Direktur Amman Mineral Jual 26 Juta Saham AMMN Senilai Rp229,52 Miliar

Direktur Amman Mineral, Lal Naveen Chandra, menjual 26 juta saham AMMN senilai Rp229,52 miliar untuk investasi pribadi, mengurangi kepemilikannya menjadi 53 juta saham.

Bisnis.com, JAKARTA — Salah satu direktur PT Amman Mineral Internasional Tbk. (AMMN) melepas 26 juta saham perseroan dengan nilai transaksi Rp229,52 miliar.

Lal Naveen Chandra, Direktur Amman Mineral Internasional, melaporkan dirinya telah menjual 26 juta saham AMMAN pada 7 Agustus 2025. Transaksi itu dilakukan dengan harga penjualan Rp8.828 per saham. Dengan demikian, nilai transaksi warga negara India itu tercatat sebesar Rp229,52 miliar.

“Tujuan dari transaksi untuk tujuan investasi pribadi,” tulisnya dalam keterbukaan informasi, Rabu (13/8/2025).

Setelah transaksi tersebut, jumlah kepemilikan saham Naveen dalam AMMN menyusut dari 79.056.600 (0,109%) menjadi 53.056.600 (0,073%) saham.

Berdasarkan situs resmi Amman, Naveen bergabung dengan AMMN pada 2016 dan diangkat sebagai Direktur AMMN pada Februari 2021. Naveen disebut memiliki 25 pengalaman eksekutif dalam operasi pertambangan global perdagangan komoditas dan komersial, akuisisi, merger, dan pengembangan strategis.

Sebelum bergabung dengan AMMN, Naveen menjabat sebagai CEO RAK Minerals and Metals Investments FZC, Uni Emirat Arab (2007–2011), Direktur Utama Trimex International Indonesia (2012—2016).

Di sisi pendidikan, Naveen memegang gelar master dalam bidang kimia dan gelar doktor dari Jadavpur University, India. Naveen juga menyelesaikan Advanced Management Program di Harvard Business School.

Pada perkembangan lain, D'Origin mencatat terjadi transaksi crossing saham AMMN dengan nilai Rp802,09 miliar pada sesi I, Senin (11/8/2025). Transaksi di pasar nego itu terjadi di level harga Rp8.300 per saham atau sama dengan harga pasar reguler.