transaksi di pasar nego itu terjadi di level harga Rp8.300 per saham atau sama dengan harga pasar reguler.

 

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel

Penulis : Ana Noviani
Editor : Ana Noviani

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Topik

Share
Bisnis Indonesia Premium.

Dapatkan informasi komprehensif di Bisnis.com yang diolah secara mendalam untuk menavigasi bisnis Anda. Silakan login untuk menikmati artikel Bisnis Indonesia Premium.

Penopang Astra (ASII) Ketika Otomotif Lesu
Premium
1 jam yang lalu

Penopang Astra (ASII) Ketika Otomotif Lesu

Coal Miners Performance Amid China’s Demand Slump: ITMG vs PTBA
Premium
2 jam yang lalu

Coal Miners Performance Amid China’s Demand Slump: ITMG vs PTBA

Artikel Premium Lainnya

Artikel Terkait

Pertarungan Saham Konglomerat, Grup Djarum, Grup Barito, Grup Sinarmas di Tengah Tren Masuknya Investor Asing

Pertarungan Saham Konglomerat, Grup Djarum, Grup Barito, Grup Sinarmas di Tengah Tren Masuknya Investor Asing

Ada Transaksi Crossing Jumbo di Saham Amman Mineral (AMMN) Rp802,09 Miliar

Ada Transaksi Crossing Jumbo di Saham Amman Mineral (AMMN) Rp802,09 Miliar

Amman Mineral (AMMN) Bukukan Rugi Rp2,44 Triliun di Semester I/2025

Amman Mineral (AMMN) Bukukan Rugi Rp2,44 Triliun di Semester I/2025

Pemulihan Sido Muncul (SIDO) dari Rapor yang Masuk Angin

Pemulihan Sido Muncul (SIDO) dari Rapor yang Masuk Angin

Indeks Bisnis-27 Ditutup Menguat, Terdorong Laju Saham CTRA, TLKM hingga MAPI

Indeks Bisnis-27 Ditutup Menguat, Terdorong Laju Saham CTRA, TLKM hingga MAPI

IHSG Ditutup Menguat 1,30% Dekati 8.000, Saham DCII, DSSA, & TLKM Melaju

IHSG Ditutup Menguat 1,30% Dekati 8.000, Saham DCII, DSSA, & TLKM Melaju

Asing Kembali Net Buy Rp1,48 Triliun, Saham BBCA, TLKM, ASII Jadi Incaran

Asing Kembali Net Buy Rp1,48 Triliun, Saham BBCA, TLKM, ASII Jadi Incaran

Dana Pensiun Berpaling dari Pasar Saham meskipun IHSG Melesat, Ini Alasannya

Dana Pensiun Berpaling dari Pasar Saham meskipun IHSG Melesat, Ini Alasannya

Berita Lainnya

Berita Terbaru

Direktur Amman Mineral Jual 26 Juta Saham AMMN Senilai Rp229,52 Miliar
Bursa & Saham
29 menit yang lalu

Direktur Amman Mineral Jual 26 Juta Saham AMMN Senilai Rp229,52 Miliar

Anak BUMN Farmasi: Beda Nasib Kinerja PEHA dan INAF Semester I/2025
Korporasi
1 jam yang lalu

Anak BUMN Farmasi: Beda Nasib Kinerja PEHA dan INAF Semester I/2025

GOTO Kantongi Imbalan E-Commerce Tokopedia Rp199 Miliar Kuartal II/2025
Korporasi
1 jam yang lalu

GOTO Kantongi Imbalan E-Commerce Tokopedia Rp199 Miliar Kuartal II/2025

PREMIUM WRAP-UP: Dari SIDO Pulih, Tuah Bisnis Nikel (HRUM), hingga Proyeksi Laba Bank Jumbo
Bursa & Saham
2 jam yang lalu

PREMIUM WRAP-UP: Dari SIDO Pulih, Tuah Bisnis Nikel (HRUM), hingga Proyeksi Laba Bank Jumbo

Asing Kembali Net Buy Rp1,48 Triliun, Saham BBCA, TLKM, ASII Jadi Incaran
Bursa & Saham
2 jam yang lalu

Asing Kembali Net Buy Rp1,48 Triliun, Saham BBCA, TLKM, ASII Jadi Incaran

Berita Lainnya

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Terpopuler

1

Harga Emas Antam di Pegadaian Hari Ini Rabu, 13 Agustus

2

JP Morgan pun Kaget Harga Emas Bisa Meledak

3

Harga Emas Hari Ini Rabu, 13 Agustus di Pasar Komoditas

4

Tabel Harga Buyback Emas Antam Hari Ini Rabu, 13 Agustus 2025 dengan Besaran Pajaknya

5

Harga Emas Antam 24 Karat Hari Ini Rabu, 13 Agustus Termurah Capai Rp1 Juta

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

# Hot Topic

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Rekomendasi Kami

PREMIUM WRAP-UP: Dari SIDO Pulih, Tuah Bisnis Nikel (HRUM), hingga Proyeksi Laba Bank Jumbo

PREMIUM WRAP-UP: Dari SIDO Pulih, Tuah Bisnis Nikel (HRUM), hingga Proyeksi Laba Bank Jumbo

Harga Emas Hari Ini Rabu, 13 Agustus di Pasar Komoditas

Harga Emas Hari Ini Rabu, 13 Agustus di Pasar Komoditas

Tabel Harga Buyback Emas Antam Hari Ini Rabu, 13 Agustus 2025 dengan Besaran Pajaknya

Tabel Harga Buyback Emas Antam Hari Ini Rabu, 13 Agustus 2025 dengan Besaran Pajaknya

PREMIUM NOTES: Konglomerat Asia Tumpuk Emas hingga SBN Diserbu Investor Asing

PREMIUM NOTES: Konglomerat Asia Tumpuk Emas hingga SBN Diserbu Investor Asing

Harga Emas Antam 24 Karat Hari Ini Rabu, 13 Agustus Termurah Capai Rp1 Juta

Harga Emas Antam 24 Karat Hari Ini Rabu, 13 Agustus Termurah Capai Rp1 Juta

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

VIDEO

Lagi dan Lagi Netanyahu Bantah Kelaparan di Gaza karena Ulah Israel

Lagi dan Lagi Netanyahu Bantah Kelaparan di Gaza karena Ulah Israel

13 Agustus 2025

Foto

Aksi Unjuk Rasa Warga Pati Berakhir Ricuh
4+

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro
Bisnis Indonesia E-paper

Terpopuler

1

Harga Emas Antam di Pegadaian Hari Ini Rabu, 13 Agustus

2

JP Morgan pun Kaget Harga Emas Bisa Meledak

3

Harga Emas Hari Ini Rabu, 13 Agustus di Pasar Komoditas

4

Tabel Harga Buyback Emas Antam Hari Ini Rabu, 13 Agustus 2025 dengan Besaran Pajaknya

5

Harga Emas Antam 24 Karat Hari Ini Rabu, 13 Agustus Termurah Capai Rp1 Juta